8 простых вещей, которые нужно делать вечером, чтобы худеть во сне

Многие вещи, которые могут сбить ваш прогресс в похудении, происходят поздно ночью — обидно, когда все усилия, приложенные днем, идут насмарку. Врачи давно твердят: чтобы вес уходил раз и навсегда, к похудению нужно относиться серьезно, при этом не насилуя себя строгими диетами и многочасовыми тренировками в спортивном зале.

Вот 8 простых привычек, обзаведясь которыми вы приучите свой организм эффективно сжигать калории ночью.

Перекусывайте продуктами с казеиновым белком

Если вдруг вам захотелось поесть поздно вечером, то не стоит заставлять себя терпеть до утра, ведь голод — это сильный стресс для организма. Лучше съешьте продукты, которые содержат казеиновый белок — это известная всем «молочка». Например, термостатный йогурт, творог средней жирности.