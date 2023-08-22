Трехлетний мальчик страдает от деменции: он разучился ходить и говорить

Деменцию иногда называют «старческим слабоумием», однако на самом деле столкнуться с болезнью могут не только пожилые люди.
Так произошло с Джоуи Уолтоном из Уэйкфилда в Уэст-Йоркшире. Врачи диагностировали у малыша метахроматическую лейкодистрофию (МЛД). Это довольно редкий генетический недуг, который провоцирует накопление жировых веществ в нервах, органах, спинном и головном мозге.
Сейчас Джоуи всего три года. Ранее он научился ходить и говорить, однако из-за болезни успел потерять эти навыки. Кроме того, до семи лет мальчик, скорее всего, не доживет.
В беседе с журналистами
«В следующие два месяца его ноги начали сгибаться, а ступни выворачиваться наружу», — рассказывает Кэти.
После этого родители отвели Джоуи к физиотерапевту. На тот момент мальчик даже не мог сидеть самостоятельно.
К сожалению, болезнь диагностировали слишком поздно. Полноценного лечения для нее не существует, однако если вовремя обнаружить недуг, можно замедлить течение заболевания с помощью трансплантации костного мозга.
Сейчас Кэти и Лиам делают все, чтобы максимально использовать оставшееся время их сына. Кроме того, родители Джоуи поддерживают кампанию, призывающую к скринингу на МЛД при рождении каждого ребенка.
Кстати
Зачастую узнать, не столкнется ли ваш ребенок с тяжелым генетическим заболеванием, можно еще до зачатия. Конечно, 100%-ю гарантию не могут дать даже самые продвинутые анализы. Однако узнать заранее о некоторых рисках все-таки возможно. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Рак также могут диагностировать даже у совсем маленького ребенка. Почему так происходит? Ведь дети, казалось бы, не подвергнуты многим факторам риска вроде вредных привычек? Что могут сделать родители, чтобы максимально защитить своего малыша? Об этом можно узнать ЗДЕСЬ.