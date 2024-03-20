Как поститься пожилым, чтобы потом не увезли в больницу

В этом году Великий пост начался 18 марта и закончится 4 мая. На 48 дней постящиеся отказываются от пищи животного происхождения. Из меню исключают мясо, любые молочные продукты и яйца. Дважды за пост можно съесть рыбу — в праздники Благовещения (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим, известного в народе как Вербное воскресенье (28 апреля).
Что касается морепродуктов, то здесь мнения разнятся. В теплых странах, например в Греции, монахам разрешают есть морепродукты — там это простая и доступная еда. Но суть поста в простой пище, без излишеств. А так как в России морепродукты считаются деликатесами, церковь советует отказаться от креветок и прочих морских гадов в Великий пост.
Однако дефицит белковой пищи может плохо сказаться на здоровье, особенно в преклонном возрасте. Врач-гериатр (специалист, который лечит пожилых пациентов) рассказала, как поститься без вреда для здоровья.
Заведующая 5-м гериатрическим отделением ГВВ №2, главный гериатр ЮВАО, к.м.н., доцент
«Резкий отказ от привычного питания может стать стрессом для организма, поэтому подходить к планированию меню во время поста нужно рационально», —
Так, по словам эксперта, чрезмерное ограничение белка способно усилить анемию, остеопороз и обострить болезни почек.
«Резкое исключение животной пищи приводит к обострению хронических заболеваний, нарушению углеводного баланса в сторону гипогликемии, что проявляется резкой слабостью, потливостью, головной болью, нередко обмороками, — добавляют эксперты Роспотребнадзора. — А избыток простых углеводов может обострить инфекционные и аллергические заболевания».
Чтобы пост в пожилом возрасте прошел без последствий для здоровья, нужно компенсировать нехватку белка с помощью растительных продуктов. Врач советует есть больше бобовых, орехов, семечек и различных злаковых.
«Также необходимо ежедневно употреблять достаточное количество сложных углеводов: макаронные изделия из твердой муки, цельнозерновой хлеб, крупы, — говорит Марина Черняева. — Для оптимальной работы желудочно-кишечного тракта не забывайте про достаточное количество растительной клетчатки. Ешьте не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки».
Есть ли послабления для пожилых в Великий пост: мнение церкви
«Если человеку по здоровью положена какая-то диета, то пусть эта диета будет ему постом, — отвечает епископ Константин (Островский) на портале для священнослужителей
«Отменить каноны Вселенских Соборов никто не может, но послабления даются больным, путешествующим. Многие духовники говорят: „Но сейчас же все люди больные!“ Нельзя не признать правоту этих слов, — говорит протоиерей Владимир Воробьев. — Поэтому приходится делать какие-то послабления тем, кому очень трудно».
Например, если человек не переносит одну лишь растительную пищу, если у него заболевание (желудочное, кишечное), неужели надо сказать ему: «Нет, ты все равно ничего не ешь»? Это же абсурд, какой-то фанатизм и формализм. Понятно, что в таком случае священник говорит: «Ешь то, что можешь есть; постись так, как можешь. Постарайся поститься. Постарайся воздерживаться от того, от чего ты можешь воздержаться».
По словам священника, если человек из-за здоровья не может полностью отказаться от животной пищи, пусть употребляет молоко или рыбу.
«Найди ту меру, которая будет, с одной стороны, воздержанием, а с другой стороны, не будет вредить здоровью, — объясняет протоиерей Владимир. — Главное, чтобы пост был воздержанием с любовью, помогал человеку, а не мучил его».