Кружки с небольшими сколами, трещины на любимых тарелках, небольшие дефекты на эмали кастрюли — казалось бы, ну чего такого, пользоваться ими подобные щербинки не мешают, в остальном же посуда практически целая…
Но есть как минимум два повода избавиться от «подбитых» кружек, тарелок и кастрюль — это негативное влияние на здоровье, физическое и ментальное.
Попробуем разобраться вместе с экспертом — патофизиологом Еленой Парецкой.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
«Помимо того что дефекты на посуде портят ее внешний вид, есть риск, что кружка или тарелка с трещиной, наполненная горячей жидкостью, может банально лопнуть, а это грозит серьезным ожогом, — объяснила „Доктору Питеру“ врач-патофизиолог Елена Парецкая. — Если целостность изделия нарушена, риск такого происшествия на кухне увеличивается со временем. Но и это еще не все неприятности».
Идеальное место для бактерий
Использование посуды с трещинами, щербинками на покрытии или сколами ведет к тому, что в поврежденной области образуются темные пятна, которые не устраняются при мытье.
«Можно заметить, что поврежденные области на кружках начинают приобретать темный цвет, — продолжает врач. — Связано это с тем, что, когда глазурь повреждается, керамическая часть становится открыта для взаимодействия с миром. Керамика очень пористый материал, из-за скола эмали она еще и взаимодействует с водой и влагой. Получаем идеальную среду для развития бактерий».
Это значит, что в области дефекта скапливается грязь и могут размножаться опасные бактерии, например Acinetobacter либо Pseudomonas.
«Актинобактерии относят к группе условно-патогенных микробов, они могут обитать на коже, в окружающей среде и не вредят, пока не достигнут критической массы или организм не ослабнет. Тогда есть риск возникновения неприятных инфекций, — говорит Елена Парецкая. — Псевдомонады в этом плане опаснее, они могут провоцировать острые инфекционные заболевания с поражением пищеварительного тракта и всего организма в целом. Еще одна проблема посуды со сколами — в этих местах могут образовываться скопления плесени, которая тоже опасна для здоровья».
Посуда «под старину» — это другое
Далеко не все виды посуды с трещинами опасны для здоровья. Есть кружки, тарелки, горшочки, эмаль которых искусственно старят методом кракле за счет нанесения неглубоких трещин на поверхности посуды в слое эмали.
Но при этом сама керамическая основа посуды остается недоступной для внешней среды, поэтому и бактерии в данных трещинах размножаться не будут. На поверхности этих трещин есть защитный слой, предупреждающий опасные последствия.
Посуда из закаленного стекла
Если это посуда, которая выполнена из разных видов закаленного стекла, она не станет рассадником плесени или бактерий даже при наличии сколов и щербинок.
«Но нарушение целостности изделия — это всегда риск того, что она разобьется или лопнет в любой момент. Кроме того, с такой посудой нужно быть очень аккуратными: о края дефектов очень легко порезаться», — говорит врач.
Эмалированные кастрюли
Если речь идет о повреждении эмалевого покрытия на кастрюлях, то это опасно для здоровья. Во-первых, остатки самого эмалевого покрытия могут попасть в пищу, острыми краями повредив стенки пищеварительного тракта. Это как минимум неприятно, уточняет патофизиолог.
«Кроме того, дефекты на эмали открывают доступ к металлу, из которого выполнены кастрюли, — продолжает Елена Парецкая. — Это провоцирует постепенное насыщение напитков и пищи солями тяжелых металлов, они копятся в области трещин и дефектов».
Плюс к этому образуются окислы металлов из-за воздействия с кислотами пищи, они не только портят вкус продуктов, но и негативно влияют на пищеварение. Поэтому при малейшем повреждении эмали с посудой стоит прощаться, не жалеть и не оставлять ее, тем более для хранения пищи.
Не забывайте про традиции
Кстати, в язычестве и многих религиозных верованиях есть свои законы относительно поврежденной посуды. Круглые тарелки символизируют колесо — символ язычества, поэтому малейшие повреждения — это негативная энергетика и проблемы в жизни. Стоит избавляться от такой посуды.
Аналогично и в исламе: пить и есть из посуды с дефектами — «харам» (запрещено). Такую посуду считают «нечистой» и приносящей беды.