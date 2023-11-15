5 советов врача, как улучшить работу желчного пузыря без лекарств

«При этом наибольшая нагрузка на орган происходит после приема пищи: в это время желчный пузырь сокращается, чтобы вывести желчь по протокам в двенадцатиперстную кишку, — объясняет врач. — Если во время этого человек лежит, то желчный пузырь перекручен и не в состоянии выполнить свою основную функцию. Это опять же может привести к снижению качества желчи и ее застою».