Лор Казакова объяснила, что родителям обязательно надо знать об аденоидах у ребенка

«Другой клинический случай произошел буквально несколько недель назад, — рассказывает Татьяна Кузнецова. — У мужчины 38 лет с подозрением на новообразование, занимающее всю носоглотку, взяли биопсию (кусочек ткани на гистологическое исследование), по результатам — аденоидная ткань с признаками хронического воспаления. Из анамнеза, со слов пациента, в детстве родителям говорили, что у ребенка аденоиды, но они решили, что сын „перерастет“. Но в итоге развился хронический гнойный синусит, киста верхнечелюстной пазухи и вазомоторный ринит».