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Сонливость днем, ужасный почерк и другие признаки деменции с тельцами Леви — не пропустите их

Нередко признаки этой формы деменции долгое время списывают на возрастные изменения или симптомы другой болезни. Однако очень важно вовремя заметить, что с вашим организмом что-то пошло не так.

5 сентября 2023
Сонливость днем, ужасный почерк и другие признаки деменции с тельцами Леви — не пропустите их
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iStockphoto

Деменцией принято называть нарушения, связанные с ухудшением когнитивных функций. Общие признаки этого состояния известны многим — вроде провалов в памяти и постепенного изменения личности. Однако на самом деле симптомы деменции могут варьироваться в зависимости от вида болезни.

Увы, полностью вылечить недуг нельзя. Однако своевременная диагностика поможет улучшить состояние больного и повысить качество его жизни.

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Одна из самых распространенных форм деменции — болезнь Альцгеймера, о ней вы наверняка слышали. Однако часто встречается и другая форма — деменция с тельцами Леви. Тельца Леви — это белковые образования внутри нейронов, которые накапливаются в важных областях мозга, ответственных за мышление, зрительное восприятие и движение мышц. Поэтому эта форма болезни может вызывать как и физические, так и психические симптомы.

По данным Ресурсного центра по деменции с тельцами Леви, есть четыре важных симптома этой формы болезни, на которые нужно обратить внимание:

  • снижение координации;

  • проблемы с балансом;

  • частые падения;

  • изменение почерка.

Эти признаки нередко путают с обычными возрастными изменениями или симптомами болезни Паркинсона.

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Перечисленные симптомы действительно могут быть связаны с совсем другими проблемами. Более заметными у людей с деменцией с тельцами Леви они становятся уже на поздних стадиях болезни. Поэтому так важно быть внимательным к изменениям, пишет издание Express.

Есть у этой формы деменции и другие симптомы, несвойственные для болезни Альцгеймера. У больных с этим диагнозом даже на ранних стадиях могу проявляться галлюцинации, обычно яркие и визуальные, а не слуховые. Человек с деменцией с тельцами Леви может начать говорить по ночам, лунатить, у него могут начаться проблемы со сном — то дневная сонливость без причин, то, наоборот, бессонница.

Другие признаки деменции с тельцами Леви:

  • спутанность сознания;

  • медленные движения, скованность конечностей и тремор (неконтролируемая дрожь);

  • нарушенный сон, часто с резкими движениями и криками;

  • обмороки;

  • депрессия и тревога.

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Кстати

Ученые в последнее время много работают над тем, чтобы диагностировать высокий риск деменции еще задолго до первых симптомов болезни. Для этого даже был создан специальный тест. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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