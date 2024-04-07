Кинолог назвал породу собак, которую не стоит заводить, если вы городской житель

Желание завести собаку иногда бывает сильнее здравого смысла. В итоге люди берут домой животных, на которых у них не хватает времени, для которых не хватает пространства или возможности активно двигаться.
При этом есть одна порода, которую в принципе не стоит держать в тесной городской квартире, особенно если вы проводите почти весь день на работе. По мнению кинолога Уилла Атертона, это бордер-колли.
«Эта порода считается самой умной в мире, —
По словам эксперта, если собаке будет скучно (квартира с прогулками пару раз в день ей обязательно наскучит), у нее могут начаться поведенческие проблемы: такие псы могут просто так лаять, «копать» пол или грызть вещи.
«Я работал с многими бордер-колли, которые скучают и ведут себя крайне деструктивно, — говорит кинолог. — Так как они выведены для выпаса овец, у них сильные пастушьи инстинкты. Например, они начинают „пасти“ детей, даже таскают их за одежду, могут гоняться за другими членами семьи, хватать их за пятки, стараясь собрать всех в одном помещении».
Заводить бордер-колли стоит, если вы уверены, что сможете обеспечить животному достаточно места для бега и игр. У них должно быть большое пространство, доступ к большим открытым площадкам, где они смогут сжигать энергию. И если все это им обеспечить, псы этой породы станут верными и любящими компаньонами для своих хозяев.