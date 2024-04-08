Биотехнологи «LyGenesis» выращивают новую печень прямо в теле человека

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Печень — один из самых крупных органов в теле человека и один из наиболее важных для жизни. Она участвует в обмене веществ, пищеварении, кровообращении, очищает кровь от токсинов. Также печень вырабатывает желчь, которая помогает расщеплять жиры в кишечнике. Кроме того, этот орган играет важную роль в работе иммунной системы, так как производит белки, необходимые для борьбы с инфекциями.

Одна из самых примечательных способностей печени — ее умение отчасти восстанавливаться после повреждений. К сожалению, запас прочности и возможности регенерации печени не бесконечен: если орган разрушен слишком сильно, его структура нарушается из-за разрастания соединительной ткани — начинается цирроз.

В некоторых случаях единственный способ спасти человека с циррозом — пересадить ему донорскую печень.