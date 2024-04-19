В инструкции любого лекарства есть список побочных эффектов, но кто его читает? Тем более когда принимаешь жаропонижающие, которые лежат в аптечке у каждого.
Между тем «безобидный» парацетамол повышает давление и на 20% увеличивает риск инсульта. Недавно в Бурятии из-за передозировки парацетамола умер двухлетний ребенок — отказала печень.
Но и с жаропонижающими на основе ибупрофена нужно быть очень осторожными. Жуткий случай описывает журнал
45-летняя женщина из Ирака поступила в отделение неотложной помощи. У нее внезапно отекло лицо, из красных глаз и распухшего рта сочилась желтая слизь. Тело покрылось пурпурной сыпью и волдырями, которые сильно зудели.
Женщина пребывала в сознании, артериальное давление и пульс — чуть выше нормы. При этом температура пациентки была высокой — 38,4 °С.
Оказалось, что всего четыре часа назад она выпила ибупрофен, так как почувствовала признаки простуды. В инструкции написано: принимать ибупрофен нужно по 200 мг 3-4 раза в сутки, а максимальная однократная доза — 400 мг.
Женщина выпила зараз 800 мг, и это вызвало синдром Стивенса — Джонсона (СДД), тяжелое и опасное для жизни заболевание кожи и слизистых, когда эпидермис начинает отслаиваться и отмирать. Кроме того, у пациента могут быть глубокие поражения слизистых оболочек гортани, трахеи, бронхов, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря или уретры. 5,0–7,5% случаев СДД приводит к летальному исходу.
Триггером СДД у детей могут быть вирусные, бактериальные и грибковые инфекции. У взрослых пациентов, по некоторым данным, более 50% случаев ССД связаны с приемом лекарств. В списке медикаментов, которые могут вызвать СДД, — антибактериальные, противосудорожные препараты, а также противовоспалительные: парацетамол, ибупрофен, индометацин и ацетилсалициловая кислота.
«Мы сделали биопсию кожи пациентки для дополнительного обследования и лечения. В результате выявлен полнослойный некроз и отделение эпидермиса в области дермоэпидермального соединения, что соответствует диагнозу ССД», — рассказывают врачи, лечившие женщину.
Пациентку семь дней лечили в отделении интенсивной терапии. Ее полость рта была сильно поражена. Чтобы избежать обезвоживания, женщину поили через зонд.
Спустя неделю состояние пациентки заметно улучшилось. Сыпь на коже и слизистых практически исчезла. Однако небольшие язвочки на щеках еще напоминали о болезни. Женщину выписали под регулярное наблюдение у дерматолога, офтальмолога и терапевта.
«Несмотря на свою редкость, этот случай подчеркивает, как важно быть бдительным и знать о потенциальных рисках широко используемых лекарств, — приходят к выводу врачи. — Своевременное распознавание симптомов ССД и немедленное медицинское вмешательство имеют решающее значение для исхода заболевания. Медицинские работники должны проявлять осторожность при назначении ибупрофена, особенно пациентам, имеющим в анамнезе побочные реакции на лекарства».