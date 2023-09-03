Чем опасен низкий уровень эстрогенов у женщины: врач назвала 6 основных последствий

«По внешним признакам заподозрить нехватку этого важного гормона сложно, — продолжает Ольга Уланкина. — Специфичных проявлений нет, или они могут быть похожи на другие проблемы со здоровьем. Поэтому ставить себе диагноз не стоит. Важно обратиться за помощью к врачу-гинекологу, особенно, если у вас наблюдаются вот эти симптомы: