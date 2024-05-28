Терапевт Рябков назвал лекарства, прием которых может вызвать солнечные ожоги

Лето еще не началось, а некоторые регионы нашей страны уже изнывают от жары. Есть и первые пострадавшие. В Петербурге девушку увезли в реанимацию с 80% ожога тела первой степени, после того как она несколько часов провела на солнце.
Аномально высокие температуры обещают и в июне. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в Москве первый день календарного лета может стать самым жарким за последние 80 лет.
Терапевт medtech-сервиса Budu
Что происходит с организмом во время жары
«Перегревание приводит к увеличению температуры тела, что может вызвать серьезные нарушения в работе организма», — предупреждает терапевт Андрей Рябков.
Так, во время жары наступает обезвоживание. И хотя человек пьет больше жидкости, чтобы компенсировать потерю влаги через потоотделение, этого не всегда достаточно.
«Обезвоживание ослабляет организм, затрудняет его нормальную работу, ухудшает кровоток и увеличивает риск для сердца», — говорит врач.
Одно из самых серьезных последствий перегрева организма — тепловой удар, который требует немедленной медицинской помощи.
«При тепловом ударе температура тела поднимается до критических отметок. Это может привести к нарушению работы сердца. Кроме того, человек рискует потерять сознание и при падении получить серьезные травмы, вплоть до смертельных», — объясняет врач.
Также в жару повышается уровень стресса, ухудшаются концентрация внимания, сон и работоспособность.
Солнечные ожоги из-за лекарств
Страдает от жары и кожа. На солнце она может обгореть и преждевременно состариться. Кроме того, есть лекарства, которые способны спровоцировать солнечные ожоги.
«Категорически не рекомендуется находиться на солнце людям, принимающим антибиотики, — предупреждает терапевт. — Некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты».
Кроме того, врач-дерматолог Анна Лебедева не советует загорать, если вы принимаете противогрибковые препараты, мочегонные, нейролептики, антидепрессанты, снотворные, оральные контрацептивы и кардиопрепараты. Эти лекарства под воздействием солнца способны спровоцировать образование пигментных пятен.
«Даже безобидные витамины (B2, B6) могут стать причиной солнечных ожогов», — предупреждает дерматолог.
Кому стоит особенно беречься во время жары
Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. По возможности стоит избегать городского транспорта в жаркое время суток.
Людям с гипертонией важно регулярно измерять артериальное давление.
Больным сахарным диабетом нужно еще тщательнее следить за уровнем сахара в крови.
Пять важных правил от терапевта для здоровья в жаркие дни
Пейте достаточное количество жидкости: воду, чай или сок. При этом кардиологи крайне не рекомендуют пить в жару алкоголь или кофе.
Избегайте долгого пребывания на солнце, особенно без головного убора.
Используйте солнцезащитные средства.
Контролируйте температуру в помещении. Не сидите рядом с кондиционером, чтобы не простудиться.
Носите легкую светлую одежду из натуральных тканей.