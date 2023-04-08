Врач Ченская назвала 7 признаков опасной отрыжки

Под отрыжкой понимают процесс отхождения воздуха из пищевода или желудка, нередко сопровождающийся специфическим звуком. Каждый из нас сталкивался с ней хотя бы несколько раз в жизни. У большинства это не более чем физиологическая реакция организма на попадание избытка воздуха в верхние отделы пищеварительного тракта. Чаще мы страдаем от отрыжки, если болтаем или смеемся за столом, пьем газировку.
Но у некоторых людей отрыжка возникает почти после каждого приема пищи, даже если есть молча, отказаться от газировки и «воздушных» продуктов. Почему возникает этот симптом? С таким вопросом «Доктор Питер» обратился к дежурному врачу клиники «Будь здоров» в Каменске-Уральском Светлане Ченской.
Переел, поболтал, торопился…
Если отрыжка возникает эпизодически, после плотного обеда или ужина, и воздух отходит однократно — это не опасно. Чаще всего отрыжка возможна при торопливой еде, если вы съели и выпили много, особенно газообразующих продуктов и напитков.
Воздух может иметь привкус и аромат того, что было выпито и съедено, после отрыжки наступает субъективное облегчение. Кроме того, активизируется пищеварение, поскольку воздушный пузырь не давит на стенки желудка и не растягивает их сверх меры. Такая отрыжка не приносит вреда, она даже полезна.
Признаки отрыжки, опасной для здоровья
Врачи призывают обращать внимание на отрыжку, если она изменилась и стала причинять неудобство, физический или эмоциональный дискомфорт. К тревожным можно отнести следующие признаки:
Возникновение отрыжки после каждого приема пищи, чтобы вы ни ели.
Развитие следом за отрыжкой изжоги, особенно когда она трудно устраняется.
Содержимое, которое отходит при отрыжке, дает неприятный запах.
Во рту после отрыжки остается кислый, горький вкус, тухлый запах.
На фоне отрыжки вы ощущаете тяжесть в желудке, сильный дискомфорт, который не проходит.
В животе бурлит, возникают проблемы со стулом.
Отрыжка стала навязчивой, возникает несколько раз, через несколько часов после еды или натощак.
Подобные симптомы должны подтолкнуть вас на визит к врачу и проведение полного обследования пищеварительного тракта, потому что такой симптом может быть проявлением опасных патологий желудочно-кишечного тракта, нарушений обмена веществ и даже опухолей.
Почему она возникает и откуда запах?
Когда мы едим, волей-неволей с пищей в желудок попадает определенное количество газа. Объем этого воздуха будет зависеть от типа самой пищи, приема напитков, возраста и образа жизни, поведения за столом и много чего еще. Если объем газа превысит физиологическую границу растяжения желудка, возникает субъективно неприятное ощущение с желанием отрыгнуть воздух.
Скопление газа давит на верхнюю часть самого желудка и пищеводный сфинктер, он расслабляется, газ отходит по пищеводу вверх. Иногда отрыжку сопровождает еще и характерный звук из-за прохождения около голосовой щели.
Провокаторы отрыжки у всех разные
Формирование отрыжки тесно связано с нашим питанием, особенно если мы неверно составили рацион или передаем. Нередко она возникает на фоне потребления фастфуда и полуфабрикатов, «воздушных» блюд или жирного, жареного. Нередко отрыжки провоцирует курение, во время которого мы можем заглатывать немного воздуха.
На фоне пищевых отравлений и заболеваний пищеварительного тракта отрыжка может быть одним из первых симптомов наряду с тошнотой и тяжестью в животе. У беременных неприятное ощущение возникает из-за изменений в положении желудка и кишечника из-за роста матки, влияния гормонов. У малышей, питающихся из бутылочки, отрыжка появляется из-за подсасывания воздуха.
Разные виды отрыжек и их значение для врача
Отрыжка у каждого из нас по-своему уникальна. Она может быть беззвучной, и ее ощущаем только мы сами, или очень шумная, еще и со специфическим запахом. Содержимым отрыжки может быть только заглоченный воздух, образующийся в ходе пищеварения, брожения или гниения пищи газ, небольшое количество пищи или желудочный сок. Если отрыжка приводит к неприятным или болезненным ощущениям, привкусу во рту, нужно всегда обращаться к врачу и разбираться, в чем ее причины.
Отрыжка с кислым вкусом
Нередко она провоцирует еще и изжогу, заброс содержимого желудка с соляной кислотой в пищевод с его раздражением и болезненностью. Подобная отрыжка типична для гастрита с повышенной кислотностью, на фоне язвы желудка или при развитии ГЭРБ, патологического рефлюкса содержимого желудка в пищевод. Если не обращать внимания на эти проявления, возможно развитие эзофагита.
Отрыжка горьким
Хотя она не приносит сильного физического дискомфорта, но дает неприятный вкус во рту и запах выделяемых газов. Подобное происходит в силу того, что в желудок из тонкой кишки забрасывается желчь и часть кишечного содержимого. Подобная проблема может возникать на фоне желчнокаменной болезни, холецистита, проблем с печенью или панкреатита.
Отрыжка тухлым
Типична для атрофического гастрита, когда не хватает соляной кислоты, поражения слизистой желудка или кишечника, болезни Крона. Пища при всех этих процессах не обрабатывается пищеварительными ферментами и кислотой и начинает загнивать прямо в желудке.
Хотя сама отрыжка — это не заболевание, а только один из симптомов, если она стала частой, стоит обратиться к врачу за помощью. В противном случае можно пропустить серьезные заболевания.