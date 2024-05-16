Две причины, почему стоит добавлять в мед щепотку соли

Любительницы фитнеса и завсегдатаи тренажерных залов облюбовали новый и очень простой рецепт энергетической добавки. Все ингредиенты найдутся на кухне у каждого. Понадобится только мед и немного соли.
Оказалось, что порция этой смеси обеспечивает заряд сил и энергии во время физических нагрузок и значительно повышает производительность. Поэтому за полчаса-час до тренировки эксперты советуют съесть 1-2 ложки меда, приправленного солью.
«Мед — это источник простых углеводов. Он на 80% состоит из глюкозы и фруктозы. Углеводы — общепризнанный источник энергии для тренировок, а сочетание глюкозы и фруктозы может уменьшить расстройство пищеварения и улучшить физическую работоспособность», —
В то же время основные компоненты поваренной соли — это электролиты хлорид и натрий.
«Натрий играет важную роль в сокращении мышц, передаче нервных сигналов, балансе жидкости и регулировании температуры, что имеет решающее значение для эффективных тренировок», — говорит спортивный диетолог Дестини Муди.
Однако, когда человек активно потеет, он теряет натрий вместе с потом. Обезвоживание и электролитный дисбаланс снижают работоспособность. А добавка соли перед тренировкой помогает восполнить потерю натрия и удержать жидкость в организме.
«Многие спортивные напитки содержат натрий, — комментирует диетолог Натали Риццо для портала
Кстати, эксперты отмечают, что соль также усиливает вкус меда. Но есть и другая веская причина, почему стоит подсолить мед. Оказывается, такая смесь помогает улучшить качество сна.
Соль содержит магний, который помогает синтезировать гормон сна — мелатонин. Известно, что недостаток магния вызывает бессонницу, нервозность и беспокойство. Мед также помогает выработке мелатонина благодаря содержащейся в нем аминокислоте триптофан. Эксперты говорят, что хватит всего половины чайной ложки под язык за полчаса до отхода ко сну.
Однако не забывайте, что мед хоть и натуральный продукт, но очень калорийный. В одной чайной ложке продукта — 5-6 граммов сахара. Поэтому увлекаться медом не стоит, особенно людям с лишним весом и при сахарном диабете.
Употребление соли также нужно ограничивать. Ее избыток повышает давление, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды и может спровоцировать развитие диабета. Поэтому ВОЗ рекомендует съедать за день не более 5 граммов соли.