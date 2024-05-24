Реже мыть голову и следить за УФ-индексом: важные правила защиты от солнца и выбора SPF

Наносите солнцезащитный крем за 30 минут до выхода на кожу ровным плотным слоем.

Помните, что зонт на пляже не защищает от солнца на 100%: лучи отражаются от песка и воды.

Обновляйте крем каждые два часа и после каждого купания. Многие думают, что чем выше SPF, тем реже требуется наносить средство, но это не так.

Не используйте на солнце блеск для губ, он притягивает солнечное излучение. Защищайте губы специальной помадой с SPF или солнцезащитным кремом для лица.

При жирной коже выбирайте крем с маркировкой oil free (без масла). А если кожа сухая, берите крем с увлажняющими компонентами.