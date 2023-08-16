Канадские ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера можно лечить как диабет

У пациентов, которые распыляли спрей один раз в день в течение 4 месяцев, отмечено небольшое улучшение памяти и мышления. Они успешнее, чем те, кто не получал терапию, проходили тесты на запоминание списка из десяти слов, а также точнее распознавали предметы повседневного обихода, вспоминали день, месяц, время года, определяли свое местоположение.