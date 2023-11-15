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5 советов врача, как улучшить работу желчного пузыря без лекарств

Качественная работа желчного пузыря продлевает жизнь на много лет. Кандидат медицинских наук рассказал, как можно улучшить здоровье этого важного органа.

15 ноября 20232
желчь
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iStockphoto

Нарушение оттока желчи может привести к серьезным заболеваниям — например, к диабету первого типа, язве желудка и двенадцатиперстной кишки и даже паническим атакам. В зоне риска — большинство людей, так как современный образ жизни и другие внешние факторы ухудшают работу желчного пузыря. 

Врач интегративной медицины делится пятью советами, как наладить функцию этого органа без приема лекарств. 

Руслан Масгутов
медицина

Кандидат медицинских наук, ученый-исследователь, автор методики улучшения самочувствия и укрепления здоровья без лекарств

Сделайте УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря

Проблемы с желчным пузырем можно заметить самому. На это указывают признаки:

  • зеленовато-белесый налет на языке;

  • боли в правом подреберье, которые сильнее проявляются после приема жирной пищи.

«Если вы заметили эти симптомы, стоит пройти УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря, — рассказал „Доктору Питеру“ врач Руслан Масгутов. — Исследование нужно делать с функциональной нагрузкой: сначала натощак, затем спустя 45-60 минут после приема желчегонной пищи, например жирной сметаны». 

Исследование определит наличие или отсутствие камней в желчи. УЗИ также оценит способность желчного пузыря сокращаться и доставлять желчь до двенадцатиперстной кишки. Если камней нет, а сократительная способность снижена, можно улучшить ее без помощи лекарств. Есть несколько способов это сделать. 

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Как улучшить желчеотток

  • Пить теплую воду натощак

«Теплая вода усваивается лучше холодной и восстанавливает водный баланс, это благотворно влияет на состояние желчи, — продолжает врач. — Стакан воды натощак с утра поможет запустить работу желчегонной системы. Вода должна быть теплой или слегка горячей, примерно 45-55 градусов, чтобы вам было комфортно ее пить». 

Этот простой прием разжижает желчь, уточняет доктор. Если она густая и вязкая, то не сможет нейтрализовать желудочный сок до его попадания в двенадцатиперстную кишку, а это один из факторов развития язвы. 

«Важно следовать этой привычке на ежедневной основе. Даже 3-4 дней перерыва достаточно, чтобы желчь снова потеряла свое качество», — обращает внимание доктор. 

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  • Принимать фиточаи

Еще один способ наладить отток желчи — принимать специальные травяные сборы. Лучше всего делать это за полчаса до приема пищи. Но надо обязательно посоветоваться со своим лечащим доктором.

«Хорошо помогает пижма — это желчегонное растение. Правда, она не подойдет гипертоникам и людям с желчнокаменной болезнью, — рассказывает Руслан Масгутов. — Также полезен тысячелистник — природный антиоксидант, он снимает спазмы в желчных ходах. Кукурузные рыльца и столбики — еще одно желчегонное растение, увеличивающее секрецию желчи. Стоит иметь в виду, что растение обладает также и мочегонным эффектом». 

  • Не ложиться после еды

Современный человек много времени проводит в сидячем состоянии и мало двигается. Гиподинамия — одна из причин перегибов желчного пузыря, уверен доктор.

«При этом наибольшая нагрузка на орган происходит после приема пищи: в это время желчный пузырь сокращается, чтобы вывести желчь по протокам в двенадцатиперстную кишку, — объясняет врач. — Если во время этого человек лежит, то желчный пузырь перекручен и не в состоянии выполнить свою основную функцию. Это опять же может привести к снижению качества желчи и ее застою».

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  • Выполнять желчегонную гимнастику

Простая желчегонная гимнастика поможет определить, есть ли загибы желчного пузыря, и улучшить состояние этого органа. Правда, для нее есть противопоказания — это желчнокаменная болезнь, камни в почках. Выполнять ее нужно натощак, сидя, после стакана горячей воды или фиточая.

«Сначала нужно проверить, есть ли деформация органа. Для этого отсчитайте пятое ребро сверху и найдите под ним точку справа от центра груди. Если при нажатии эта точка не болит, то упражнение нужно выполнять сидя, — рекомендует врач Руслан Масгутов. — Если точка болит, осторожно поворачивайте и вращайте корпус до тех пор, пока не найдете безболезненное положение. Выполняйте упражнение, находясь в этом положении».

Цель упражнения — тренировка желчного пузыря по аналогии с мышцами.

«Нужно создать вибрационные движения для всех связок желчного пузыря: для этого как можно дольше издавайте протяжный звук «а». В это время аккуратно стучите кулаком по желчному пузырю, то есть по правой части брюшной полости под ребрами. Нужно выполнить 40 ударов в течение 40 секунд, — поясняет врач.

Автор текста:Анна Майская
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