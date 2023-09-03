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Чем опасен низкий уровень эстрогенов у женщины: врач назвала 6 основных последствий

Жизнь женщины зависит от ее гормонального фона. Как недостаток, так и избыток половых гормонов влияют на внешность, поведение и общее самочувствие. О чем же говорит низкий уровень эстрогенов? Объясняет кандидат медицинских наук.

3 сентября 20231
Чем опасен низкий уровень эстрогенов у женщины: врач назвала 6 основных последствий
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iStockphoto

Половые гормоны вырабатываются женским организмом с первых дней жизни. Но их количество до периода полового созревания невелико, они влияют лишь на ростовые процессы и обмен веществ.

Но с началом пубертата эстрогены и прогестерон в голос заявляют о себе: формируют женскую фигуру, влияют на цикл, способность к зачатию, поддерживают либидо, делают кости более плотными и в целом руководят процессами репродукции до самого климакса.

Затем в жизни женщины вновь наступает период, когда уровень половых гормонов снижается, и это норма, организм увядает.

Но насколько опасно, если их дефицит у женщины неожиданно наблюдается в достаточно молодом возрасте, еще до наступления климакса? Отвечает врач.

Ольга Уланкина
Акушерство-гинекология

Акушер-гинеколог, к.м.н., врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Уровень гормонов колеблется, и это нормально

«Уровень эстрогенов во многом зависит от возраста женщины (в менопаузе он низкий) и фазы менструального цикла, — объясняет врач-гинеколог Ольга Уланкина. — В первые 14 дней цикла, начиная с даты менструации, концентрация гормонов растет и достигает пика в середине цикла, во время овуляции. Затем она постепенно снижается».

Это необходимо для того, чтобы внутренняя стенка матки — эндометрий, получала достаточные стимулы для того, чтобы отторгать отжившие свое ткани и наращивать новые, таким образом готовясь к зачатию.

Кроме того, эстрогены нужны для созревания доминантного фолликула и подготовки его к овуляции. Тело за счет колебаний гормонального фона ежемесячно готовится к возможному оплодотворению и последующей имплантации зародыша. Если этого не происходит, уровень гормонов меняется — начинается новый цикл.

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Строгая диета — против эстрогенов

«На уровень эстрогенов влияют в том числе ежедневный привычный рацион питания, физическая активность, стресс, а также некоторые заболевания щитовидной железы, — объясняет доктор. — У женщин, которые придерживаются строгой диеты и включают в рацион слишком мало жиров и белков, уровень эстрогенов часто снижен».

Кроме того, влияние на выработку этого гормона оказывают и некоторые медикаменты, которые врачи назначают при определенных заболеваниях.

Признаки низкого уровня гормона

«По внешним признакам заподозрить нехватку этого важного гормона сложно, — продолжает Ольга Уланкина.  — Специфичных проявлений нет, или они могут быть похожи на другие проблемы со здоровьем. Поэтому ставить себе диагноз не стоит. Важно обратиться за помощью к врачу-гинекологу, особенно, если у вас наблюдаются вот эти симптомы:

  • нерегулярные менструации;

  • беспричинные скачки настроения;

  • приливы жара;

  • бессонница;

  • проблемы с вниманием и памятью;

  • снижение либидо;

  • проблемы с кожей, сухость слизистых оболочек;

  • проблемы с волосами и ногтями;

  • появление пигментации на лице и теле;

  • боли в области грудной клетки».

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Чем опасен низкий эстроген

Если организм долго страдает от нехватки эстрогенов, то это может стать причиной развития серьезных последствий для здоровья. Вот самые опасные:

  • остеопороз — хрупкость костей со склонностью их к переломам;

  • артериальная гипертензия — повышение давления, негативно отражающееся на всем организме;

  • ишемическая болезнь сердца — нарушение притока крови к сердечной мышце;

  • инфаркт — отмирание части мышцы сердца;

  • инсульт — гибель определенной области головного мозга;

  • при таком гормональном сбое у женщины может снизиться иммунитет.

«Точное количество эстрогена и соответствие его возрастным нормам и фазе цикла можно определить только по результатам анализа крови. Оценить их, равно как и состояние женщины, может только врач. Если это необходимо, он назначит заместительную гормональную терапию», — резюмирует доктор.

Автор текста:Алена Парецкая
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