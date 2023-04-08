Врач Ченская назвала 7 признаков опасной отрыжки

Под отрыжкой понимают процесс отхождения воздуха из пищевода или желудка, нередко сопровождающийся специфическим звуком. Каждый из нас сталкивался с ней хотя бы несколько раз в жизни. У большинства это не более чем физиологическая реакция организма на попадание избытка воздуха в верхние отделы пищеварительного тракта. Чаще мы страдаем от отрыжки, если болтаем или смеемся за столом, пьем газировку.

Но у некоторых людей отрыжка возникает почти после каждого приема пищи, даже если есть молча, отказаться от газировки и «воздушных» продуктов . Почему возникает этот симптом? С таким вопросом «Доктор Питер» обратился к дежурному врачу клиники «Будь здоров» в Каменске-Уральском Светлане Ченской.