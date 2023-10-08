Проверьте уровень адипонектина, если боитесь сахарного диабета

Эндокринная система еще не до конца изучена, и многие механизмы развития эндокринно-обменных заболеваний не открыты. Постоянно изучаются новые механизмы и в развитии сахарного диабета. Это сложное заболевание, в развитии которого играет роль масса взаимно влияющих факторов.
Постоянно открываются новые гены, гормоны, биологически активные вещества, которые влияют на здоровье и развитие диабета. Одно из веществ — адипонектин, роль которого сегодня вызывает особый интерес. Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, врач-невролог, кандидат медицинских наук, рассказала «Доктору Питеру», зачем организму нужен этот гормон и как он влияет на развитие сахарного диабета второго типа.
Невролог, к.м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Открыт не так давно
Адипонектин открыли всего 30 лет назад, и до сих пор многие особенности этого вещества остаются для ученых загадкой. Но полученные данные говорят о том, что этот гормон выполняет большое количество важных функций. В научной литературе, описаниях исследований и других источниках его можно встретить под названиями GBP-28, apM1, AdipoQ и Acrp30.
В отличие от большинства гормонов, адипонектин вырабатывают не железы, а клетки жировой ткани (адипоциты). Чем больше в теле человека жира, тем меньше гормона синтезируется, несмотря на то что количество адипоцитов увеличивается.
Зачем нужен этот гормон
Это многофункциональный гормон, который помогает организму бороться с воспалением, препятствует накоплению холестерина на стенках сосудов, укрепляет иммунитет и, самое главное, принимает деятельное участие в метаболизме глюкозы. Он помогает расщеплять жирные кислоты, повышает чувствительность тканей организма к инсулину, усиливает его выработку и способствует переработке глюкозы. Таким образом, гормон препятствует развитию сахарного диабета второго типа.
Глюкоза есть, но клеткам ее не достать
Глюкоза — источник энергии для нашего тела. Но клетки не могут ее усвоить самостоятельно. Для этого процесса необходим инсулин — гормон, который вырабатывает поджелудочная железа. Из-за наследственной предрасположенности, избытка массы тела или эндокринных сбоев, а также в период беременности клетки организма могут терять чувствительность к этому гормону, то есть становятся инсулинорезистентными.
В результате человек не получает необходимой энергии, а непереработанная глюкоза находится в кровотоке, тканевой жидкости и оказывает токсический эффект: развивается глюкозотоксичность — один из факторов повреждения тканей при сахарном диабете второго типа.
«Адипонектин необходим для предотвращения такого состояния: он препятствует развитию инсулинорезистентности в тканях и органах, стимулируя образование рецепторов к инсулину на поверхности клеточных мембран и помогая скелетным мышцам усваивать глюкозу», — рассказывает эксперт лаборатории «Гемотест».
На что влияет уровень адипонектина
Сахарный диабет второго типа может долгое время протекать бессимптомно, незаметно и исподволь разрушая организм. И одним из маркеров этого заболевания считается именно уровень адипонектина.
Исследование на этот гормон врач может назначить также при подозрении на метаболический синдром — комплекс метаболических отклонений с увеличением содержания в организме висцерального жира, нарушением углеводного обмена, повышением артериального давления, который признан серьезным предиктором сердечно-сосудистых осложнений, или другие нарушения углеводного обмена.
Уровень адипонектина в крови зависит от многих факторов, но в среднем у здоровых людей он составляет 10–16 мкг/мл. При развитии изменений, приводящих к диабету, зачастую уровень адипонектина снижается, врач видит это в результатах анализов.
На его уровень можно повлиять
Для того чтобы повысить уровень адипонектина, который так необходим для нормального функционирования организма, нужно поддерживать нормальный здоровый вес с помощью рационального питания и достаточной физической нагрузки. Этот гормон не содержится в пище, но некоторые продукты способствуют его синтезу. Это:
жирная морская рыба;
водоросли;
растительные масла и волокна;
куркума;
перец чили;
имбирь.