При выращивании индейки, так же как и курицы, могут использоваться антибиотики. Но при соблюдении всех правил они не попадут к нам в тарелку и потом в организм, поскольку до момента убоя они в обязательном порядке выводятся из тушки. За этим следят по определенным показателям.