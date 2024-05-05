Лор Казакова объяснила, что родителям обязательно надо знать об аденоидах у ребенка

Аденоиды, в отличие от небных миндалин, не видны, даже если попросить ребенка очень широко открыть рот. Но их увеличение приводит не только к частым и длительным простудам, но и к проблемам в физическом развитии, нарушениям в психическом состоянии.
Дети с аденоидными вегетациями плохо спят, хуже едят и учатся, они раздраженные, капризные и плаксивые. Но и это не все проблемы: страдает прикус, изменяется внешний вид лица, проблемы растут как снежный ком. Но что делать — резать?
Оториноларинголог высшей категории клиники «АБИА»
«Увеличение аденоидов (глоточной миндалины, аденоидных вегетаций, аденоидной ткани) — часто встречающаяся патология у детей, зачастую требующая оперативного вмешательства. Аденоиды располагаются в своде носоглотки, и при своем увеличении провоцируют затруднение носового дыхания вплоть до полного его отсутствия, поэтому они способствуют развитию частых отитов», — пояснила врач-оториноларинголог Татьяна Казакова.
Два вида жалоб — показания к операции
Затрудненное носовое дыхание, храп во сне с приступами апноэ (когда ребенок во время сна сильно храпит, затем затаивает дыхание на секунды, не дышит и резко всхрапывает.
Отиты чаще 3-4 раз в год, приводящие к развитию тугоухости — снижению слуха.
«Чаще всего аденоиды увеличиваются у детей в возрасте 3-8 лет, — продолжает врач. — Но был клинический случай, когда пришлось удалить аденоиды ребенку в возрасте 1 года с повторяющимися гнойными отитами и аденоидами, причем после операции отиты прекратились».
У детей младшей возрастной группы, до трех лет, часто к увеличению аденоидов приводит сопутствующая патология, которую мы пытаемся выявить до операции, при положительной динамике лечим консервативно, без операции, и наблюдаем.
Бывает и у взрослых
«Другой клинический случай произошел буквально несколько недель назад, — рассказывает Татьяна Кузнецова. — У мужчины 38 лет с подозрением на новообразование, занимающее всю носоглотку, взяли биопсию (кусочек ткани на гистологическое исследование), по результатам — аденоидная ткань с признаками хронического воспаления. Из анамнеза, со слов пациента, в детстве родителям говорили, что у ребенка аденоиды, но они решили, что сын „перерастет“. Но в итоге развился хронический гнойный синусит, киста верхнечелюстной пазухи и вазомоторный ринит».
Решает врач
«Для того чтобы решить, стоит ребенка лечить медикаментозными препаратами или надо оперировать, необходимо провести полноценный осмотр с обязательным эндоскопическим исследованием носоглотки. Оптимальным возрастом для удаления считается 6-8 лет, после этого возраста аденоидная ткань перестает выполнять защитную функцию иммунного органа и в норме должна сама регрессировать. Она подвергается обратному развитию и не мешает носовому дыханию», — говорит доктор.
Когда тянуть не стоит
У детей, страдающих хроническим аденоидитом — хроническим воспалением глоточной миндалины, регрессии не происходит, и аденоиды становятся источником инфекции. Ребенок продолжает часто болеть ОРВИ, насморк приобретает затяжное течение, повторяются отиты. Это способствует развитию:
воспалительных заболеваний со стороны околоносовых пазух (синусит) и полости носа (хронические риниты);
формируется неправильное развитие зубочелюстной системы — неправильный прикус. Верхняя челюсть выдается вперед, нижняя — недоразвита, образуется «скученность» зубов, в итоге формируется аденоидный тип лица — «лошадиное» лицо (открыт рот, бледность, одутловатость, приподнята верхняя губа);
если ребенок плохо дышит носом и храпит во сне, прежде всего страдает головной мозг — испытывает гипоксию. Ребенок не высыпается, полноценно не отдыхает, отмечается отставание в развитии, быстрая утомляемость, рассеянность, ослабление памяти и другие вегетативные состояния, например невроз, энурез — недержание мочи во сне;
частые отиты приводят к развитию тугоухости — снижению слуха, страдает речевое развитие, ребенок как слышит, так и произносит, часто переспрашивает, громко включает мультфильмы.
Не бойтесь лор-врача
«Если вы отмечаете у вашего ребенка данные симптомы, обязательно обратитесь за консультацией к лор-врачу. А в возрасте 7-8 лет ребенок обязательно должен быть осмотрен врачом-отриноларингологом, — продолжает Татьяна Казакова. — Если все же возникает необходимость оперативного лечения (аденотомии), не стоит бояться операции. Это хирургия одного дня. Операция проводится под общим эндотрахеальным наркозом и под полным эндоскопическим контролем с использованием современного оборудования. Операция называется „эндоскопическая шейверная аденотомия“».