Тревожный сигнал: признак высокого уровня холестерина, который видно в зеркале

Как отмечает хирург-офтмальмолог Сьюзан Сарангапани, небольшие жировые «зернышки» в зоне вокруг глаз часто свидетельствуют о высоком уровне «плохого» холестерина в крови. На медицинском языке их называют ксантелазмы. Этот распространенный симптом может проявляться как на верхних веках, так и на нижних. Небольшие «шишки» не чешутся и не вызывают дискомфорта, поэтому вы можете не заметить их появления, пока не увидите свое отражение.