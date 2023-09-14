Перелом на ровном месте: ортопед Нечаев рассказал, как укрепить слабые лодыжки

Почему лодыжки слабеют
Основная причина низкой прочности лодыжек — нехватка кальция, главного строительного материала для костной ткани. По словам травматолога-ортопеда с 45-летним стажем Владимира Нечаева, кальциевый дефицит часто возникает из-за:
нерационального питания;
заболеваний органов ЖКТ;
эндокринных заболеваний;
ожирения;
возрастных изменений.
Причины могут быть разными, а последствия — примерно одинаковыми. Из-за непрочной костной ткани растет риск внутрисуставных переломов голеностопа, когда ломается одна или обе лодыжки. При таких переломах страдают также связки. Все это в дальнейшем ведет к хронической нестабильности голеностопного сустава — человек начинает чувствовать боли, которые усиливаются при ходьбе.
Травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, мануальный терапевт и остеопат, главный врач клиники «Стопа, спина, осанка», председатель правления ассоциации «Лига подиатрии»
Дальше — больше. Как рассказал доктор Нечаев, хроническая нестабильность голеностопного сустава предрасполагает к новым травмам с эверсией и инверсией стопы. При эверсии стопа заваливается на внутренний край, подворачивается наружу подошвенной поверхностью и внутрь тыльной. Но чаще в практике травматологов встречаются инверсионные повреждения: стопа при опоре на внешний край подворачивается подошвой внутрь и тылом наружу.
Для справки
Лодыжки, или щиколотки, — это костные выступы в нижней части берцовых костей. Внутренняя, или медиальная, лодыжка представляет собой выступ большеберцовой кости. Наружная, или латеральная, лодыжка — это выступ малоберцовой кости.
Вместе с таранной костью лодыжки в составе берцовых костей образуют голеностопный сустав или, попросту говоря, голеностоп.
Что делать
Для укрепления костной ткани лодыжек нужны полноценное питание и лечение сопутствующих заболеваний. Также хорошо в этом случае помогают упражнения.
«Нужны нагрузки, ориентированные на сгибание и разгибание голени, сгибание, разгибание и вращение стопы, движения пальцами. При этом могут быть использованы ступеньки, балансировочные подушки и другие ортопедические приспособления. Важно выполнять все упражнения в присутствии специалиста, особенно в первое время. В ходе нагрузок не должно быть болезненных ощущений в голеностопе. При их возникновении упражнения сразу же прекращают», — предупреждает Владимир Нечаев.
Как укрепить лодыжки дома самостоятельно? Травматолог-ортопед дал два совета.
1. Делайте растяжку
Возьмите большое полотенце, сядьте на пол, выпрямив ноги.
Затем заведите полотенце вокруг стоп и медленно потяните его на себя.
Задержитесь на 5 секунд и почувствуйте, как напрягутся мышцы голени, а затем расслабьте ноги.
Повторяйте 10-15 раз. А если вы замените полотенце упругим резиновым жгутом, сможете выполнить упражнение на разгибание голеностопа с сопротивлением: из той же исходной позиции тяните стопы от себя, максимально растягивая жгут.
2. Поднимайтесь на носочки и прыгайте на скакалке
Даже самые простые упражнения дадут эффект при регулярном выполнении.
«Тренажером может стать любое возвышение, например ступенька. Поставьте одну стопу вдоль ступеньки, вторую — параллельно первой, но ниже ступеньки. Опираясь на „высокую“ ногу, медленно поднимайте вторую от земли. Повторите 10-15 раз для каждой ноги».
Вместе с упражнениями можно также использовать специальные стельки — так называемые ортезы полного контакта. Как рассказала Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», такие ортопедические стельки снижают нагрузку на стопу и стабилизируют голеностопный сустав. Они изготавливаются из полимерного материала, который размягчается под действием тепла и принимают форму, полностью соответствующую подошвам.