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Кинолог назвал породу собак, которую не стоит заводить, если вы городской житель

Выбирая себе любимого питомца, будьте уверены, что вы с ним справитесь.

7 апреля 20246
Кинолог назвал породу собак, которую не стоит заводить, если вы городской житель

Желание завести собаку иногда бывает сильнее здравого смысла. В итоге люди берут домой животных, на которых у них не хватает времени, для которых не хватает пространства или возможности активно двигаться.

При этом есть одна порода, которую в принципе не стоит держать в тесной городской квартире, особенно если вы проводите почти весь день на работе. По мнению кинолога Уилла Атертона, это бордер-колли.

«Эта порода считается самой умной в мире, — рассказал эксперт. — Они лучше всех поддаются дрессировке, и это привлекает людей. Но надо понимать, что это пастушья собака, она выведена для ежедневной многочасовой работы. Из-за этого бордер-колли нуждаются в повышенной физической и умственной стимуляции, а обычная семья не сможет им ее обеспечить».

По словам эксперта, если собаке будет скучно (квартира с прогулками пару раз в день ей обязательно наскучит), у нее могут начаться поведенческие проблемы: такие псы могут просто так лаять, «копать» пол или грызть вещи.

«Я работал с многими бордер-колли, которые скучают и ведут себя крайне деструктивно, — говорит кинолог. — Так как они выведены для выпаса овец, у них сильные пастушьи инстинкты. Например, они начинают „пасти“ детей, даже таскают их за одежду, могут гоняться за другими членами семьи, хватать их за пятки, стараясь собрать всех в одном помещении».

Заводить бордер-колли стоит, если вы уверены, что сможете обеспечить животному достаточно места для бега и игр. У них должно быть большое пространство, доступ к большим открытым площадкам, где они смогут сжигать энергию. И если все это им обеспечить, псы этой породы станут верными и любящими компаньонами для своих хозяев.

Автор текста:Ирина Себелева
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