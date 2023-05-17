Кардиолог Погосова объяснила, почему нельзя почистить сосуды от холестерина самостоятельно

От здоровья сердца и сосудов напрямую может зависеть продолжительность нашей жизни. Поэтому так важно следить за своим самочувствием и укреплять свое здоровье.
А что насчет популярных в Интернете рецептов для чистки сосудов — работают ли они на самом деле? На этот вопрос отвечает Нана Погосова, д. м. н., профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ.
Доктор медицинских наук, профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание»
По словам специалиста, на эту тему существует множество больших исследований, опубликованных в самых авторитетных медицинских журналах The Lancet и The New England Journal of Medicine. Больным людям врач не рекомендует самостоятельную чистку сосудов. Дело в том, что даже самый жесткий антихолестериновый рацион позволяет снизить уровень холестерина в крови на 6-7%. Если до этого анализы показывали, что у человека холестерин повышен на 100% по сравнению с нормой, очевидно, что такое незначительное улучшение сильно не поможет. Исправить ситуацию помогут лекарства, однако прописать их вам может только врач, самолечением заниматься не стоит.
А что поможет оздоровить сосуды тем, у кого с холестерином все относительно в норме? Кардиолог советует обратить внимание на спорт. Физические нагрузки помогают расщепить и утилизировать жиры и поддерживать свой вес в норме. Кроме того, тренировки помогают повысить уровень «хорошего» холестерина. Как выяснили ученые, 2-3 месяца ежедневных тренировок по 30-40 минут в день помогут увеличить концентрацию «хорошего» холестерина, и он начнет вымывать «плохой».
Холестерин делят на LDL, или липопротеид низкой плотности (ЛПНП), его называют «плохим» холестерином, и HDL, или липопротеид высокой плотности (ЛПВП), который называют «хорошим».
Впрочем, внести изменения в свой рацион все равно стоит. Для здоровья сердечно-сосудистой системы важно есть достаточно овощей и фруктов — около 500 граммов в день. Необязательно тратиться на экзотику, подойдут и сезонные варианты. Кроме того,
Ограничить стоит жирную пищу, фастфуд. Однако впадать в крайности не следует: нет абсолютно вредных и полезных продуктов, все дело в количестве. То же полезное оливковое масло в случае неадекватного и неумеренного потребления может спровоцировать ожирение.