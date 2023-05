Кардиолог Погосова объяснила, почему нельзя почистить сосуды от холестерина самостоятельно

По словам специалиста, на эту тему существует множество больших исследований, опубликованных в самых авторитетных медицинских журналах The Lancet и The New England Journal of Medicine. Больным людям врач не рекомендует самостоятельную чистку сосудов. Дело в том, что даже самый жесткий антихолестериновый рацион позволяет снизить уровень холестерина в крови на 6-7%. Если до этого анализы показывали, что у человека холестерин повышен на 100% по сравнению с нормой, очевидно, что такое незначительное улучшение сильно не поможет. Исправить ситуацию помогут лекарства, однако прописать их вам может только врач, самолечением заниматься не стоит.