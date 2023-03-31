Доктор Павлова назвала продукты, которые способны заменить снотворное

Почему белок так важен для организма

Важно знать, что белок — это основа для всего: гормонов, клеток тела, ферментов, костей и клеток кожи, мышц, иммунных клеток.

Если белка не хватает в рационе, то в ход идут собственные мышцы. Недостаток этого элемента вызывает стресс, даже если мы его не осознаем.

— Стресс — это всегда неблагополучие. И прежде всего для нервной системы. Следствием чего будет и нарушенный сон. А где проблемы со сном, там и проблемы с когнитивными функциями: страдают память, способность к обучению, реакции, — поясняет врач.

Дальше вовлекаются нарушения пищевого поведения: уставший, не восстанавливающийся за ночь организм будет тянуться к пище, чтобы взбодриться и иметь возможность работать. И хоть как-нибудь получать позитивные эмоции. А вслед за этим «подтянутся» набор веса, снижение иммунитета и прочие проблемы. Поэтому так важно, чтобы белок всегда присутствовал в рационе.

Продукты, в которых больше всего белка

Белки растительного происхождения можно получить из:

сои: тофу, бобы эдамаме, соевое молоко, соевые крошки (текстурированный растительный белок), темпе; бобовых: чечевица, фасоль, нут, гороховый белок, гороховое молоко; зерновых: сейтан, киноа, цельнозерновая мука, полба; круп: амарантовая, греча, полба, булгур, рис, овсяная; орехов и семян: миндаль, кешью, бразильские орехи, фисташки, семена чиа, семена льна, тыквенные семечки, семечки подсолнечника; овощей: картофель, батат, шпинат, брокколи, спаржа.

Белки животного происхождения это: