Любовь без границ: пара не стала откладывать свадьбу из-за травмы жениха и сыграла ее в больнице

Татьяна и Александр познакомились четыре года назад в компании общих друзей. После первой встречи он приехал к ней с цветами, потом пригласил покататься на горнолыжный курорт. Сначала Татьяна и Александр просто общались, постоянно поддерживали связь и только уже потом начали встречаться.
«Предложение я сделал через год после начала отношений в Кемере, на горе Тахталы. Это самая высокая точка средиземноморского побережья. Все случилось в конце этого лета», — говорит Александр.
До запланированной свадьбы оставалось чуть больше двух месяцев.
За месяц до свадьбы — реанимация и ИВЛ
Но за месяц до события случилась трагедия: Александр упал со снегоболотохода — это тяжелая специальная техника размером с внедорожник. Мужчину увезли в больницу.
Нейрохирург Ленинградской областной клинической больницы
«Мужчина поступил в тяжелом состоянии с признаками травмы шейного отдела позвоночника. Ему экстренно сделали КТ, на котором обнаружили переломовывих С6 позвонка. Александра тут же забрали на операцию — вправили вывих, установили металлоконструкцию», — рассказывает Валерий Янкевич.
После операции мужчина был в тяжелом состоянии. При травмах шейного отдела позвоночника страдают диафрагмальный нерв и грудные мышцы, поэтому Александру было тяжело дышать. Несколько дней мужчина провел в реанимации на искусственной вентиляции легких. Из-за постоянных переживаний врачам даже пришлось ввести его в медикаментозный сон.
«Татьяна постоянно приходила к жениху. Подбадривала и поддерживала, в каком бы состоянии он ни был. Большинство пациентов с такими травмами сразу же опускают руки, но Александр — настоящий боец! Сейчас им активно занимаются врачи лечебной физкультуры. И это дает результат: положительная динамика налицо, есть чувствительность в ногах, руках и теле», — говорит нейрохирург.
Регистрация в больничной палате
Несмотря ни на что Александр и Татьяна решили не откладывать свадьбу. Церемония состоялась через пять недель после операции, прямо в больничной палате. Все как и положено: белое платье и фата у невесты, свадебный регистратор, торжественная речь и клятвы.
Свидетелем был лечащий врач Александра — нейрохирург Валерий Янкевич. Он и подавал молодоженам кольца.
«Были только мы, два врача и выездной регистратор. Мы так сами захотели, решили, что нормальную свадьбу сделаем потом», — говорит Александр.
«На самом деле нас очень поддержали в больнице, за что персоналу огромное спасибо. Все организовали для того, чтобы мы смогли пожениться. Показали место, где можно собраться, помогли Саше подготовиться. Единственное, не сбрили ему перед регистрацией усы, этим уже занималась я, — смеется Татьяна. — Он теперь шутит, что до старости будет мне эти самые усы припоминать».
В день свадьбы все было скромно: собрались, немного поснимали видео, сказали друг другу теплые слова.
«Все, кто был рядом, твердили, что мы молодцы, так держать! Врачи хвалят Сашу, говорят, что у него огромный прогресс», — говорит Татьяна.
В корпусе на Луначарского Александр еще проведет пару недель. Потом — реабилитационный центр. Впереди долгое восстановление, поэтому точно сказать, когда он встанет на ноги, невозможно. У двух людей могут быть одинаковые травмы, схемы лечения, но прогресс совершенно разный: кто-то делает первые шаги через пару месяцев, а кто-то — только через год.
«У Саши очень хороший темп. Помогают и массаж, и ЛФК, и теплые магниты, и другие различные процедуры. Все это ему предоставляет больница совершенно бесплатно. Комплекс начинается с самого утра и продолжается до обеда. Даже когда Саша был в реанимации, с ним уже начали заниматься! Проводили лечебную физкультуру, чтобы сохранить мышечную память», — говорит Татьяна.
Свадьба мечты — только в Тунисе
Лечащий врач Валерий Янкевич уверен: шансы, что Александр поправится и снова начнет ходить, точно есть. Они не такие высокие, но самое главное, что это возможно.
«Задача врачей сейчас — воздействовать на чувствительные нервные волокна с помощью лекарств и реабилитации. Это поможет добиться ответа от головного мозга, живые волокна заработают во всю мощь и пробудят те, которые находятся „в спячке“», — говорит он.
Александр и Татьяна мечтают отпраздновать свадьбу в Тунисе — чтобы вокруг песок, солнце, близкие люди. Они уверены, что задуманное обязательно сбудется, главное — верить друг в друга, поддерживать и любить.