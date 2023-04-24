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Мужчина получил страшные ожоги после химчистки авто — токсиколог объясняет, как это могло произойти

Сильнейший химический ожог получил житель Москвы, сев на сиденье своей машины после чистки салона в автомойке. Пострадавший — в ожоговом центре. Как такое могло случиться, объяснил эксперт.

24 апреля 2023
ожог авто
Источник:
iStockphoto

61-летний житель Москвы попал к врачам в ожоговый центр в тяжелом состоянии. Он получил страшные ожоги ягодиц после химчистки салона служебной машины в одном из автосалонов в центре столицы, сообщается в Telegram-канале 112.

Известно, что мужчина забрал машину из мойки вечером и сразу же отправился на ней домой. Плохо себя почувствовал мужчина уже в пути^ началось сильнейшее жжение в районе ягодиц. Тогда он решил сразу же ехать в больницу. Оказалось, что у водителя сильнейший ожог.

Мужчину госпитализировали с химическими ожогами 12% поверхности тела, в том числе третьей степени (уже с некрозом тканей). Все они были на ягодицах, бедрах и в районе поясницы. Врачи спасают пациента.

По поводу случившегося проводится проверка.

Как такое могло произойти — мнение токсиколога

Михаил Кутушов
Медицина

Врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий

«Случившееся с водителем, оказавшимся в ожоговом центре в Москве после химчистки автомобиля, похоже на химический ожог щелочью, кислотой или агрессивными моющими средствами, — прокомментировал „Доктору Питеру“ происшедшее врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. — Локализация ожога (бедра, задняя поверхность, ягодицы) указывает на то, что материал в автомашине пропитался химическим веществом. Во время вождения автовладелец мог вспотеть, как следствие — оставшееся химическое вещество вступило в контакт с потом, и произошел химический ожог».

Токсиколог отмечает, что химический ожог первой степени характеризуется легким покраснением, жжением, второй — более серьезными последствиями.

«При ожоге третьей степени уже появляются волдыри и некроз тканей, — поясняет врач. — Стадия зависит от степени и глубины повреждения. Скорее всего, мужчина получил химический ожог третьей степени».

Токсиколог обращает внимание, что химические ожоги требуют длительного восстановления и лечения.

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Сожгла ногу, когда лечилась по TlkTok

Похожий случай произошел в Липецке. 70-летняя женщина получила химический ожог, когда пыталась снять боль в колене по советам из соцсетей. Как сообщает издание Gorod48, женщина сделала растирку, смешав сразу несколько лекарственных препаратов, в том числе анальгетик, жаропонижающие и противоспалительные.

Самостоятельно изготовленную мазь женщина на сутки наложила в виде компресса на колено. А когда сняла — поняла, что сожгла ногу.

Женщина госпитализирована с ожогами третьей степени. Врачи говорят о ее состоянии как о довольно тяжелом. Возможно, пациентке может понадобиться операция по пересадке кожи.

Автор текста:Анна Майская
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