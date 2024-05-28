Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Терапевт Рябков назвал лекарства, прием которых может вызвать солнечные ожоги

Старайтесь избегать солнца, если проходите курс лечения определенными препаратами, говорит терапевт Андрей Рябков.

28 мая 2024Обсудить
какие лекарства нельзя принимать на солнце
Источник:

iStock

Лето еще не началось, а некоторые регионы нашей страны уже изнывают от жары. Есть и первые пострадавшие. В Петербурге девушку увезли в реанимацию с 80% ожога тела первой степени, после того как она несколько часов провела на солнце.

Аномально высокие температуры обещают и в июне. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в Москве первый день календарного лета может стать самым жарким за последние 80 лет.

Андрей Рябков

Терапевт medtech-сервиса Budu

Что происходит с организмом во время жары

«Перегревание приводит к увеличению температуры тела, что может вызвать серьезные нарушения в работе организма», — предупреждает терапевт Андрей Рябков.

Так, во время жары наступает обезвоживание. И хотя человек пьет больше жидкости, чтобы компенсировать потерю влаги через потоотделение, этого не всегда достаточно.

«Обезвоживание ослабляет организм, затрудняет его нормальную работу, ухудшает кровоток и увеличивает риск для сердца», — говорит врач.

Одно из самых серьезных последствий перегрева организма — тепловой удар, который требует немедленной медицинской помощи.

«При тепловом ударе температура тела поднимается до критических отметок. Это может привести к нарушению работы сердца. Кроме того, человек рискует потерять сознание и при падении получить серьезные травмы, вплоть до смертельных», — объясняет врач.

Также в жару повышается уровень стресса, ухудшаются концентрация внимания, сон и работоспособность.

Читайте также

Солнечные ожоги из-за лекарств

Страдает от жары и кожа. На солнце она может обгореть и преждевременно состариться. Кроме того, есть лекарства, которые способны спровоцировать солнечные ожоги.

«Категорически не рекомендуется находиться на солнце людям, принимающим антибиотики, — предупреждает терапевт. — Некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты».

Кроме того, врач-дерматолог Анна Лебедева не советует загорать, если вы принимаете противогрибковые препараты, мочегонные, нейролептики, антидепрессанты, снотворные, оральные контрацептивы и кардиопрепараты. Эти лекарства под воздействием солнца способны спровоцировать образование пигментных пятен.

«Даже безобидные витамины (B2, B6) могут стать причиной солнечных ожогов», — предупреждает дерматолог.

Читайте также

Кому стоит особенно беречься во время жары

  • Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. По возможности стоит избегать городского транспорта в жаркое время суток.

  • Людям с гипертонией важно регулярно измерять артериальное давление.

  • Больным сахарным диабетом нужно еще тщательнее следить за уровнем сахара в крови.

Пять важных правил от терапевта для здоровья в жаркие дни

  1. Пейте достаточное количество жидкости: воду, чай или сок. При этом кардиологи крайне не рекомендуют пить в жару алкоголь или кофе.

  2. Избегайте долгого пребывания на солнце, особенно без головного убора.

  3. Используйте солнцезащитные средства.

  4. Контролируйте температуру в помещении. Не сидите рядом с кондиционером, чтобы не простудиться.

  5. Носите легкую светлую одежду из натуральных тканей.

Автор текста:Ксения Воронежцева
Материалы по теме