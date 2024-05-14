Начал задыхаться и потерял сознание: мужчина едва не умер, приняв лекарство от гриппа

Чтобы спасти жизнь этому пациенту, потребовались две бригады скорой помощи. А случилось все после обычного приема лекарств.
За пару дней до этого 55-летний житель Ленобласти почувствовал, что заболевает. Температура не спадала, поэтому на третий день мужчина решил лечиться противовирусным. Выпил лекарство, а немного позже порошок с жаропонижающим.
Что именно из этих средств привело к последующим реакциям, неизвестно. Мужчина внезапно потерял сознание, но быстро пришел в себя. К счастью, супруга все-таки подстраховалась и вызвала скорую. Этот звонок спас ее мужу жизнь.
Врач скорой помощи Токсовской подстанции Анастасия Соловьева позже вспоминала: когда ехала на вызов, думала, что у пациента паническая атака. Но все оказалось куда серьезнее.
«На месте выяснилось, что у пациента широкий аллергологический анамнез. Однако на лекарства, по его словам, аллергии или тем более обмороков никогда раньше не было», —
И хотя мужчина сразу выпил антигистаминное средство от аллергии, ему становилось только хуже.
«Он лежал на боку, задыхался, был бледный и холодный. А ноги его сильно отекли, — рассказывают медики, приехавшие на вызов. — Сатурация (насыщение крови кислородом. — Прим. ред.) была 69, пульс скакал от бешеной тахикардии до глубокого замедления».
Давление удалось измерить лишь с третьего раза. Мужчина хрипел, а на вдохе слышались звуки, похожие на скрип. Оказалось, что на фоне приема лекарств у него случился отек легких.
«Пациент едва мог говорить. С трудом сказал, что очень замерз, не может дышать и шевелиться, — вспоминают медики. — А жена все плакала, говорила мужу: „Потерпи, все будет хорошо“. До нашего приезда они начитались всякого в Интернете и боялись худшего».
Через катетер мужчине ввели необходимые лекарства. Однако возникла проблема: пациент оказался достаточно крупным и быстро расходовал кислород из баллонов. Медики переживали, что запасов кислорода на дорогу до больницы может не хватить.
«Мы позвонили диспетчерам, попросили ближайшую бригаду завезти нам свои кислородные баллоны. И через семь минут в квартиру залетает бригада из двух девочек-фельдшеров с сумками в руках — готовые ко всему!» — рассказывает Анастасия Соловьева.
К дальнейшему спасению пациента подключили двух соседей, которые помогли медбрату вынести мужчину на носилках. По пути в больницу на каждой кочке и яме у пациента сильно скакали сатурация и пульс. Но благодаря медикам сатурацию удалось восстановить до 96. Мужчина начал нормально дышать, жуткий холод прошел.
Однако в больнице его тут же отправили в реанимацию: без дополнительного кислорода снова начинались проблемы с дыханием, а сатурация резко снижалась.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о клиническом случае, когда прием жаропонижающего вызвал синдром Стивенса — Джонсона. 45-летняя женщина выпила за один раз 800 мг ибупрофена, что мгновенно привело к тяжелому и опасному для жизни заболеванию кожи и слизистых, при котором эпидермис начинает отслаиваться и отмирать.
Но и парацетамол не так уж безобиден. Это популярное жаропонижающее повышает давление, на 20% увеличивает риск инсульта, а при передозировках вызывает тяжелое поражение печени. И это еще раз доказывает, что даже привычные лекарства из домашней аптечки нужно принимать с осторожностью.