А вы их выбрасываете? Как посуда со сколами и раскомплект белья мешают нам жить

«Если вы живете с установкой, что не вы сами, а что-то извне управляет вашим успехом и счастьем, то так и будете перекладывать ответственность за все, что с вами происходит, на близких, государство, черную кошку или посуду со сколами, ничего не меняя в своей жизни, обвиняя все и всех вокруг. Эта установка — всего лишь один из способов избегать, не брать ответственность за свою жизнь. И не более», - говорит Анна Федорова.