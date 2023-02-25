Их просто не замечают: паразиты, поселившиеся в нашем организме, могут стать причиной рака

Ученые много лет проводят исследования, чтобы определить причины развития опухолей. Роль вирусных частиц уже определена — они могут менять ДНК клеток, провоцируя их мутации и трансформацию в злокачественные. В отношении бактерий и простейших, паразитов единого мнения нет. Не так давно в научных кругах появилась информация: паразиты тоже способны провоцировать опухоли, особенно в ситуации, когда у человека снижен иммунитет.
Пока эти гипотезы проверяются, ученые изучают возможности развития онкологии под влиянием гельминтов, но, возможно, скоро появятся новые возможности в лечении и предупреждении рака. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-иммунологом Еленой Парецкой.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологО Здоровье: с медицинского на русский
Что говорят ученые
Еще в 2015 году в научных кругах появились сообщения о том, что некоторые из паразитов имеют раковые клетки, которые аналогичны человеческим. Кроме того, эти раковые клетки у ленточного червя, вызывающего гименолепидоз, могут прижиться в организме хозяина, особенно на фоне сниженного иммунитета. Таким образом может возникать раковая опухоль. Был описан случай развития рака у человека от внедрения паразита в организм — карликового цепня.
Данные очень взволновали ученых, поскольку подобные случаи, особенно в развивающихся странах, могут ошибочно приниматься за истинную онкологию людей. Это важно еще и потому, что во многих странах широко развиты ВИЧ-инфекция и другие патологии, снижающие иммунитет.
Подобная ситуация — это редкость
Информация о возможном влиянии паразитов на развитие рака дала новый толчок к изучению происхождения болезни. Хотя подобная ситуация, когда человек заражается ленточными глистами и у него формируются опухоли из-за клеток червя, — крайняя редкость, но сама возможность подобного сценария — повод для новых исследований.
Ученые снова заговорили о том, что существенную роль в развитии рака и борьбе с ним играет иммунитет. Поэтому сегодня усилия направляются на то, чтобы разработать новые лекарства, которые обучают иммунную систему активно бороться с опухолевыми клетками, подавлять их рост.
Паразиты и иммунитет
Когда в организм проникают бактерии или вирусы, здоровая иммунная система имеет все возможности для того, чтобы подавить их размножение и устранить инфекцию. С паразитами все сложнее. Это достаточно крупные, в сравнении с вирусами и бактериями, организмы, они многоклеточные, имеют серьезную защиту от агрессии организма. Поэтому побороть их крайне сложно. Но говорить о том, что тело никак не реагирует на паразита, давая ему полную свободу действий, — нельзя.
Иммунная система распознает чужеродный агент, пытается его атаковать. Если это кишечник, провоцируются расстройства пищеварения — попытка вывести глистов естественным путем, со стулом. Если это проникновение в легкие — возникают приступы кашля в попытках откашлять гельминтов. Если это ткани — тело пытается изолировать паразита, образуя вокруг него зону воспаления, плотную капсулу. Формируется паразитарная киста.
Иммунитет буквально «разрывается» между опасностями
Поскольку иммунная система кидает все силы на то, чтобы избавиться от паразита, но не может его побороть, она истощает свои ресурсы. Поэтому при наличии паразитарных инвазий мы можем чаще болеть различными инфекциями.
Иммунной системе приходится буквально разрываться между постоянной борьбой с глистами и нейтрализацией вирусов и бактерий. Все чаще она пропускает патогены, что грозит кишечными расстройствами, частыми простудами, более тяжелым течением гриппа, ангины, бронхита.
Чаще возникает аллергия
Закономерно, что, если иммунная система постоянно работает на пределе своих сил, тратя ресурсы на борьбу с дополнительным агрессором, возможны сбои в ее работе. Нередко при наличии паразитов возникает общая аллергизация организма. Это извращенные реакции на вполне безобидные вещества, которые контактируют с кожей, слизистыми оболочками, попадают в пищеварительный тракт.
В результате формируются воспалительные реакции, выделение гистамина, что приводит к покраснению и зуду кожи, высыпаниям, расстройству пищеварения, кашлю и приступам спазма бронхов. Могут сформироваться и более серьезные реакции, которые ранее у человека не отмечались.
Нередко связь резко возникшей аллергии с паразитозами или заражением другими инфекциями длительно не выявляется. Поэтому лечение не дает ожидаемого эффекта, ситуация ухудшается.
Нужно ли пить таблетки для профилактики?
Возникает закономерный вопрос: если проблема паразитов так велика, нужно ли пить препараты для профилактики? Врачи отвечают — нет. Среди городского населения распространение паразитов не так велико, а регулярные визиты к врачу с проведением стандартных анализов помогают выявить проблему.
Для людей, которые много общаются с животными, работают на селе, есть смысл чаще проводить обследования для выявления паразитов и соблюдать элементарные правила гигиены. Это защитит вас от болезней.