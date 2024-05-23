Москвичей пугают рекордно высоким атмосферным давлением, но для Петербурга это норма. В чем подвох?

«Если исходить из нормы атмосферного давления для Москвы, то повышение до 762 мм рт. ст. для жителей столицы действительно чувствительно. Повышение или понижение давления даже на 10 мм может вызвать недомогание , особенно у людей с заболеваниями суставов, вегетативной нервной системы, у пожилых, а также у тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе у гипертоников и гипотоников, — говорит врач Ольга Уланкина. — Больше всего на самочувствие влияет не разовое снижение или повышение атмосферного давления, а его поочередные перепады. Для обозначения таких резких скачков существует отдельный термин — „барическая пила“».