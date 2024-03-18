Постное меню на неделю сохранит в рационе белки, жиры и углеводы, оно разработано врачом

Великий пост в 2024 году, который продлится у православных с 18 марта по 4 мая, — это особый период, когда люди отказываются от определенных продуктов питания по религиозным или другим убеждениям. Врачи считают, что посты можно рассматривать как правильную систему питания, гораздо более безопасную и полезную, чем многие известные диеты.