Про паразитов обычно говорят в негативном ключе. У зараженного кишечными червями человека повышается риск некоторых видов рака, железодефицитной анемии, кишечной непроходимости.
Однако в последние годы ученые много экспериментируют с тем, чтобы использовать червей во благо человеку. Например, в Университете Кука провели двойное слепое исследование и попытались с помощью анкилостом Нового Света помочь людям с высоким риском сахарного диабета. Итоги эксперимента описаны в издании
Чем отличаются эти паразиты? Анкилостомы способны откладывать яйца в человеческом кишечнике, однако внутри тела они не вылупляются и покидают организм вместе с калом. Заразиться человек может только от яиц, попавших в почву. Однако внимание ученых эти черви привлекли не только поэтому. Опыты на животных продемонстрировали, что эти паразиты ради собственного выживания запускают в организме хозяина противовоспалительную реакцию.
В исследовании австралийских ученых приняли участие 40 человек в возрасте от 27 до 50 лет. У каждого из них были симптомы метаболических болезней, связанных со сбоем обмена веществ, а также высокий риск развития диабета второго типа.
Всех участников эксперимента поделили на три группы. Первая состояла из 14 человек: им в кишечник поместили 20 личинок Necator americanus. Вторая группа из 13 человек получила по 40 личинок. Члены третьей группы получили плацебо. При этом ни авторы исследования, ни пациенты не знали, кто в какую группу попал. За состоянием здоровья участников ученые следили два года.
У каждого из добровольцев перед началом эксперимента и в его конце взяли кровь для проверки инсулинорезистентности, то есть чувствительности тела к действию инсулина. Этот анализ помогает проверить риск развития диабета. Работает это так: в крови определяют уровень инсулина, глюкозы, а потом с помощью специальных формул рассчитывают индекс HOMA-IR. У здоровых людей индекс не превышает 2,7.
Результаты исследования показали: у участников эксперимента, получивших по 20 личинок, этот показатель упал с 3 до 1,8. Это значит, что резистентность к инсулину у них тоже снизилась, а с ней и риск развития диабета.
У тех, кто получил 40 личинок, индекс упал незначительно — с 2,4 до 2. А в группе людей, получивших плацебо, индекс даже повысился — с 2,2 до 2,9.
Кроме того, у испытуемых, получивших паразитов, вырос уровень цитокинов — молекул, задействованных в запуске иммунных реакций. Эти люди отмечали, что их настроение и самочувствие также улучшилось.
По словам авторов исследования, работа подтверждает идею о том, что заражение небольшим количеством анкилостом безопасно для здоровья и, по всей видимости, может быть даже полезным для метаболических процессов.
Безусловно, бездумное заражение даже такими сравнительно безопасными гельминтами — плохая идея. Если организм ослаблен, а паразитарная нагрузка велика, анкилостомы все-таки могут навредить организму. Австралийские ученые планируют в будущем разработать таблетки на основе полезных свойств кишечных червей, чтобы сохранить терапевтический эффект без ввода паразитов в тело.