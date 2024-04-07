Кинолог назвал породу собак, которую не стоит заводить, если вы городской житель

«Я работал с многими бордер-колли, которые скучают и ведут себя крайне деструктивно, — говорит кинолог. — Так как они выведены для выпаса овец, у них сильные пастушьи инстинкты. Например, они начинают „пасти“ детей, даже таскают их за одежду, могут гоняться за другими членами семьи, хватать их за пятки, стараясь собрать всех в одном помещении».