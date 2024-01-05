Посуда «под старину» — это другое

Далеко не все виды посуды с трещинами опасны для здоровья. Есть кружки, тарелки, горшочки, эмаль которых искусственно старят методом кракле за счет нанесения неглубоких трещин на поверхности посуды в слое эмали.

Но при этом сама керамическая основа посуды остается недоступной для внешней среды, поэтому и бактерии в данных трещинах размножаться не будут. На поверхности этих трещин есть защитный слой, предупреждающий опасные последствия.