Ученые нашли новый способ снижать уровень холестерина в крови с помощью белка

Иногда без анализов бывает не так просто понять, что холестерин у вас повышен: при этом состоянии у человека нередко ничего не болит. Впрочем, иногда есть внешние признаки, которые указывают, что ваше здоровье в опасности. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.