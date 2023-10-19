Любовь без границ: пара не стала откладывать свадьбу из-за травмы жениха и сыграла ее в больнице

«На самом деле нас очень поддержали в больнице, за что персоналу огромное спасибо. Все организовали для того, чтобы мы смогли пожениться. Показали место, где можно собраться, помогли Саше подготовиться. Единственное, не сбрили ему перед регистрацией усы, этим уже занималась я, — смеется Татьяна. — Он теперь шутит, что до старости будет мне эти самые усы припоминать».