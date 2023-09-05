Деменцией принято называть нарушения, связанные с ухудшением когнитивных функций. Общие признаки этого состояния известны многим — вроде провалов в памяти и постепенного изменения личности. Однако на самом деле симптомы деменции могут варьироваться в зависимости от вида болезни.
Увы, полностью вылечить недуг нельзя. Однако своевременная диагностика поможет улучшить состояние больного и повысить качество его жизни.
Одна из самых распространенных форм деменции — болезнь Альцгеймера, о ней вы наверняка слышали. Однако часто встречается и другая форма — деменция с тельцами Леви. Тельца Леви — это белковые образования внутри нейронов, которые накапливаются в важных областях мозга, ответственных за мышление, зрительное восприятие и движение мышц. Поэтому эта форма болезни может вызывать как и физические, так и психические симптомы.
По данным Ресурсного центра по деменции с тельцами Леви, есть четыре важных симптома этой формы болезни, на которые нужно обратить внимание:
снижение координации;
проблемы с балансом;
частые падения;
изменение почерка.
Эти признаки нередко путают с обычными возрастными изменениями или симптомами болезни Паркинсона.
Перечисленные симптомы действительно могут быть связаны с совсем другими проблемами. Более заметными у людей с деменцией с тельцами Леви они становятся уже на поздних стадиях болезни. Поэтому так важно быть внимательным к изменениям, пишет издание
Есть у этой формы деменции и другие симптомы, несвойственные для болезни Альцгеймера. У больных с этим диагнозом даже на ранних стадиях могу проявляться галлюцинации, обычно яркие и визуальные, а не слуховые. Человек с деменцией с тельцами Леви может начать говорить по ночам, лунатить, у него могут начаться проблемы со сном — то дневная сонливость без причин, то, наоборот, бессонница.
Другие признаки деменции с тельцами Леви:
спутанность сознания;
медленные движения, скованность конечностей и тремор (неконтролируемая дрожь);
нарушенный сон, часто с резкими движениями и криками;
обмороки;
депрессия и тревога.
Кстати
Ученые в последнее время много работают над тем, чтобы диагностировать высокий риск деменции еще задолго до первых симптомов болезни. Для этого даже был создан специальный тест. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.