Трюк с теннисным мячиком, который избавляет от храпа

Как избавиться от храпа? Этот вопрос в Интернете задают не только храпящие, но и те, кто с ними спят. Грустная статистика: почти у 40% пар, где есть храпуны, этот ночной недуг заметно портит отношения и становится одним из главных источников конфликтов.
И действительно, откуда браться семейному счастью, когда не дают нормально поспать? Кто-то в таких случаях переезжает в другую комнату, еще больше отдаляясь от партнера. Другие продолжают терпеть и мучиться.
Между тем на маркетплейсах продают специальные устройства, которые обещают избавить от храпа. Работают ли они? Узнали у врача.
Дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)Личный сайт
Когда во время сна воздух проходит через частично заблокированные дыхательные пути, возникает звук храпа. Так бывает, если у человека увеличено мягкое нёбо, нёбный язычок или миндалины либо искривлена носовая перегородка.
Храп может появиться на фоне ОРЗ или сезонной аллергии. Слизистая оболочка носа отекает, из-за чего воздух тяжелее проходит по дыхательным путям — человек начинает храпеть. Похожий процесс часто бывает во время беременности из-за гормональной перестройки.
«Храп связывают с избыточным весом, полом (по статистике мужчины храпят значительно чаще), возрастом, состоянием здоровья. Человек может храпеть из-за недосыпа, выпитого алкоголя, после приема некоторых лекарств, а также при определенном положении тела во время сна», — рассказывает Роман Иванов.
Храп — последствия для здоровья
«Без коррекции храп может перейти в обструктивное апноэ сна — состояние, при котором во время сна человек несколько раз перестает дышать», — предупреждает Роман Иванов.
Последствия апноэ во сне:
головная боль;
увеличенный риск развития инсульта и заболеваний сердца;
депрессия;
ухудшение качества жизни.
Как избавиться от храпа
Многим для борьбы с храпом достаточно просто поменять позу во время сна: когда они начинают спать на боку, храп проходит.
«Можно применять разные хитрости. Например, подкладывать под матрас теннисный мячик, который не дает спать на спине», — советует эксперт.
Избавиться от храпа и в целом улучшить здоровье помогут борьба с лишним весом, отказ от курения и алкоголя, регулярная физическая активность, здоровое питание.
«Если это не помогает, врач может рекомендовать специальные устройства, такие как расширители для носа или капы для рта. Но когда храп связан с анатомическими особенностями, коррекция образа жизни и подобные девайсы не помогут — человеку потребуется хирургическое вмешательство. Это может быть уменьшение размеров нёбного язычка, исправление носовой перегородки, удаление миндалин или аденоидов», — объясняет Роман Иванов.
В интернет-магазинах часто можно встретить специальные силиконовые фиксаторы языка от храпа. Однако использовать их без консультации с врачом опасно.
«Такие фиксаторы способны изменить нормальное положение языка, затруднять дыхание или вообще привести к его опасным остановкам. Может, использование таких устройств и уменьшит на время интенсивность храпа, но причину его не решит, вы только отложите обращение к врачу. А ведь на начальных этапах справиться с проблемой бывает гораздо проще, чем в запущенных случаях», — предупреждает Роман Иванов.
Врач классической и китайской медицины, рефлексотерапевт, соавтор книги «Точки ци»
«Ученые подсчитали: у человека со „звучным“ храпом за ночь происходит до 300 кратковременных остановок дыхания. В этот момент корень языка западает. Такое частое прерывание дыхания приводит к нарушению работы сердца и сосудов. Это состояние опасно», — говорит врач Ирина Старкова.
Три упражнения от храпа
Если причина храпа в искривленной носовой перегородке, проблему решает операция. Кроме того, человек может храпеть из-за проблем с шеей.
«Хроническое напряжение мышц шеи, часто вызванное плохой осанкой или длительным пребыванием в одной позе (например, при работе за компьютером), приводит к искривлению шейного отдела. У многих людей можно заметить, как голова выдвинута чуть вперед, что препятствует свободному прохождению воздуха. Из-за этого и появляется храп», — объясняет Ирина Старкова.
Избавиться от напряжения в шее, а с ним и от храпа помогает простое упражнение: кладем на голову книгу и ходим так пару минут.
«Мышцы фиксируют позу, постепенно привыкая к такому положению. Позвоночник выпрямляется. Воздух начинает свободнее циркулировать по телу», — говорит врач.
Еще одна частая причина храпа — отечность корня языка и слабость мягкого неба.
«Как правило, корень языка зажат у всех. Надо научиться опускать корень языка, — советует Ирина Старкова. — Хорошее упражнение от отека языка — имитация рычания. Цель — открыть дорогу звуку».
Для укрепления верхнего неба врач советует полоскать горло.
«Раз в день полощите горло раствором соды с солью, настойкой календулы или чаем. Эта процедура хорошо очищает лимфатическое глоточное кольцо и работает как массаж. К тому же полоскания горла — это профилактика вирусных инфекций», — говорит врач.
Кроме того, эксперт советует присмотреться к подушке: если спать на ней неудобно, это тоже может стать причиной храпа.