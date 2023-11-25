Врач Иванов объяснил, в каком случае аденоиды удалять не нужно

Многие родители, особенно если их малыши достаточно часто болеют в детском саду, сталкиваются с проблемой увеличенных аденоидов. И это вполне объяснимо: это один из защитных барьеров на пути инфекции, которая пытается проникнуть внутрь организма. чтобы справиться с агрессией вирусов и бактерий. Аденоидная ткань активно включается в работу, но не всегда эффективно справляется с агрессией. Тогда возможно разрастание аденоидов.