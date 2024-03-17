Трюк с теннисным мячиком, который избавляет от храпа

« Такие фиксаторы способны изменить нормальное положение языка, затруднять дыхание или вообще привести к его опасным остановкам . Может, использование таких устройств и уменьшит на время интенсивность храпа, но причину его не решит, вы только отложите обращение к врачу. А ведь на начальных этапах справиться с проблемой бывает гораздо проще, чем в запущенных случаях», — предупреждает Роман Иванов.