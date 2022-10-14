Что произойдет с вашим телом, если вы перестанете есть после 7 часов вечера

Когда приходишь поздним вечером домой, садишься в любимое кресло, расслабляешься, то внезапно появляется он — сильный голод. Зачастую мы сначала хотим съесть легкий ужин, например овощной салат и кусочек цельнозернового хлеба с сыром, но ведь этим наесться сложно, особенно если вы не добрали калорий в течение дня.

Голод усиливается, начинаются перекусы: орешки, чай с вареньем, печеньки, бутерброд, шоколадка… На фоне стресса потребность в еде возрастает, хочется съесть больше нужного, налегая на сладкое и мучное.

Что произойдет с вашим телом, если вы откажетесь от поздних ужинов и перекусов на ночь глядя? Разбираемся с экспертами.

Уменьшится объем висцерального жира

Самый очевидный плюс: живот станет меньше, опасный для здоровья висцеральный жир уйдет с внутренних органов.

— Чтобы похудеть, достаточно отучить себя от ночных перекусов. Некоторые мои пациенты следовали интересному правилу: они ужинали до захода солнца, — говорит диетолог Триста Бест.

Конечно, вы можете полноценно поужинать вечером, ведь зачастую мы возвращаемся домой после 20:00. Отлично, если это будет белок + клетчатка: бобовые, яйца, овощи. А вот от сладкого точно нужно отказаться.