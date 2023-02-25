Их просто не замечают: паразиты, поселившиеся в нашем организме, могут стать причиной рака

Ученые много лет проводят исследования, чтобы определить причины развития опухолей. Роль вирусных частиц уже определена — они могут менять ДНК клеток, провоцируя их мутации и трансформацию в злокачественные. В отношении бактерий и простейших, паразитов единого мнения нет. Не так давно в научных кругах появилась информация: паразиты тоже способны провоцировать опухоли, особенно в ситуации, когда у человека снижен иммунитет.

Пока эти гипотезы проверяются, ученые изучают возможности развития онкологии под влиянием гельминтов, но, возможно, скоро появятся новые возможности в лечении и предупреждении рака. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-иммунологом Еленой Парецкой.