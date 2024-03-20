Как поститься пожилым, чтобы потом не увезли в больницу

Например, если человек не переносит одну лишь растительную пищу, если у него заболевание (желудочное, кишечное), неужели надо сказать ему: «Нет, ты все равно ничего не ешь»? Это же абсурд, какой-то фанатизм и формализм. Понятно, что в таком случае священник говорит: « Ешь то, что можешь есть; постись так, как можешь. Постарайся поститься. Постарайся воздерживаться от того, от чего ты можешь воздержаться ».