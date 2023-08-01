Тревожный сигнал: признак высокого уровня холестерина, который видно в зеркале

Высокий холестерин зачастую «не болит» и никаких ярко выраженных симптомов не дает, однако при этом продолжает медленно подтачивать ваше здоровье. Очень важно вовремя поймать это состояние и внести коррективы в привычный образ жизни.
По словам экспертов, существуют признаки этой проблемы, которые легко заметить в зеркале.
Как
Многие люди, увидев ксантелазмы, переживают о своей внешности и пытаются скрыть их с помощью косметики. Однако такие «шишки» могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, и игнорировать их не стоит.
Впрочем, высокий уровень холестерина провоцирует и другие внешние изменения. Например, в этом состоянии кожа может стать слишком гладкой, у нее появляется специфический блеск. Меняется и ее цвет: он становится слегка сероватым, особенно это заметно на ногах. Кроме того, кожа, ногти становятся толще и грубее. Появляется зуд.
Еще один распространенный признак — волдыри на руках. По данным Американской академии дерматологической ассоциации, маленькие, желтые, телесного цвета или красные мягкие волдыри могут указывать на высокий уровень холестерина. Эти «шишки» появляются на любой части руки, но чаще всего их можно заметить на локтях.
Кстати
Есть специальные препараты, которые позволяют эффективно снижать уровень холестерина в крови. Впрочем, существуют методы привести этот параметр в порядок без таблеток. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Холестерин далеко не всегда считается абсолютным злом. Существует и так называемый «хороший» холестерин. Подробнее об этом и о том, как повысить его уровень, можно узнать ЗДЕСЬ.