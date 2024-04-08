Биотехнологи «LyGenesis» выращивают новую печень прямо в теле человека

Область пересадки органов развивается все больше с каждым годом. Уже несколько раз врачи пытались пересадить людям генно-модифицированные органы от свиньи. Подобные эксперименты и исследования дают тысячи пациентам надежду на выздоровление.
Однако есть и другое перспективное направление, способное помочь тем, кто нуждается в пересадке. Специалисты биотехнологической компании LyGenesis из США запустили процесс клинических испытаний клеточной терапии.
25 марта первый пациент с острой печеночной недостаточностью получил дозу донорских клеток в лимфатический узел. Эта процедура должна помочь ему вырастить новую печень. Информация об этом опубликована в издании Nature.
Справка
Печень — один из самых крупных органов в теле человека и один из наиболее важных для жизни. Она участвует в обмене веществ, пищеварении, кровообращении, очищает кровь от токсинов. Также печень вырабатывает желчь, которая помогает расщеплять жиры в кишечнике. Кроме того, этот орган играет важную роль в работе иммунной системы, так как производит белки, необходимые для борьбы с инфекциями.
Одна из самых примечательных способностей печени — ее умение отчасти восстанавливаться после повреждений. К сожалению, запас прочности и возможности регенерации печени не бесконечен: если орган разрушен слишком сильно, его структура нарушается из-за разрастания соединительной ткани — начинается цирроз.
В некоторых случаях единственный способ спасти человека с циррозом — пересадить ему донорскую печень.
Донорских органов по всему миру не хватает, и из-за этого некоторые пациенты умирают раньше, чем им смогут оказать помощь.
Поэтому специалисты LyGenesis предложили альтернативную методику. Их способ особенно хорошо подойдет тем, кому из-за осложнений цирроза будет тяжело переносить операцию по пересадке донорской печени.
Одно из достоинств выращивания «мини-печени» — с помощью всего одного полноценного органа можно будет спасти приблизительно 75 человек. Врачи хотят использовать и непригодные органы — например, когда мозг донора умер и его печень не подходит для полноценной пересадки, однако клетки извлечь все еще возможно.
До этого способ уже успели протестировать на грызунах и свиньях. Теперь клинические испытания перешли на новый уровень, и методику пробуют для лечения людей.
Как отмечает исполнительный директор LyGenesis Майкл Хаффорд, первого добровольца уже выписали из клиники. Сейчас этот человек принимает лекарства для снижения иммунного ответа, чтобы его организм не отторг донорские клетки.
Если все пойдет хорошо, в последующие месяцы донорские клетки начнут активно размножаться, захватывая лимфатический узел. В итоге в теле пациента появятся структура, которая сможет выполнять функции печени. В конце концов узел полностью исчезнет и останется лишь «мини-печень».