Похожий случай произошел в Липецке. 70-летняя женщина получила химический ожог, когда пыталась снять боль в колене по советам из соцсетей. Как сообщает издание Gorod48, женщина сделала растирку, смешав сразу несколько лекарственных препаратов, в том числе анальгетик, жаропонижающие и противоспалительные.



Самостоятельно изготовленную мазь женщина на сутки наложила в виде компресса на колено. А когда сняла — поняла, что сожгла ногу.



Женщина госпитализирована с ожогами третьей степени. Врачи говорят о ее состоянии как о довольно тяжелом. Возможно, пациентке может понадобиться операция по пересадке кожи.