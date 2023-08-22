Трехлетний мальчик страдает от деменции: он разучился ходить и говорить

Рак также могут диагностировать даже у совсем маленького ребенка. Почему так происходит? Ведь дети, казалось бы, не подвергнуты многим факторам риска вроде вредных привычек? Что могут сделать родители, чтобы максимально защитить своего малыша? Об этом можно узнать ЗДЕСЬ.