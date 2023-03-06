8 простых вещей, которые нужно делать вечером, чтобы худеть во сне

Многие вещи, которые могут сбить ваш прогресс в похудении, происходят поздно ночью — обидно, когда все усилия, приложенные днем, идут насмарку. Врачи давно твердят: чтобы вес уходил раз и навсегда, к похудению нужно относиться серьезно, при этом не насилуя себя строгими диетами и многочасовыми тренировками в спортивном зале.
Вот 8 простых привычек, обзаведясь которыми вы приучите свой организм эффективно сжигать калории ночью.
Перекусывайте продуктами с казеиновым белком
Если вдруг вам захотелось поесть поздно вечером, то не стоит заставлять себя терпеть до утра, ведь голод — это сильный стресс для организма. Лучше съешьте продукты, которые содержат казеиновый белок — это известная всем «молочка». Например, термостатный йогурт, творог средней жирности.
— Казеиновый белок переваривается медленнее, поэтому перекус перед сном может дать вашему телу те вещества, которые оно будет использовать в течение ночи для восстановления и наращивания мышц, —
Отдыхайте перед сном, а не тренируйтесь
Для некоторых людей вечерние тренировки — это привычный способ заняться такой необходимой физической активностью. Но заниматься спортом надо минимум за 3-4 часа до сна. Так у тела останется время, чтобы сжечь необходимые калории, а вы после сможете спокойно заснуть и позволить ему отдыхать ночью.
Не пейте алкоголь вечером
Бокал вина за ужином — это плохая идея. Во-первых, у вас усилится аппетит. Во-вторых, вы будете беспокойно спать, видеть неприятные сны, а все это мешает организму восстанавливаться и сжигать калории.
От спиртного в идеале вообще стоит отказаться. А по вечерам пейте ромашковый чай, воду или натуральный вишневый сок, чтобы как можно крепче спать.
Хорошо проветривайте комнату
В спальне должно быть прохладно, поэтому вечером нужно хорошо проветрить комнату и даже немного убавить мощность батареи, если есть такая возможность.
— Некоторые исследования показывают, что температура может влиять на то, как организм перерабатывает жир, а сон в более прохладной комнате способен помочь сжигать больше калорий за ночь, — говорит доктор Бол.
Не сидите в телефоне перед сном
Все экраны в вашей жизни — телефон, ноутбук и телевизор — излучают синий свет, который может полностью нарушить ваш циркадный ритм. Из-за них может существенно пострадать качество сна. А чем хуже человек спит, тем меньше калорий сжигается во сне. Поэтому поговорите с близкими, почитайте книгу, поиграйте с домашним питомцем — это в разы лучше, чем листать ленту.
Ложитесь спать в одно и то же время
— Ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день — это также отличный способ управлять своим циркадным ритмом, — говорит доктор Бол.
Когда появится график, то организм будет знать: сейчас мы ляжем спать, время запускать «ночной режим». Калории будут сжигаться в разы эффективнее.
Организуйте свой расслабляющий ритуал
Это может быть любое занятие, которое доставляет вам удовольствие:
ванна с пеной,
чтение книги,
игра с кошкой или собакой,
Это поможет вам расслабиться, справиться со стрессом, который накопился днем, и крепко заснуть.
Не ешьте жирное и соленое на ночь
Такая пища тяжело и долго переваривается, мешает уснуть. В результате утром вы будете страдать от отеков, а ваш организм вместо того, чтобы сжигать калории, станет тратить силы на переваривание пищи. Никакой пользы, одним словом.