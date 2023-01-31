Грыжа — одна из самых частых жалоб, с которой обращаются к хирургу. Иногда речь и о совсем юных пациентах, для которых особенно важно своевременное лечение.
О том, как распознать грыжу и что с ней делать, рассказывает детский хирург.
хирург, детский уролог-андролог, оперирующий специалист, заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клинике»
— Зачастую грыжа — это патология недоношенных младенцев, то есть врожденное заболевание, — поясняет врач-хирург, детский уролог-андролог Виталий Чертюк. — Чаще всего в случае с детьми речь идет о пупочной и паховой грыжах.
Как возникает пупочная грыжа
— Причина возникновения — своевременно не затянувшееся пупочное кольцо. В норме это происходит в первые дни после рождения ребенка, а развитые мышцы брюшины помогают ускорить этот процесс, — рассказывает эксперт. — Сильный плач и запор у ребенка могут провоцировать повышение внутрибрюшного давления, из-за которого может происходить смещение внутренних органов.
Как возникает паховая грыжа
— В процессе внутриутробного развития формируется влагалищный отросток брюшины, затем круглая связка матки или яичко спускаются в брюшную полость через паховый канал. После этого паховый канал должен затянуться, — поясняет Виталий Чертюк. — При нормальном развитии влагалищный отросток брюшины должен зарасти к рождению — не затянувшаяся полость может стать причиной водянки яичка или паховой грыжи. Водянка возникает из-за оставшегося небольшого отверстия, где скапливается жидкость. Паховая грыжа возникает из-за провала органов в не заросшее отверстие.
Как выглядит и когда диагностируется
Пупочная грыжа — это припухлость в области пупка, которая более ярко проявляется во время слез малыша. Когда диагностируется: на первом месяце жизни, но бывают и исключения.
Паховая грыжа у мальчиков — это выпячивание в паховой области или пахово-мошоночной области с одной или двух сторон. Обычно ее диагностируют в период до года, реже — до 3-х лет.
У девочек признаком паховой грыжи будет увеличение одной из половых губ, небольшой выступающий шарик внизу живота или в паху. Когда диагностируется: около 3-х или 7 лет, когда девочки начинают ходить в детский сад или школу. Связано это с появлением дополнительных физических нагрузок.
— Для выявления заболевания, помимо осмотра хирурга, используется ультразвуковая диагностика, — уточняет доктор.
Защемление грыжи
Иногда родители задают врачу вопрос — зачем лечить грыжу, которая не беспокоит ребенка? Главная опасность запущенной грыжи в возможном заживлении грыжевого мешка, отмечает хирург.
— При этом оказываются травмированы органы, которые опустились в полость, — предупреждает Виталий Чертюк. — В особо серьезных случаях может развиться некроз защемленного органа. И вот тогда хирургическое вмешательство оказывается неизбежным.
Признаки защемления, при которых нужна экстренная медицинская помощь:
острая боль в области грыжи,
тошнота,
рвота.
Лечение пупочной грыжи
В возрасте до 4 лет основной способ лечения грыжи — работа на укрепление мышц ребенка: помогут бандаж, специальные пластыри, массаж.
— Если это лечение не дало результата, проводится операция, в процессе которой хирурги делают маленький надрез в области пупка и ушивают пупочное кольцо, — говорит хирург. — Шов от операции прячут в сам пупок — никаких следов не остается. Длится манипуляция около 15 минут, а пациента выписывают в тот же день.
Лечение паховой грыжи
В случае с паховой грыжей хирургическое вмешательство — единственный способ лечения.
— Операцию можно провести как открытым, так и лапароскопическим доступом, — рассказывает Виталий Чертюк. — Второй вариант малоинвазивен. Во время операции не делается надрез. Главное ее преимущество — косметический результат и малая травматизация мягких тканей. Также у хирурга есть возможность выявить грыжу с контралатеральной стороны (противоположной. — Прим. ред.) и сразу удалить ее. Продолжительность процедуры — не более пятнадцати минут. Пациента выписывают в день операции.
Восстановление после удаления грыжи проходит быстро, но около месяца ребенок должен избегать физических нагрузок.