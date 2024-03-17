Не только для мужчин: хирург Орлов объяснил, чем отличается уролог от нефролога

По словам Игоря Орлова, хирурга-уролога, заместителя главного врача по медицинской части клинической больницы Святителя Луки, уролога действительно можно сравнить с гинекологом, но лишь отчасти.
Хирург-уролог, онколог, заместитель главного врача клинической больницы Святителя Луки, кандидат медицинских наук
«Женщина должна регулярно проходить гинекологический осмотр. Без осмотра при помощи зеркал, при помощи УЗИ достаточно сложно оценить ее здоровье. Для мужчины же очень важно сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген) после 50 лет и, конечно, при каких-либо жалобах, при нарушении мочеиспускания прийти на прием к урологу. Безусловно, при появлении каких-либо уплотнений, покраснений наружных половых органов важно получить мнение специалиста», — объясняет Игорь Орлов.
К урологу или нефрологу?
Разница между врачом-урологом и врачом-нефрологом менее очевидная. Но она все же есть и весьма серьезная. Игорь Орлов объяснил, в чем основные отличия.
1. Нефролог лечит почки, уролог — не только их
Урология в целом более широкая специальность. Она охватывает не только почки, но и другие органы и системы: мочевой пузырь, мочеточники, предстательную железу, наружные половые органы у мужчин.
2. Нефролог назначает терапию, уролог проводит операции
Нефролог занимается диагностикой и терапевтическим лечением заболеваний почек, он не может и не должен выполнять операции. Уролог лечит все то, что требует хирургических методов лечения.
Между тем нефролог должен знать основы урологических патологий.
«Некоторые болезни почек могут начаться от исходной урологической проблемы. Например, почки могут пострадать в результате нарушения оттока мочи из мочевого пузыря. В этом случае диагноз поставит врач-нефролог, но исходная причина будет урологической, — уточняет Игорь Орлов.
3. Нефролог занимается системными заболеваниями
Это может быть не просто болезнь почек, а какое-то заболевание, при котором страдают почки.
«Врач-нефролог — это еще и очень хороший терапевт с достаточно глубоким знанием различных заболеваний. Основная задача нефролога — постановка диагноза, уролога — хирургически купировать заболевание», — заключил начмед клинической больницы Святителя Луки.
У урологов в арсенале не только скальпель
В последнее время на помощь хирургам-урологам, а значит, и их пациентам пришли новые технологии, о которых еще пару десятков лет назад мало кто даже мечтал.
Тончайшие оптические инструменты. Например, очень тонкие уретроскопы для лечения заболеваний мочеточника, которые серьезно изменили тактику. Еще 15-20 лет назад в аналогичных случаях требовалось гораздо более травматичное воздействие на орган.
Лазерные системы. Они позволяют отказаться от инвазивных и более травматичных методов лечения. Например, при мочекаменной болезни раньше были необходимы сложная полостная операция и долгая реабилитация. Сейчас же урологи могут раздробить камень в почках и уже на следующий день после операции отпустить пациента домой.
Роботическая хирургия. Она дает хирургу новые возможности — точность и комфорт, что влияет и на качество операций.