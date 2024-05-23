Москвичей пугают рекордно высоким атмосферным давлением, но для Петербурга это норма. В чем подвох?

Пятница, 24 мая для метеозависимых людей обещает быть непростым днем.
«Над столичным регионом обоснуется мощный антициклон. Атмосферное давление достигнет 762 мм рт. ст. — это заявка на новый рекорд, —
Примечательно, что в Петербурге на пятницу прогнозируют давление 771 мм рт. ст., и это даже близко не стоит с рекордом января 1907 года, когда зафиксировали отметку 798. Как же в таком случае живется бедным петербуржцам, если рекордный показатель давления в Москве считается практически нормой для Петербурга?
«Норма атмосферного давления зависит от высоты населенного пункта над уровнем моря: чем выше расположен пункт, тем норма атмосферного давления там ниже, —
«Санкт-Петербург расположен почти на уровне моря, норма давления там 760 мм рт. ст. В столице метеостанция ВДНХ расположена на высоте 156 метров над уровнем моря. Норма для Москвы — 747 мм рт. ст. А, например, Чита, столица Забайкальского края, расположена на высоте 669 метров над уровнем моря, там норма атмосферного давления составляет 695 мм рт. ст. Очень приблизительно подъем на каждые 10 метров вызывает понижение атмосферного давления на 1 мм рт. ст.»
И все же получается, что и в Петербурге атмосферное давление 24 мая будет значительно выше нормы. Узнали у эксперта, что делать в таких условиях метеозависимым людям.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»Личный сайт
«Если исходить из нормы атмосферного давления для Москвы, то повышение до 762 мм рт. ст. для жителей столицы действительно чувствительно. Повышение или понижение давления даже на 10 мм может вызвать недомогание, особенно у людей с заболеваниями суставов, вегетативной нервной системы, у пожилых, а также у тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе у гипертоников и гипотоников, — говорит врач Ольга Уланкина. — Больше всего на самочувствие влияет не разовое снижение или повышение атмосферного давления, а его поочередные перепады. Для обозначения таких резких скачков существует отдельный термин — „барическая пила“».
По словам Ольги Уланкиной, полностью избавиться от неприятных симптомов, связанных с перепадами атмосферного давления, сложно, но можно их смягчить. Вот шесть советов от врача.
Отслеживайте изменение давления на сайтах прогноза погоды. В дни, когда прогнозируют сложные метеорологические условия, не планируйте много дел и тяжелых физических нагрузок. Дайте себе возможность отдохнуть.
Облегчить состояние помогает сладкий теплый чай.
Устройте себе водные процедуры. Помогут контрастный душ, теплые ванны для ног и ванны с хвойными экстрактами.
Гипертоникам в дни резких перепадов давления лучше ограничить употребление соли.
Снизить метеочувствительность в перспективе поможет отказ от вредных привычек. Больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе, высыпайтесь и полноценно отдыхайте. Здоровый организм легче переносит любые внешние воздействия.
Чтобы организм проще адаптировался к перепадам давления, можно после консультации с врачом пройти курс специальных процедур. Это углекислые, хвойно-жемчужные и хлоридно-натриевые ванны, подводный душ-массаж, контрастные водные процедуры, сухие бани и хамамы. Научно доказано, что подобные методы повышают толерантность организма к воздействию погодно-климатических факторов.
Как понять, что это метеозависимость
«При пониженном атмосферном давлении (циклон, осадки, облачность) в воздухе уменьшается содержание кислорода, поэтому и в организм он поступает в меньших объемах. Из-за этого может возникнуть гипоксия.
В то же время сердце работает активнее, стараясь привести внутреннее давление в соответствие с внешним. Сочетание этих факторов может стать причиной головной боли, слабости, тошноты, сонливости, головокружения. Обычно в такую погоду плохо себя чувствуют гипотоники.
При высоком атмосферном давлении (антициклон, ясная погода) хуже себя чувствуют гипертоники. Пульс учащается, могут появиться шум в ушах, слабость, повышенная тревожность.
Обычно человек знает о своей реакции на погодные изменения и может связать неприятные симптомы с изменением атмосферного давления. Но если недомогание не проходит и усиливается вне зависимости от метеосводок, это повод немедленно обратиться к врачу».