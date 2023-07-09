А вы их выбрасываете? Как посуда со сколами и раскомплект белья мешают нам жить

«Из треснувшей посуды есть и пить нельзя, иначе и в жизни тоже появятся трещины. Наверняка вы слышали о такой примете или о ней рассказали родственники, обнаружив на кухне чашку со сколом. Многие уверены, что крадут счастье и удачу из нашей жизни постельное белье из разных комплектов и неработающая домашняя техника.
На самом деле ни одна трещина, скол на посуде или раскомплект белья не могут определить наше счастье и успех, считают психологи. «Доктор Питер» выяснил, что говорит о человеке упорное желание верить в подобные приметы.
Клинический психолог, практикующий психотерапевт, психосоматолог, врачЛичный сайт
Самосбывающееся пророчество
«Нас делают несчастными и неуспешными только лишь наши убеждения, установки и связанные с ними неприятные чувства, - говорит психолог Анна Федорова. — Если человек принимает решение, что посуда со сколом или раскомплект белья будет приносить ему негатив, то так и будет. Это называется „самосбывающееся пророчество“. Так и работает большинство народных примет».
Если верить в то, что сломанная техника — к несчастью, то самой этой верой можно начать замечать больше неприятностей в своей жизни. И если себе объяснить именно так, что «меня уволили из-за того, что у меня вчера сломалась стиральная машина», то мозг это принимает за истину. Он делает это правдой, хотя на самом деле человек сам для себя решает, как ему думать и чувствовать.
Психолог, коуч, сертифицированный бизнес-тренер, наставник Высшей школы НЛП
«Красота в глазах смотрящего»
«„Недоидеальное“ — это лишь оболочка нашей жизни, а не ее содержание, — продолжает психолог Сергей Былинкин. — Оно не делает нас несчастными или неуспешными, если мы сами не придаем этому значения. К сожалению, часто на нас давят общественные стереотипы, которые нас тянут к идеалу безупречного дома. Однако настоящая свобода и счастье приходят, когда мы освобождаемся от этих ожиданий и начинаем ценить то, что у нас есть. Мы можем создать уют и радость в нашем „недоидеальном“ доме, приняв его таким, какой он есть».
Эксперт отмечает, что даже если в вашем доме есть недостатки и «неидеальности», их всегда можно воспринимать как достоинства. Важно посмотреть на них под другим углом.
«Иногда именно в недостатках и несовершенствах мы находим настоящую красоту, — продолжает психолог. — Белье из разных комплектов может стать поводом для забавных игр и семейных шуток, а посуда со сколами — свидетельством времени, прожитого вместе с близкими. Трещины и сколы способны придать предметам характер и историю. Сломанная техника — это возможность развить креативность и научиться ремонтировать».
Возьмите ответственность за свою жизнь
«Другое дело, если неидеальные, сломанные вещи просто вызывают у вас неприятные эмоции, — продолжает Анна Федорова. — Смотришь на грязь, сломанную духовку, в которой никак не приготовить, или на разномастные застиранные наволочки — и портится настроение. Но в этом случае человек, который понимает, что он сам ответственен за свою жизнь, за эмоции в ней, за свой успех, меняет белье из чувства любви к себе».
Это принесет гораздо больше пользы, чем менять белье из чувства страха — чтобы с вами в жизни ничего этакого не случилось.
«Если вы живете с установкой, что не вы сами, а что-то извне управляет вашим успехом и счастьем, то так и будете перекладывать ответственность за все, что с вами происходит, на близких, государство, черную кошку или посуду со сколами, ничего не меняя в своей жизни, обвиняя все и всех вокруг. Эта установка — всего лишь один из способов избегать, не брать ответственность за свою жизнь. И не более», - говорит Анна Федорова.
Повод обратиться за помощью
«Если вы используете старые вещи с дефектами, будь то одежда с катышками, посуда с отломанной ручкой, порванное полотенце, то так „сливаете“ свою энергию. С одним условием: если вы верите в энергии. Кстати, такой подход разделяют во многих философских школах. Поэтому даже модные искусственно состаренные, рваные вещи не пользуются популярностью», — говорит психолог Айгуль Гранд.
Ответьте себе на вопрос: зачем пользоваться вещью, если она приносит вам дискомфорт? Почему не купить себе красивую, новую, пусть и недорогую?
Если себе вы оставляете плохонькое, донашиваете за кем-то, живете по принципу «и так сойдет» и не расстаетесь, а складируете старое и ненужное, создавая ощущение богатства и полных шкафов, это повод обратиться к психологу и разобраться с причинами такого поведения.