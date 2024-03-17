Не только для мужчин: хирург Орлов объяснил, чем отличается уролог от нефролога

«Женщина должна регулярно проходить гинекологический осмотр. Без осмотра при помощи зеркал, при помощи УЗИ достаточно сложно оценить ее здоровье. Для мужчины же очень важно сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген) после 50 лет и, конечно, при каких-либо жалобах, при нарушении мочеиспускания прийти на прием к урологу. Безусловно, при появлении каких-либо уплотнений, покраснений наружных половых органов важно получить мнение специалиста», — объясняет Игорь Орлов.