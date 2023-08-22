Чем отличаются эти паразиты? Анкилостомы способны откладывать яйца в человеческом кишечнике, однако внутри тела они не вылупляются и покидают организм вместе с калом. Заразиться человек может только от яиц, попавших в почву. Однако внимание ученых эти черви привлекли не только поэтому. Опыты на животных продемонстрировали, что эти паразиты ради собственного выживания запускают в организме хозяина противовоспалительную реакцию.