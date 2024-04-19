Женщина выпила зараз 800 мг, и это вызвало синдром Стивенса — Джонсона (СДД), тяжелое и опасное для жизни заболевание кожи и слизистых, когда эпидермис начинает отслаиваться и отмирать . Кроме того, у пациента могут быть глубокие поражения слизистых оболочек гортани, трахеи, бронхов, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря или уретры. 5,0–7,5% случаев СДД приводит к летальному исходу.