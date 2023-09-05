Есть у этой формы деменции и другие симптомы, несвойственные для болезни Альцгеймера. У больных с этим диагнозом даже на ранних стадиях могу проявляться галлюцинации, обычно яркие и визуальные, а не слуховые. Человек с деменцией с тельцами Леви может начать говорить по ночам, лунатить, у него могут начаться проблемы со сном — то дневная сонливость без причин, то, наоборот, бессонница.