Канадские ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера можно лечить как диабет

Излечиться от болезни Альцгеймера нельзя, но ученые продолжают искать эффективные способы улучшить состояние пациентов. Один из инновационных методов получил шанс воплотиться в жизнь. Исследователи предположили, что помочь людям, память которых стирается, а когнитивные способности угасают, способен инсулин.
Известно, что пациенты с диабетом в группе риска, у них значительно повышены шансы на развитие деменции в старости. И все из-за сбоя выработки инсулина. Считается, что резистентность к инсулину также может быть и фактором болезни Альцгеймера. Мозг человека также нуждается в глюкозе, обеспечивающей его энергией.
Спрей в нос — и память лучше
Ученые Университета Торонто в Канаде проанализировали 11 исследований с участием более тысячи человек с болезнью Альцгеймера и пациентами с начальной стадией деменции. Метаанализ опубликован в журнале PLoS One. Он показал эффективность в борьбе с Альцгеймером спрея для носа с инсулином,
У пациентов, которые распыляли спрей один раз в день в течение 4 месяцев, отмечено небольшое улучшение памяти и мышления. Они успешнее, чем те, кто не получал терапию, проходили тесты на запоминание списка из десяти слов, а также точнее распознавали предметы повседневного обихода, вспоминали день, месяц, время года, определяли свое местоположение.
Исследователи заявили, что ингаляционный инсулин, вероятно, «влияет на клиренс» вредных отложений в мозге, но необходимы дополнительные клинические исследования.
Избавиться от Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера связывают с накоплением амилоидных бляшек в головном мозге. Они нарушают функции мозга и приводят к когнитивным нарушениям, в том числе потере памяти. Поэтому все попытки ученых разработать эффективное лекарство от этого заболевания направлены на борьбу с накоплением в головном мозге амилоидного белка.
Одна из последних перспективных разработок — «Донанемаб» от «Эли Лилли и Ко». Препарат работает, используя иммунную систему для удаления токсичных бляшек в головном мозге, которые мешают взаимодействию клеток. Вводится лекарство внутривенно. Терапия требует регулярного контроля состояния мозга на КТ и МРТ.
Исследования показали, что препарат особенно эффективен при лечении пациентов младше 75 лет на самых ранних ранних стадиях болезни Альцгеймера: он замедляет развитие слабоумия на 60%.Правда, у него есть и побочные эффекты. Подробнее — в материале «Доктора Питера».