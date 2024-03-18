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Постное меню на неделю сохранит в рационе белки, жиры и углеводы, оно разработано врачом

Если вы решили соблюдать пост, важно сохранить баланс полезных веществ в рационе, чтобы к Пасхе не заработать проблемы со здоровьем. Врач-эндокринолог разработала полезное постное меню на неделю.

18 марта 20247
пост меню неделя
Источник:

iStockphoto

Великий пост в 2024 году, который продлится у православных с 18 марта по 4 мая,  — это особый период, когда люди отказываются от определенных продуктов питания по религиозным или другим убеждениям. Врачи считают, что посты можно рассматривать как правильную систему питания, гораздо более безопасную и полезную, чем многие известные диеты.

Однако важно помнить, что пост должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества, такие как белки, жиры и углеводы. Врач-эндокринолог разработала примерное постное меню на неделю, которое поможет сохранить баланс в рационе.

Наталия Тананакина
Медицина

Эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

 Понедельник

  • Завтрак: овсянка на воде с орехами и ягодами.

  • Обед: греческий салат с оливковым маслом и фетой.

  • Ужин: тушеные овощи с киноа.

«Важно учитывать, что в постном меню должно быть достаточное количество белков, поэтому вместо мяса рекомендуется употреблять бобовые, орехи и семена», — объясняет Наталия Тананакина.

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Вторник

  • Завтрак: тофу-омлет с овощами.

  • Обед: чечевичный суп с овощами.

  • Ужин: печеная тыква с зеленым горошком.

«Жиры также важны для правильного функционирования организма, поэтому можно использовать оливковое масло, авокадо или орехи», — продолжает врач-эндокринолог.

Среда

  • Завтрак: кокосовый йогурт с орехами и медом.

  • Обед: салат из киноа с авокадо и овощами.

  • Ужин: жареный тофу с овощами.

«Углеводы можно получить из овощей, фруктов и злаков, таких как киноа или овсянка», — дает рекомендации врач.

Четверг

  • Завтрак: запеченные яблоки с корицей и миндалем.

  • Обед: картофельный суп с грибами.

  • Ужин: паста из цельнозерновой муки с томатным соусом.

«Важно не забывать об употреблении достаточного количества витаминов и минералов, поэтому в пост рекомендуется употреблять разнообразные фрукты и овощи», — объясняет Наталья Тананакина.

Пятница

  • Завтрак: чиа-пудинг с ягодами.

  • Обед: бобовый суп с кокосовым молоком.

  • Ужин: жареные овощи с киноа.

«Важно следить за потреблением достаточного количества жидкости, чтобы избежать обезвоживания», — дает важный совет врач.

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Суббота

  • Завтрак: тофу-омлет с овощами.

  • Обед: мексиканский салат с чечевицей.

  • Ужин: тушеные грибы с луком и зеленью.

«Правильное приготовление пищи также играет важную роль в сохранении всех питательных веществ», — говорит Наталья Тананакина.

Воскресенье

  • Завтрак: протеиновый коктейль с фруктами.

  • Обед: рисовая лапша с темпе (это грибная культура, выросшая на субстрате и содержащая множество питательных веществ).

  • Ужин: печеный батат с чесноком и зеленью.

«Важно помнить, что пост — это не столько отказ от определенных продуктов, сколько время для очищения души. Поэтому уделите больше внимания тому, чем заняты ваши мысли», — обращает внимание врач.  

Следуя подобному меню на неделю, можно сохранить баланс белков, жиров и углеводов в рационе во время поста. Помните, что здоровье — это самое ценное богатство, поэтому следите за своим питанием и не забывайте об умеренности, резюмирует эксперт.

Автор текста:Анна Майская
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