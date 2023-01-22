Лаборатория солнечной астрономии предупредила о сильных магнитных бурях в конце января

Почему это важно

Многие люди сталкиваются с неприятными симптомами во время магнитных бурь. Нередко из-за вспышек на Солнце мы чувствуем себя вялыми, у нас болит голова. Есть и научные подтверждения влияния магнитных бурь на человека: так, российские ученые установили, что магнитные бури могут влиять на свертываемость крови, а их коллеги из Университета Манчестера заявили, что магнитные бури, низкое давление, влажность и ветер усиливают хроническую боль.

Как помочь себе

Если вы чувствуете себя плохо во время магнитных бурь, постарайтесь заранее позаботиться о своем здоровье. Не планируйте тяжелых физических нагрузок и постарайтесь уделить особенное внимание сну. Если у вас диагностированы хронические заболевания и вы вынуждены на постоянной основе принимать лекарства, обеспечьте себе запас медикаментов. Уделите особое внимание своему рациону: ограничьте на время тяжелую пищу. От спиртных напитков во время бури лучше отказаться, иначе дела с самочувствием могут стать еще хуже. Постарайтесь не мерзнуть и одеваться по погоде. Также не забывайте проветривать время от времени квартиру.

Кстати

Биолог Анча Баранова рассказывала о том, почему мы плохо чувствуем себя при смене погоды. По ее мнению, мы, как и животные, неосознанно боимся остаться без съестных припасов и голодать. Поэтому если вы плохо себя чувствуете из-за погоды, есть довольно оригинальный способ решить проблему. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.