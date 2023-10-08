Проверьте уровень адипонектина, если боитесь сахарного диабета

Адипонектин открыли всего 30 лет назад, и до сих пор многие особенности этого вещества остаются для ученых загадкой. Но полученные данные говорят о том, что этот гормон выполняет большое количество важных функций. В научной литературе, описаниях исследований и других источниках его можно встретить под названиями GBP-28, apM1, AdipoQ и Acrp30.