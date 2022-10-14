Что произойдет с вашим телом, если вы перестанете есть после 7 часов вечера

Когда приходишь поздним вечером домой, садишься в любимое кресло, расслабляешься, то внезапно появляется он — сильный голод. Зачастую мы сначала хотим съесть легкий ужин, например овощной салат и кусочек цельнозернового хлеба с сыром, но ведь этим наесться сложно, особенно если вы не добрали калорий в течение дня.
Голод усиливается, начинаются перекусы: орешки, чай с вареньем, печеньки, бутерброд, шоколадка… На фоне стресса потребность в еде возрастает, хочется съесть больше нужного, налегая на сладкое и мучное.
Что произойдет с вашим телом, если вы откажетесь от поздних ужинов и перекусов на ночь глядя? Разбираемся с экспертами.
Уменьшится объем висцерального жира
Самый очевидный плюс: живот станет меньше, опасный для здоровья висцеральный жир уйдет с внутренних органов.
— Чтобы похудеть, достаточно отучить себя от ночных перекусов. Некоторые мои пациенты следовали интересному правилу: они ужинали до захода солнца, — говорит диетолог Триста Бест.
Конечно, вы можете полноценно поужинать вечером, ведь зачастую мы возвращаемся домой после 20:00. Отлично, если это будет белок + клетчатка: бобовые, яйца, овощи. А вот от сладкого точно нужно отказаться.
Снизится риск появления изжоги
Если же вы уже страдаете от нее, то высока вероятность, что изжога будет мучить вас гораздо реже.
— Когда вы поели и легли спать, то ваш ЖКТ точно не отдыхает: желудок переваривает пищу, отправляя ее в кишечник. Кислоте «в положении лежа» гораздо легче попасть в пищевод — отсюда и приступы изжоги, — поясняет диетолог Бест.
Плюс ко всему ночью мы почти не двигаемся, некоторые лежат на спине — это дополнительные риски.
Уйдет бессонница
Люди, которые едят перед сном, нередко страдают от бессонницы или же просыпаются по ночам. Поздний прием пищи не дает организму отключиться, ЖКТ работает, полного расслабления не наступает.
Поэтому старайтесь ужинать минимум за 3 часа до сна — увидите, что сон станет глубже и спокойнее.
Психика станет стабильнее
Объедаться на ночь вредно не только для физического здоровья, но и для ментального.
Ученые из Оксфорда выяснили: чем больше человек ест рафинированных углеводов — белого хлеба, макарон, выпечки, тем выше вероятность, что он будет страдать от бессонницы. Особенно если он ужинает мучным и сладким. К тому же может начать скакать сахар в крови, что тоже крайне вредно для вашего здоровья.
Поздние ужины провоцируют бессонницу или же поверхностный сон, из-за чего утром вы чувствуете себя разбитым, уставшим, всё валится из рук, а происходящее постоянно раздражает.
Однако, помимо минусов, в поздних приемах пищи есть и свои плюсы (если это полноценные приемы пищи, а не сладкие перекусы, конечно же).
Мышцы любят поздние ужины
Если вы хотите набрать мышечную массу, то поздний белковый ужин может быть как нельзя кстати.
— Это касается тех людей, которые любят тренироваться вечером. После физической нагрузки мышцы надо обязательно «покормить». Так они быстрее восстановятся, и вы проснетесь более бодрым, —
Глюкоза в крови скажет вам спасибо
Еще один плюс позднего ужина: он поможет контролировать уровень глюкозы в крови. Особенно это полезно людям с сахарным диабетом первого типа.
— Если у вас есть сахарный диабет или проблемы с уровнем гликогена, то сбалансированный поздний перекус пойдет на пользу — он поможет контролировать уровень сахара в крови, — говорит диетолог Лорен Манакер.
Врач-диетолог, специалист по правильному питанию и снижению веса
Если ночью хочется не просто есть, а тянет к какому-либо определенному продукту, то это уже похоже на психологический голод. Чаще всего организм просит сладость: шоколадку или печеньку.
— Для начала нужно понять, какую проблему с помощью еды человек хочет решить. Допустим, у него может быть высокая тревожность: он нервничал весь день и хочет таким способом успокоиться, чтобы заснуть. Или он постоянно перерабатывает. Третий вариант: днем вы сильно на кого-то разозлились, а эмоции не выплеснули, следовательно, конфетка становится решением проблемы, — рассказывала «Доктору Питеру» диетолог.
Поэтому первым делом подумайте: хорошо ли вы себя кормили в течение дня? Есть ли у вас физический голод, который скрывается за тягой к шоколадке? Если да, то стоит полноценно поужинать и впредь учитывать этот фактор.
Как еще можно отличить истинный голод от эмоционального зажора? Об этом читайте ЗДЕСЬ.