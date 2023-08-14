Пока не дошло до диабета: эндокринолог Ладыгина назвала 5 признаков инсулинорезистентности

Инсулинорезистентностью называют состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и не пропускают внутрь глюкозу. Органы и ткани организма недополучают энергию, а уровень сахара в крови начинает расти. Как объясняет врач-эндокринолог Дарья Ладыгина, инсулинорезистентность приводит к секреции все большего количества инсулина и в какой-то момент возможностей поджелудочной железы перестает хватать — развивается сахарный диабет.
Эндокринолог, главный эндокринолог Управления делами Президента РФ, доцент кафедры эндокринологии №1 Сеченовского университета, кандидат медицинских наукЛичный сайт
Как определить, есть ли инсулинорезистентность? Дарья Ладыгина
Черный акантоз. Это участки гиперпигментации, иногда в сочетании с кожными разрастаниями по типу папиллом в области подмышек, задней поверхности шеи, локтей, паховых складок.
Избыточный вес или ожирение, определенное по индексу массы тела (ИМТ) более 25 кг/м2 (23 кг/м2 у азиатов) и/или окружности талии у женщин — более 80 см, у мужчин — более 94 см и/или превышение количества жировой ткани более 20% у мужчин и 28% у женщин по результатам исследования состава тела.
У женщин избыточный рост стержневых темных волос в области сосков, лица, белой линии живота, внутренней поверхности бедер.
Повышение в крови уровня «вредных» частиц холестерина, в первую очередь триглицеридов, и снижение полезных — липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).
Снижение в крови уровня белка — переносчика гормона тестостерона (ГСПГ/СССГ).
«Использование индексов инсулинорезистентности (HOMA, QUICKI), соотношения инсулина к уровню глюкозы натощак, может быть использовано в качестве дополнительных маркеров, но в большинстве случаев не считается необходимым. Более того, надежного лабораторного, простого в исполнении метода для установления наличия и степени инсулинорезистентности нет. В научных целях используют эугликемический гиперинсулинемический клэмп-тест, внутривенный глюкозотолерантный и инсулинотолерантный тесты», — уточняет Дарья Ладыгина.
Почему развивается инсулинорезистентность
По словам эндокринолога, к частым причинам, вызывающим инсулинорезистентность, относят:
избыточный вес и ожирение, нарушение соотношения жировой и мышечной тканей;
инфекции и стресс как следствие избытка гормонов — антагонистов инсулина. Это кортизол, гормон роста, катехоламины, глюкагон;
прием лекарств (глюкокортикоиды, оральные контрацептивы, антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ);
низкая физическая активность;
беременность — за счет секреции плацентой гормона лактогена;
старение.
Есть и другие триггеры преддиабета, но они более редкие. Среди них в том числе почечная недостаточность, цирроз печени, длительное голодание и генетические мутации.
Что делать
Даже если развилась инсулинорезистентность, еще есть шанс не довести дело до сахарного диабета. В целом рекомендации здесь достаточно банальны, но от этого не менее эффективны. По словам эндокринолога, справиться с инсулинорезистентностью помогают:
физическая активность не менее 150 минут в неделю (2,5 часа). Мышцы поглощают глюкозу без помощи инсулина. В итоге сахар в крови снижается, уменьшая нагрузку на поджелудочную железу;
разнообразное питание. Оно подразумевает включение в свой ежедневный рацион 4-6 овощей, 2 фруктов, зелени, цельнозерновых круп, продуктов, богатых белком (рыба, соевые продукты, мясо) и полиненасыщенными жирными кислотами.
Кроме этого, дополнительно врач может назначить препараты — например, для снижения веса или облегчения работы поджелудочной железы.