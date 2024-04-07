«Выделяет опасные вещества»: врач объяснила, что нельзя мыть в посудомойке

Этот вид посуды стоит мыть только вручную, поскольку материал активно вступает в реакции с водой, кислотами и щелочами. Оксидная пленка, образующаяся на поверхности и защищающая изделие и пищу от контакта, разрушается под влиянием щелочных составов бытовой химии, применяемой в машине.

В сочетании с горячей водой щелочь смывает защитную пленку, разрушает металл и провоцирует появление темного налета. Такая поврежденная посуда, даже если она и не потемнела и визуально кажется нормальной, выделяет опасные вещества, попадающие в продукты.