Каждый год из-за этого умирают 4,2 миллиона человек: почему нужно проветривать после готовки

Свойства вашей пищи во многом зависят от посуды, в которой вы привыкли готовить. Даже самая дорогая тефлоновая сковородка может быть опасной для здоровья. Алюминиевые кастрюльки дешево стоят, но в них эксперты советуют разве что разогревать пищу, а не готовить. А вот бабушкина чугунная утварь считается самой долговечной и экологически чистой.