5 советов врача, как улучшить работу желчного пузыря без лекарств

Нарушение оттока желчи может привести к серьезным заболеваниям — например, к диабету первого типа, язве желудка и двенадцатиперстной кишки и даже паническим атакам. В зоне риска — большинство людей, так как современный образ жизни и другие внешние факторы ухудшают работу желчного пузыря.
Врач интегративной медицины делится пятью советами, как наладить функцию этого органа без приема лекарств.
Кандидат медицинских наук, ученый-исследователь, автор методики улучшения самочувствия и укрепления здоровья без лекарствЛичный сайт
Сделайте УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря
Проблемы с желчным пузырем можно заметить самому. На это указывают признаки:
зеленовато-белесый налет на языке;
боли в правом подреберье, которые сильнее проявляются после приема жирной пищи.
«Если вы заметили эти симптомы, стоит пройти УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря, — рассказал „Доктору Питеру“ врач Руслан Масгутов. — Исследование нужно делать с функциональной нагрузкой: сначала натощак, затем спустя 45-60 минут после приема желчегонной пищи, например жирной сметаны».
Исследование определит наличие или отсутствие камней в желчи. УЗИ также оценит способность желчного пузыря сокращаться и доставлять желчь до двенадцатиперстной кишки. Если камней нет, а сократительная способность снижена, можно улучшить ее без помощи лекарств. Есть несколько способов это сделать.
Как улучшить желчеотток
Пить теплую воду натощак
«Теплая вода усваивается лучше холодной и восстанавливает водный баланс, это благотворно влияет на состояние желчи, — продолжает врач. — Стакан воды натощак с утра поможет запустить работу желчегонной системы. Вода должна быть теплой или слегка горячей, примерно 45-55 градусов, чтобы вам было комфортно ее пить».
Этот простой прием разжижает желчь, уточняет доктор. Если она густая и вязкая, то не сможет нейтрализовать желудочный сок до его попадания в двенадцатиперстную кишку, а это один из факторов развития язвы.
«Важно следовать этой привычке на ежедневной основе. Даже 3-4 дней перерыва достаточно, чтобы желчь снова потеряла свое качество», — обращает внимание доктор.
Принимать фиточаи
Еще один способ наладить отток желчи — принимать специальные травяные сборы. Лучше всего делать это за полчаса до приема пищи. Но надо обязательно посоветоваться со своим лечащим доктором.
«Хорошо помогает пижма — это желчегонное растение. Правда, она не подойдет гипертоникам и людям с желчнокаменной болезнью, — рассказывает Руслан Масгутов. — Также полезен тысячелистник — природный антиоксидант, он снимает спазмы в желчных ходах. Кукурузные рыльца и столбики — еще одно желчегонное растение, увеличивающее секрецию желчи. Стоит иметь в виду, что растение обладает также и мочегонным эффектом».
Не ложиться после еды
Современный человек много времени проводит в сидячем состоянии и мало двигается. Гиподинамия — одна из причин перегибов желчного пузыря, уверен доктор.
«При этом наибольшая нагрузка на орган происходит после приема пищи: в это время желчный пузырь сокращается, чтобы вывести желчь по протокам в двенадцатиперстную кишку, — объясняет врач. — Если во время этого человек лежит, то желчный пузырь перекручен и не в состоянии выполнить свою основную функцию. Это опять же может привести к снижению качества желчи и ее застою».
Выполнять желчегонную гимнастику
Простая
«Сначала нужно проверить, есть ли деформация органа. Для этого отсчитайте пятое ребро сверху и найдите под ним точку справа от центра груди. Если при нажатии эта точка не болит, то упражнение нужно выполнять сидя, — рекомендует врач Руслан Масгутов. — Если точка болит, осторожно поворачивайте и вращайте корпус до тех пор, пока не найдете безболезненное положение. Выполняйте упражнение, находясь в этом положении».
Цель упражнения — тренировка желчного пузыря по аналогии с мышцами.
«Нужно создать вибрационные движения для всех связок желчного пузыря: для этого как можно дольше издавайте протяжный звук «а». В это время аккуратно стучите кулаком по желчному пузырю, то есть по правой части брюшной полости под ребрами. Нужно выполнить 40 ударов в течение 40 секунд, — поясняет врач.