Каждый год из-за этого умирают 4,2 миллиона человек: почему нужно проветривать после готовки

Новый год все ближе, сезон походов по гостям и праздничных застолий уже можно считать открытым. В это время многие хозяйки стараются приготовить много вкусных блюд, чтобы удивить гостей и домашних.
Для одних приготовление еды — расслабляющий и медитативный процесс, для других стоять часами у плиты — сущее наказание. Может, не стоит тратить время и здоровье на кулинарные изыски? Как отмечает в своем
По словам специалиста, продолжительная готовка достаточно сильно загрязняет воздух в вашей квартире. А виноваты в этом мельчайшие частицы PM 2,5.
Они настолько крохотного размера, что способны проникать глубоко в легкие вместе с воздухом. Из-за этого свойства они могут повышать риски болезней сердца и сосудов, респираторных недугов, вызывать приступы астмы и инсульта. Как полагают эксперты Всемирной организации здравоохранения, именно это загрязнение можно считать причиной примерно 4,2 миллиона преждевременных смертей в год.
Откуда берутся эти опасные микрочастицы? В жилых домах они попадают в воздух из пищи, которую мы жарим и тушим, из пригоревших продуктов и кусочков еды на поверхностях духовки и плиты. Кстати, еще воздух загрязняют благовония и свечи. На улице главный источник загрязнения — автомобили. Также частички образуются при сжигании угля.
Калифорнийские исследователи установили: самые крупные выбросы частиц PM 2,5 происходят как раз в канун Нового года. Показатель загрязнения вырастает на 50% по сравнению с остальными зимними днями, а летние нормативы превышает вообще в два раза. Скорее всего, связано это как раз с готовкой для праздничного стола.
Как можно снизить риски? Авторы исследования советуют обязательно использовать вытяжку при готовке, не забывать проветривать помещения и установить дома специальные очистители воздуха с фильтрами.
А эндокринолог Павлова рекомендует отдавать прочтение более простой в приготовлении пище: котлетам из пароварки, вареным яйцам и легким салатам, тем более что после такой готовки не придется отмывать половину кухни от жира.
Кстати
Свойства вашей пищи во многом зависят от посуды, в которой вы привыкли готовить. Даже самая дорогая тефлоновая сковородка может быть опасной для здоровья. Алюминиевые кастрюльки дешево стоят, но в них эксперты советуют разве что разогревать пищу, а не готовить. А вот бабушкина чугунная утварь считается самой долговечной и экологически чистой.
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