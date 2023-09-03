Чем опасен низкий уровень эстрогенов у женщины: врач назвала 6 основных последствий

Половые гормоны вырабатываются женским организмом с первых дней жизни. Но их количество до периода полового созревания невелико, они влияют лишь на ростовые процессы и обмен веществ.
Но с началом пубертата эстрогены и прогестерон в голос заявляют о себе: формируют женскую фигуру, влияют на цикл, способность к зачатию, поддерживают либидо, делают кости более плотными и в целом руководят процессами репродукции до самого климакса.
Затем в жизни женщины вновь наступает период, когда уровень половых гормонов снижается, и это норма, организм увядает.
Но насколько опасно, если их дефицит у женщины неожиданно наблюдается в достаточно молодом возрасте, еще до наступления климакса? Отвечает врач.
Акушер-гинеколог, к.м.н., врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»Личный сайт
Уровень гормонов колеблется, и это нормально
«Уровень эстрогенов во многом зависит от возраста женщины (в менопаузе он низкий) и фазы менструального цикла, — объясняет врач-гинеколог Ольга Уланкина. — В первые 14 дней цикла, начиная с даты менструации, концентрация гормонов растет и достигает пика в середине цикла, во время овуляции. Затем она постепенно снижается».
Это необходимо для того, чтобы внутренняя стенка матки — эндометрий, получала достаточные стимулы для того, чтобы отторгать отжившие свое ткани и наращивать новые, таким образом готовясь к зачатию.
Кроме того, эстрогены нужны для созревания доминантного фолликула и подготовки его к овуляции. Тело за счет колебаний гормонального фона ежемесячно готовится к возможному оплодотворению и последующей имплантации зародыша. Если этого не происходит, уровень гормонов меняется — начинается новый цикл.
Строгая диета — против эстрогенов
«На уровень эстрогенов влияют в том числе ежедневный привычный рацион питания, физическая активность, стресс, а также некоторые заболевания щитовидной железы, — объясняет доктор. — У женщин, которые придерживаются строгой диеты и включают в рацион слишком мало жиров и белков, уровень эстрогенов часто снижен».
Кроме того, влияние на выработку этого гормона оказывают и некоторые медикаменты, которые врачи назначают при определенных заболеваниях.
Признаки низкого уровня гормона
«По внешним признакам заподозрить нехватку этого важного гормона сложно, — продолжает Ольга Уланкина. — Специфичных проявлений нет, или они могут быть похожи на другие проблемы со здоровьем. Поэтому ставить себе диагноз не стоит. Важно обратиться за помощью к врачу-гинекологу, особенно, если у вас наблюдаются вот эти симптомы:
нерегулярные менструации;
беспричинные скачки настроения;
приливы жара;
бессонница;
проблемы с вниманием и памятью;
снижение либидо;
проблемы с кожей, сухость слизистых оболочек;
проблемы с волосами и ногтями;
появление пигментации на лице и теле;
боли в области грудной клетки».
Чем опасен низкий эстроген
Если организм долго страдает от нехватки эстрогенов, то это может стать причиной развития серьезных последствий для здоровья. Вот самые опасные:
остеопороз — хрупкость костей со склонностью их к переломам;
артериальная гипертензия — повышение давления, негативно отражающееся на всем организме;
ишемическая болезнь сердца — нарушение притока крови к сердечной мышце;
инфаркт — отмирание части мышцы сердца;
инсульт — гибель определенной области головного мозга;
при таком гормональном сбое у женщины может снизиться иммунитет.
«Точное количество эстрогена и соответствие его возрастным нормам и фазе цикла можно определить только по результатам анализа крови. Оценить их, равно как и состояние женщины, может только врач. Если это необходимо, он назначит заместительную гормональную терапию», — резюмирует доктор.