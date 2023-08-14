Пока не дошло до диабета: эндокринолог Ладыгина назвала 5 признаков инсулинорезистентности

«Использование индексов инсулинорезистентности (HOMA, QUICKI), соотношения инсулина к уровню глюкозы натощак, может быть использовано в качестве дополнительных маркеров, но в большинстве случаев не считается необходимым. Более того, надежного лабораторного, простого в исполнении метода для установления наличия и степени инсулинорезистентности нет. В научных целях используют эугликемический гиперинсулинемический клэмп-тест, внутривенный глюкозотолерантный и инсулинотолерантный тесты», — уточняет Дарья Ладыгина.