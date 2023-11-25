Врач Иванов объяснил, в каком случае аденоиды удалять не нужно

Многие родители, особенно если их малыши достаточно часто болеют в детском саду, сталкиваются с проблемой увеличенных аденоидов. И это вполне объяснимо: это один из защитных барьеров на пути инфекции, которая пытается проникнуть внутрь организма. чтобы справиться с агрессией вирусов и бактерий. Аденоидная ткань активно включается в работу, но не всегда эффективно справляется с агрессией. Тогда возможно разрастание аденоидов.
Что же делать, если увеличены аденоиды? Решаться на операцию по удалению? Рассказывает врач.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)
Недетская проблема детей
Аденоиды — это небольшие скопления лимфоидной ткани, расположенные на задней стенке носоглотки, за мягким небом. Они защищают организм от инфекций, однако иногда аденоиды значительно увеличиваются в размерах и доставляют немало дискомфорта.
«Обычно аденоиды разрастаются у детей, а с возрастом несколько уменьшаются, — объясняет врач Роман Иванов. — Разрастание происходит в ответ на встречу с бактериями, вирусами, некоторыми аллергенами. Как только ребенок выздоравливает, аденоиды снова постепенно уменьшаются, но на это требуется время. Если ребенок часто болеет, то аденоиды увеличиваются все сильнее в ответ на действие патогенных микроорганизмов».
В результате возникают проблемы с дыханием, ушные инфекции, храп, кашель и постоянная заложенность носа.
«Дети в возрасте от трех до семи лет наиболее подвержены риску воспаления аденоидов, так как их иммунная система активно реагирует на множество инфекций, с которыми они постоянно контактируют в организованных коллективах (в школе и детском саду)», — объясняет врач.
Не только проблемы с дыханием
«Затрудненное носовое дыхание — наиболее узнаваемый симптом воспаления аденоидов, однако есть и другие, менее очевидные, — объясняет Роман Иванов. — Ребенок с аденоидитом обычно дышит преимущественно ртом, потому что носовые ходы перекрыты разросшейся лимфоидной тканью. Среди других симптомов — храп и обильное слюнотечение, неприятный запах изо рта, сухость во рту, шум в ушах».
Кроме того, могут появиться и нетипичные симптомы — например, формирование неправильного прикуса или проблемы с речью из-за увеличенных аденоидов, которые влияют на произношение звуков и четкость речи, а также нарушения сна (ребенок может страдать от бессонницы или частых ночных пробуждений, потому что не может нормально дышать).
Аденоиды надо удалять?
Лечение аденоидов может быть консервативным и хирургическим.
«Для того чтобы организм быстрее поборол патогенный агент, а аденоиды вернулись к нормальному размеру, врач может назначить антибиотики, противовирусные и общеукрепляющие препараты, спреи назальных стероидов», — объясняет доктор.
Если консервативные методы не помогают, а состояние здоровья ребенка соответствует определенным критериям, то предлагают рассмотреть операцию по удалению аденоидов.
«Как правило, на необходимость такого шага указывают частые ангины, отиты, синуситы, тугоухость, изменение строения черепа, храп, задержка дыхания во сне (апноэ)», — говорит Роман Иванов.
Это достаточно безопасная операция, но удаление аденоидов незначительно влияет на способность организма бороться с инфекциями в будущем и выраженно не снижает иммунитет, поэтому болеть чаще ребенок не будет, но дышать станет свободнее.
«В редких случаях ткань аденоидов может разрастись снова, обычно так бывает у детей младше пяти лет. Важно начать лечение как можно скорее, как только родители замечают, что ребенок дышит преимущественно ртом: так больше шансов, что консервативные методы будут эффективны и операция не понадобится», — предупреждает врач.
Морской воздух не поможет
«Это опасное заблуждение, которое может привести к серьезному ухудшению здоровья ребенка, — предупреждает врач. — Многие убеждены, что воспаление аденоидов легко снимается вдыханием морского воздуха, а если моря рядом нет, поможет соляная пещера. Но это далеко не так: морской воздух не обладает целебным эффектом и хорош только в качестве общеукрепляющего средства. Сначала нужно пролечить воспаление под контролем врача, а потом заниматься профилактикой».
Ребенок может «перерасти» аденоиды?
«Разросшаяся лимфоидная ткань действительно уменьшается с возрастом, поэтому взрослые практически не страдают этой патологией. Но даже пара лет отсутствия нормального носового дыхания может привести к деформации костей черепа, изменению прикуса, искривлению зубов и многим другим проблемам, лечить которые придется многие годы, а иногда и всю жизнь», — предупреждает врач.
Аденоиды разрастаются из-за частых вирусных и бактериальных инфекций, поэтому, чтобы справиться с проблемой, следует проводить профилактику таких болезней.
«Чем раньше родители обратятся к детскому лору, тем безопаснее будет лечить аденоиды, а шанс заработать осложнения — меньше. Профилактика воспаления аденоидов включает в себя соблюдение гигиенических мероприятий: регулярное мытье рук в теплой воде с мылом и промывание носа солевым раствором, чтобы удалить патогенные бактерии и вирусы с рук и слизистой оболочки носа. Кроме того, важно сделать все обязательные прививки — это поможет защитить от инфекций, вызывающих воспаление аденоидов, а также укрепить формирующийся иммунитет ребенка», — резюмирует врач.