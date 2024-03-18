Постное меню на неделю сохранит в рационе белки, жиры и углеводы, оно разработано врачом

Великий пост в 2024 году, который продлится у православных с 18 марта по 4 мая, — это особый период, когда люди отказываются от определенных продуктов питания по религиозным или другим убеждениям. Врачи считают, что посты можно рассматривать как правильную систему питания, гораздо более безопасную и полезную, чем многие известные диеты.
Однако важно помнить, что пост должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества, такие как белки, жиры и углеводы. Врач-эндокринолог разработала примерное постное меню на неделю, которое поможет сохранить баланс в рационе.
Эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.
Понедельник
Завтрак: овсянка на воде с орехами и ягодами.
Обед: греческий салат с оливковым маслом и фетой.
Ужин: тушеные овощи с киноа.
«Важно учитывать, что в постном меню должно быть достаточное количество белков, поэтому вместо мяса рекомендуется употреблять бобовые, орехи и семена», — объясняет Наталия Тананакина.
Вторник
Завтрак: тофу-омлет с овощами.
Обед: чечевичный суп с овощами.
Ужин: печеная тыква с зеленым горошком.
«Жиры также важны для правильного функционирования организма, поэтому можно использовать оливковое масло, авокадо или орехи», — продолжает врач-эндокринолог.
Среда
Завтрак: кокосовый йогурт с орехами и медом.
Обед: салат из киноа с авокадо и овощами.
Ужин: жареный тофу с овощами.
«Углеводы можно получить из овощей, фруктов и злаков, таких как киноа или овсянка», — дает рекомендации врач.
Четверг
Завтрак: запеченные яблоки с корицей и миндалем.
Обед: картофельный суп с грибами.
Ужин: паста из цельнозерновой муки с томатным соусом.
«Важно не забывать об употреблении достаточного количества витаминов и минералов, поэтому в пост рекомендуется употреблять разнообразные фрукты и овощи», — объясняет Наталья Тананакина.
Пятница
Завтрак: чиа-пудинг с ягодами.
Обед: бобовый суп с кокосовым молоком.
Ужин: жареные овощи с киноа.
«Важно следить за потреблением достаточного количества жидкости, чтобы избежать обезвоживания», — дает важный совет врач.
Суббота
Завтрак: тофу-омлет с овощами.
Обед: мексиканский салат с чечевицей.
Ужин: тушеные грибы с луком и зеленью.
«Правильное приготовление пищи также играет важную роль в сохранении всех питательных веществ», — говорит Наталья Тананакина.
Воскресенье
Завтрак: протеиновый коктейль с фруктами.
Обед: рисовая лапша с темпе (это грибная культура, выросшая на субстрате и содержащая множество питательных веществ).
Ужин: печеный батат с чесноком и зеленью.
«Важно помнить, что пост — это не столько отказ от определенных продуктов, сколько время для очищения души. Поэтому уделите больше внимания тому, чем заняты ваши мысли», — обращает внимание врач.
Следуя подобному меню на неделю, можно сохранить баланс белков, жиров и углеводов в рационе во время поста. Помните, что здоровье — это самое ценное богатство, поэтому следите за своим питанием и не забывайте об умеренности, резюмирует эксперт.