Реже мыть голову и следить за УФ-индексом: важные правила защиты от солнца и выбора SPF

Обычно мы озадачиваемся покупкой крема от солнца за день до отпуска. Однако эксперты советуют пользоваться средствами с SPF круглый год, тем более что в городе солнце тоже бывает довольно агрессивным.
«Из-за слишком сильного облучения на коже может появиться нежелательная пигментация. Но есть и более опасные явления: эритема, уничтожение клеток эпидермиса, морщины и преждевременное старение кожи, развитие злокачественных новообразований», —
Многие считают, что средства с SPF можно не использовать в пасмурную погоду. Однако, по данным Фонда по борьбе с раком кожи, до 80% солнечных лучей пробиваются через облака. Поэтому, даже если на небе тучи, появляться на улице без солнцезащитного крема не стоит.
Правда ли, что из-за средств с SPF мы не получаем витамин D?
Есть такое мнение, что средства с SPF не дают витамину D проникнуть в организм.
«На самом деле организм сам вырабатывает витамин D, когда мы находимся на солнце. Так что солнцезащитные средства никак не снизят уровень витамина», — говорят эксперты Центра дерматовенерологии и косметологии.
Как выбрать SPF по ультрафиолетовому индексу
По словам врачей, необязательно каждый день пользоваться кремом с SPF 50. Иногда можно ограничиться средствами с SPF 20 или SPF 30.
Подбирайте крем с помощью ультрафиолетового индекса (УФ-индекс). Его можно посмотреть на сайтах и в приложениях прогноза погоды.
при индексе 1-2 можно использовать SPF 20;
при индексе 3-7 наносим средство с SPF 50;
при индексе 8-11 нужно использовать крем с SPF 50, а также закрывать кожу одеждой и оставаться в тени. Помните, что даже SPF 50 не дает 100%-ю защиту от УФ-лучей. Поэтому даже с максимальным фильтром не стоит слишком долго находиться под палящим солнцем.
Кроме того, средствами с SPF 50 нужно пользоваться после отбеливающих или антивозрастных средств с витамином С.
Шесть важных правил защиты от солнца
Наносите солнцезащитный крем за 30 минут до выхода на кожу ровным плотным слоем.
Помните, что зонт на пляже не защищает от солнца на 100%: лучи отражаются от песка и воды.
Обновляйте крем каждые два часа и после каждого купания. Многие думают, что чем выше SPF, тем реже требуется наносить средство, но это не так.
Не используйте на солнце блеск для губ, он притягивает солнечное излучение. Защищайте губы специальной помадой с SPF или солнцезащитным кремом для лица.
При жирной коже выбирайте крем с маркировкой oil free (без масла). А если кожа сухая, берите крем с увлажняющими компонентами.
Если после солнцезащитного средства появился зуд или высыпания, обратитесь к дерматовенерологу, он поможет подобрать подходящее средство.
Волосам тоже нужен SPF
«В волосах содержится меланин — микроэлемент, придающий цвет. Под воздействием ультрафиолета меланин начинает разрушаться, из-за чего волосы становятся блеклыми», — предупреждает врач-дерматовенеролог Центра дерматовенерологии и косметологии Анастасия Черкун.
Кроме того, солнце разрушает защитный барьер волос, сушит их и делает ломкими. Замедляется приток крови и питательных веществ к волосяным фолликулам, что приводит к выпадению волос.
Чтобы не навредить волосам летом, врач советует:
носить головной убор;
избегать солнца с 11.00 до 15.00;
стараться реже мыть голову, чтобы не разрушать защитную пленку;
использовать несмываемые средства для волос с SPF-фильтром;
не забывать про питательные бальзамы и маски.