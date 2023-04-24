61-летний житель Москвы попал к врачам в ожоговый центр в тяжелом состоянии. Он получил страшные ожоги ягодиц после химчистки салона служебной машины в одном из автосалонов в центре столицы,
Известно, что мужчина забрал машину из мойки вечером и сразу же отправился на ней домой. Плохо себя почувствовал мужчина уже в пути^ началось сильнейшее жжение в районе ягодиц. Тогда он решил сразу же ехать в больницу. Оказалось, что у водителя сильнейший ожог.
Мужчину госпитализировали с химическими ожогами 12% поверхности тела, в том числе третьей степени (уже с некрозом тканей). Все они были на ягодицах, бедрах и в районе поясницы. Врачи спасают пациента.
По поводу случившегося проводится проверка.
Как такое могло произойти — мнение токсиколога
Врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
«Случившееся с водителем, оказавшимся в ожоговом центре в Москве после химчистки автомобиля, похоже на химический ожог щелочью, кислотой или агрессивными моющими средствами, — прокомментировал „Доктору Питеру“ происшедшее врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. — Локализация ожога (бедра, задняя поверхность, ягодицы) указывает на то, что материал в автомашине пропитался химическим веществом. Во время вождения автовладелец мог вспотеть, как следствие — оставшееся химическое вещество вступило в контакт с потом, и произошел химический ожог».
Токсиколог отмечает, что химический ожог первой степени характеризуется легким покраснением, жжением, второй — более серьезными последствиями.
«При ожоге третьей степени уже появляются волдыри и некроз тканей, — поясняет врач. — Стадия зависит от степени и глубины повреждения. Скорее всего, мужчина получил химический ожог третьей степени».
Токсиколог обращает внимание, что химические ожоги требуют длительного восстановления и лечения.
Сожгла ногу, когда лечилась по TlkTok
Похожий случай произошел в Липецке. 70-летняя женщина получила химический ожог, когда пыталась снять боль в колене по советам из соцсетей. Как
Самостоятельно изготовленную мазь женщина на сутки наложила в виде компресса на колено. А когда сняла — поняла, что сожгла ногу.
Женщина госпитализирована с ожогами третьей степени. Врачи говорят о ее состоянии как о довольно тяжелом. Возможно, пациентке может понадобиться операция по пересадке кожи.