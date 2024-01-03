Гид по меди: почему добавки с этим микроэлементом могут спровоцировать болезни сердца и печени

Медь — это один из жизненно важных микроэлементов, необходимых для нормального роста и развития организма. Содержание меди в крови совсем небольшое, но, несмотря на то, что ее так мало, без нее человеческое тело не может работать, как следует. Это связано с тем, что медь участвует в процессе роста костей и помогает им оставаться прочными, влияет на работу сердца, нервной и иммунной системы.