Начал задыхаться и потерял сознание: мужчина едва не умер, приняв лекарство от гриппа

Но и парацетамол не так уж безобиден. Это популярное жаропонижающее повышает давление, на 20% увеличивает риск инсульта, а при передозировках вызывает тяжелое поражение печени. И это еще раз доказывает, что даже привычные лекарства из домашней аптечки нужно принимать с осторожностью.