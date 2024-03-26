Признаки, когда точно надо к врачу, если получил травму дома, назвала невролог Демьяновская

Чаще всего возникают проблемы с проводами — они повреждаются (погрызла кошка, перетерлась изоляция и т.д.). Такие травмы опасны, поскольку тело человека отлично проводит ток. А если еще вы ходите по полу босыми ногами, а руки были мокрыми — риск еще выше. Чаще всего в местах входа и выхода тока остаются ожоги, а прохождение его через тело ведет к сбоям в работе сердца и мозга. Иногда это может закончиться летальным исходом.