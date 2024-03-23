В магазинах по доступным ценам можно купить мясо индейки, и иногда по акции оно даже дешевле курицы. Насколько оно полезно, как выращивают эту птицу, используют ли в кормах для нее антибиотики? Какая индейка лучше — покрупнее или «стройная»? Что вкуснее и полезнее — голень, грудка, крылья?
Ответы на эти вопросы «Доктор Питер» искал вместе с экспертами.
Доцент кафедры «Кормление и разведение сельскохозяйственных животных», кандидат сельскохозяйственных наук
В чем польза индейки
«Мясо индейки относится к низкокалорийным гипоаллергенным видам питания, идеально подходит для детского стола, начиная с периода прикормов, — рассказала Елена Морозова. — Популярность мяса индейки объясняется не только его вкусовыми качествами — оно похоже на говядину, но более нежное, но и высоким содержанием питательных веществ и витаминов по сравнению с другими видами домашней птицы».
Польза индейки неоспорима, в ней содержится полноценный белок и полный набор необходимых для организма человека аминокислот. Кроме того:
индейка отлично насыщает;
помогает в укреплении иммунной системы;
снижает уровень стрессовых гормонов;
помогает наращивать мышечную массу;
защищает сердце от перегрузок.
Кому нельзя
В отношении индейки противопоказаний к употреблению немного, но о них стоит знать заранее, чтобы не нанести организму вред. Среди основных запретов можно выделить:
аллергические реакции на мясо индейки. Хотя это гипоаллергенный продукт, но индивидуальные реакции на нее не исключены, особенно в виде кожных высыпаний и пищеварительных расстройств;
нарушение усвоения белка при определенных патологиях, проблемах пищеварения;
тяжелая почечная недостаточность, когда перегрузка белком опасна, так как дает усиление работы почек. Индейка содержит много белка, ее стоит сразу же исключить из рациона;
подагра, поскольку индейка — это белки, содержащие пуриновые основания. В периоды обострений мясо исключают, в ремиссии количество резко сокращают.
Особенности выращивания индейки
«Выращивают индюшат различными способами: на глубокой подстилке и в клетках, с использованием пастбищ, выгулов или без них, — продолжает Елена Морозова. — Выбор того или иного способа выращивания зависит от породы индеек, климатической зоны и природных условий. Каждое хозяйство по разведению подбирает варианты под свои возможности».
Птица отличается высокой мясной продуктивностью, причем имеется возможность получения как мелких, так и крупных тушек, что обеспечивается разведением легкого, среднего и тяжелого кроссов (гибриды птиц).
«Индюшата легкого кросса быстро растут, срок выращивания — примерно 10-14 недель, — рассказывает эксперт. — Птиц среднего и тяжелого кроссов выращивают до 17- и 24-недельного возраста, что обусловлено не только достижением определенной предубойной массы, но и качеством мяса — содержанием аминокислот, а также насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Живая масса индюшат — самок, откармливаемых на мясо, в 4 месяца превышает 6 кг, у самцов в 5 месяцев живая масса достигает 12-14 кг».
По упитанности и качеству обработки тушки индеек и индюшат подразделяют на 1-й и 2-й сорта. Тушки 1-го сорта имеют хорошо развитые мышцы и отложения подкожного жира на груди и животе. У тушек 2-го сорта мышцы развиты удовлетворительно, а отложения подкожного жира незначительны или отсутствуют вообще.
Есть ли антибиотики?
При выращивании индейки, так же как и курицы, могут использоваться антибиотики. Но при соблюдении всех правил они не попадут к нам в тарелку и потом в организм, поскольку до момента убоя они в обязательном порядке выводятся из тушки. За этим следят по определенным показателям.
Шеф баров «Грядушка» и «Лофт», член гильдии шеф-поваров Волгограда
Ножки или крылышки: что полезнее
«Полезны все части индейки, но крылышки более диетические, там жира меньше, — рассказал шеф-повар Кирилл Лунгул. — В ножках его может быть побольше, поэтому эта часть тушки сытнее. Грудка индейки — более постное, диетическое мясо, оно подходит для детей и пожилых людей, в нем также меньше жира».
Профессиональные повара готовят крылья индейки, как и куриные, только чуть по-другому и больше по времени. Но в основном для приготовления блюд используют филе и бедро без кости.
«Сами тушки, если они мелкие, тоже будут более постными, чем крупные, откормленные индейки, — уточняет эксперт. — Если же речь идет о деревенском индюке свободного выпаса, его мясо может быть более жестким, жилистым, иметь специфический запах».
Рецепт с индейкой: паста с острыми хлопьями
Попробуйте приготовить из индейки вкусное блюдо. На две порции вам понадобится:
фетучини: 130 г
сливки 22%: 60 г
филе индейки: 120 г
хлопья острые паприки: 5 г
соль, перец по вкусу
соус Chili Sweet: 30 г
соус тонкацу: 40 г
тимьян: 3 г
пармезан по желанию
Отвариваем фетучини (кидаем в воду для варки тимьян) до состояния аль-денте, остужаем холодной водой, добавляем оливковое масло и убираем в сторону.
На разогретую сковороду с маслом кладем индейку (желательно, чтобы мясо было комнатной температуры), обжариваем до готовности.
Добавляем сливки и два соуса, затем пасту, перемешиваем и добавляем соль, перец.
Тушим на медленном огне 1 минуту с хлопьями.
Выкладываем на тарелку и посыпаем пармезаном.