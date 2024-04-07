«Выделяет опасные вещества»: врач объяснила, что нельзя мыть в посудомойке

Какой бы идеальной ни казалось посудомоечная машина, она допускает мытье далеко не всех видов посуды. Это связано с самим процессом и использованием определенных средств, которые удаляют жир и загрязнения.
Поэтому перед тем, как загружать машину очередным комплектом, воспользуйтесь рекомендациями эксперта, чтобы не испортить ни кухонную бытовую технику, ни хорошую посуду.
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Что нельзя класть в посудомойку
1. Алюминиевые кастрюли
Этот вид посуды стоит мыть только вручную, поскольку материал активно вступает в реакции с водой, кислотами и щелочами. Оксидная пленка, образующаяся на поверхности и защищающая изделие и пищу от контакта, разрушается под влиянием щелочных составов бытовой химии, применяемой в машине.
В сочетании с горячей водой щелочь смывает защитную пленку, разрушает металл и провоцирует появление темного налета. Такая поврежденная посуда, даже если она и не потемнела и визуально кажется нормальной, выделяет опасные вещества, попадающие в продукты.
2. Посуда из чугуна
Разные виды чугунных кастрюль, сковороды, утятницы нельзя мыть в посудомоечной машине. Все дело в том, что пористость материала дает ему возможность впитывать масло, за счет которого на поверхности изделия образуется тонкий натуральный антипригарный слой жира.
При мытье в посудомоечной машине мощный напор горячей воды разрушает эту пленку, особенно при использовании в комбинации с бытовой химией. В итоге чугун обнажается, пропитывается водой и начинает сильно ржаветь. Кроме того, к посуде будет все пригорать.
3. Ножи из керамики
Обычно у керамических ножей ручки из дерева или пластика, которые под влиянием горячей воды и агрессивной химии могут разбухать, трескаться, разрушаться. При автоматической мойке страдает и покрытие самого лезвия — его режущий край. Через несколько циклов такой мойки изделие придет в полную негодность и затупится.
4. Ножи из нержавейки
Хотя мыть ножи из нержавеющей стали в автоматическом режиме посудомойки не запрещается, но этого стоит избегать. Под влиянием мощной струи воды и высоких температур состояние лезвия может сильно ухудшаться. Нож может деформироваться и быстро затупиться. Для того чтобы удлинить срок службы таких ножей, их лучше мыть в раковине под струей теплой воды, очищая поверхность поролоновой губкой, а также стоит протереть изделие насухо тряпочкой из микрофибры или бумажным полотенцем.
5. Деревянные изделия
Лопатки, ложки, разделочные доски, подставки под горячее — все деревянные изделия никак не приспособлены для мытья в автоматическом режиме. Струя горячей воды с агрессивной химией разрушает защитные покрытия на изделиях, а также само дерево. В результате происходит растрескивание, деформация, набухание, дерево гниет и покрывается плесенью.
6. Медная посуда и турки
Вода высокой температуры и агрессивная химия на протяжении длительного времени приводят к разрушению защитного слоя, что провоцирует образование ржавчины, дефектов на посуде, из-за чего в последующем продукты будут пригорать и неравномерно готовиться. Кроме того, из-за агрессивного воздействия бытовой химии происходит изменение цвета медной посуды.
7. Посуда с этикетками
После покупки кастрюль, сковородок и других вариантов, перед тем как мыть их в посудомоечной машине, нужно убрать все бумажные этикетки и наклейки. Сильный напор очень горячей воды их просто разрывает и смывает, они попадают на другую посуду или забивают фильтры самой посудомоечной машины.
8. Эмалированные кастрюли
Мойка в автоматическом режиме может приводить к повреждению эмали, которая растрескивается и расслаивается, а металл под дефектами эмали начинает ржаветь и выделять вредные вещества. Конечно, производители могут указывать на этикетке, что допустимо мытье в посудомоечной машине, но рисковать не стоит.
9. Формы и сковороды
Если это тонкие сковородки или формы для выпечки из алюминия или углеродистой стали, покрытые тонким слоем антипригарного покрытия, не стоит их мыть в машине. Допустимо мытье только тех изделий, у которых покрытие титановое или каменное, они выдерживают подобные перегрузки. Хорошие антипригарные сковороды отлично отмываются вручную мягкой губкой, и нет необходимости их мыть долго внутри посудомойки.
10. Посуда с ручной росписью и принтами
Краски, которые наносятся на поверхность, могут просто не выдержать агрессивную мойку горячей водой и химическими веществами. Они сотрутся или сильно побледнеют, изделие будет испорчено.
Что можно мыть в посудомойке
В посудомоечной машине отлично отмываются следующие виды изделий:
силиконовые формы;
стеклянная посуда и барное стекло;
керамические формы и разные виды посуды;
кастрюли из нержавейки;
тарелки и кружки из керамики;
опаловое стекло.
Обычные комплекты посуды, вилки, ложки, стаканы, кружки — все это можно мыть в посудомойке. Если же есть сомнения, можно посмотреть инструкцию.