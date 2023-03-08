Гастроэнтеролог Барташевич объяснила, кому нельзя пить кефир

У многих людей кефир ассоциируется с правильным питанием и здоровым образом жизни. Действительно, у кефира множество полезных свойств — но пить его можно далеко не всем. Более того, у некоторых людей этот кисломолочный продукт может вызвать аллергию. Разберемся вместе со специалистами, почему кефир может быть опасен.
Чем хорош кефир
Как и в других кисломолочных продуктах, в кефире много белка. Еще этот напиток богат бета-каротином и триптофаном. Благодаря этому кефир отлично поможет справиться со стрессом. Еще в этом продукте есть витамины А, В и С, поэтому он помогает сделать иммунитет крепче, повышает работоспособность и идет на пользу коже и волосам. Также в кефире есть магний, натрий, калий, фосфор и кальций.
Кому кефир нельзя
Врачи советуют пить кефир при многих болезнях: от сахарного диабета и до гастрита с повышенной кислотностью. Однако есть диагнозы и состояния, при которых придется отказаться от этого напитка.
По словам гастроэнтеролога Галины Барташевич, в первую очередь это касается тех, кто страдает от повышенной кислотности желудочного сока. Кроме того, кефир нельзя пить людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидным гастритом и панкреатитом. Детям до года кефир давать нельзя. Малышам постарше не стоит пить больше 100 мл в день — этот напиток раздражает слизистую.
Кроме того, кефир считается высокоаллергенным продуктом. Все из-за молочного белка и кефирных дрожжей. Сталкиваются с такой аллергией люди всех возрастов. Симптомы могут быть разными по тяжести — от сыпи до анафилактического шока.
В кефире есть сильный аллерген лактоза, и ее переизбыток может быть вреден даже для здоровых людей.
Даже если у вас нет никаких противопоказаний, не стоит пить слишком много кефира. Врачи советуют остановиться на двух стаканах (400 мл) за день. Иначе есть риск набрать лишний вес и получить слишком большую дозу насыщенных жиров. Для сравнения: в сутки человеку нужно около 15 граммов, а в двух стаканах кефира уже есть 6, пишет издание
Кстати
А еще кефир не стоит пить на голодный желудок. О том, какие напитки тоже нельзя пить натощак, читай ЗДЕСЬ.