Перелом на ровном месте: ортопед Нечаев рассказал, как укрепить слабые лодыжки

Для справки

Лодыжки, или щиколотки, — это костные выступы в нижней части берцовых костей. Внутренняя, или медиальная, лодыжка представляет собой выступ большеберцовой кости. Наружная, или латеральная, лодыжка — это выступ малоберцовой кости.

Вместе с таранной костью лодыжки в составе берцовых костей образуют голеностопный сустав или, попросту говоря, голеностоп.