Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, потому что почти 40 лет живет с пересаженным сердцем

Берт Янссен из Нидерландов попал в Книгу рекордов Гиннесса: он живет с пересаженным сердцем уже 39 лет и 252 дня. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Гарольду Сокирку (34 года и 359 дней).
В 17 лет Берту диагностировали кардиомиопатию. С греческого cardiomyopathia можно перевести как «болезнь мышцы сердца». Патология снижает способность органа перекачивать в организм богатую кислородом кровь. В некоторых случаях состояние может привести к сердечной недостаточности. Одно из осложнений — остановка сердца и внезапная смерть.
В 1984 году в Нидерландах не проводили операции по пересадке сердца. Тогда юношу направили в британскую больницу Харфилда. Медики три недели обследовали пациента, после чего дали добро на трансплантацию.
Донорское сердце Берт ждал неделю: двое мужчин погибли в автокатастрофе, один из них стал донором для 17-летнего юноши.
Трансплантация прошла успешно, Берт быстро восстановился, и уже через три недели его выписали из больницы.
«Это было так странно, когда я очнулся. Чувствовалось, что в моем теле больше энергии, чем раньше», —
Первые несколько месяцев иммунная система Берта отторгала донорский орган, его сердце чуть не остановилось дважды. Кроме того, у него были различные побочные эффекты от принимаемых лекарств.
Но вскоре все трудности сошли на нет. Берт начал правильно питаться, заниматься физической нагрузкой, он стабильно посещал кардиолога и соблюдал все рекомендации.
Сейчас мужчине 57 лет, он женат, у него двое детей. Берт сам построил дом, он занимается планеризмом (вид спорта, в котором пилоты летают без использования тяги на специализированных летательных аппаратах, называемых планерами).
В 2017 году мужчина вышел на пенсию по совету своего лечащего врача. До этого он работал сначала в мебельном магазине, потом плотником на яхте, после — дворником.
«Я никогда не мог себе представить, что зайду так далеко, и всегда уважал людей, которые живут полноценной жизнью после пересадки сердца. Я надеюсь, еще будут люди, которые побьют и мой рекорд», — говорит Берт.
Врачи признают: рекордсмен обязан всем строгой дисциплине. Именно здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры помогли ему избежать осложнений и прекрасно себя чувствовать даже спустя почти 40 лет после пересадки.