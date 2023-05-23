Врач Уланкина назвала 7 гормонов, от которых зависит наша жизнь

В организме все взаимосвязано: нарушение в одной системе неизменно отражается на работе другой. Особенно серьезными могут быть последствия, связанные с расстройством гормонального фона и обменных процессов.
Хотя важны все гормоны организма, но особую роль играют семь ключевых веществ, определяющих поведение и общее состояние. Что это за гормоны? Об этом «Доктору Питеру» рассказал кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Эстрогены — красота и женственность
Это основные женские половые гормоны, выделяемые яичниками. Именно они делают женщину здоровой и привлекательной, формируя приятные округлости тела и особенности характера, поведения и эмоций. Количество эстрогена влияет на внешний вид и состояние скелета, при его нехватке разрушаются волокна коллагена, появляются морщины, ухудшается состояние волос, кожи.
Помимо влияния на внешность, эстроген защищает здоровье: при его недостатке на стенках сосудов откладывается холестерин, кости становятся хрупкими, повышается риск инфаркта и инсульта, могут возникать ИБС и стенокардия.
Тестостерон — сексуальность и сила
Этот гормон нужен как мужчинам, так и женщинам, но количество его сильно различается. Мужчине он дает силу, выносливость, здоровье сосудов и половую активность. Он формирует особенности фигуры и поведения. Женщинам дает сексуальное влечение, влияет на характер и внешность.
Если у мужчины мало тестостерона, он полнеет и дряхлеет, теряет мышечную массу, у него появляются проблемы с сосудами и пищеварением. Избыток тестостерона у женщин делает их агрессивными, стимулирует жирность кожи и прыщи, рост волос на теле. Если же тестостерона не хватает, страдает половое влечение, пропадает страсть и искорка в интимной жизни.
Окситоцин – гормон любви и заботы
Гормон особенно важен женщинам, он синтезируется в гипоталамусе, накапливается в задней доле гипофиза. Наибольшее его количество синтезируется во время и после родов, помогая дать ребенку жизнь и запустить в работу «материнский инстинкт». Именно за счет окситоцина формируется ощущение любви, безграничного счастья.
Всплески этого гормона формируются во время интимной близости, в период физиологических стрессов, что стимулирует женщину на заботу о детях или супруге, близких людях. Именно этот гормон формирует хорошее настроение и ощущение любви, при его нехватке возникает раздражительность, порой даже депрессия.
Тироксин — для ума и внешности
Это вещество производит щитовидная железа, чтобы регулировать метаболические процессы в организме. Тироксин влияет на основной обмен и процесс набора подкожного жира, когнитивные функции, формирует адекватные реакции на раздражители. Достаточное количество гормона помогает поддерживать стройное тело, гладкую кожу и ловкость движений, позволяет активно работать умственно и физически.
На фоне избытка тироксина возникает потеря веса, потливость, утомление, формируется учащенное сердцебиение и бессонница, раздражительность. При дефиците тироксина мы набираем вес, становимся медлительными, бледными, выпадают волосы, портятся ногти, сохнет кожа, ухудшается память и работоспособность.
Норадреналин – страх и отвага
Этот гормон синтезируется надпочечниками в период стресса, чтобы мобилизовать тело для борьбы или бегства с целью спасти жизнь. Основные эффекты норадреналина — сужение сосудов, подъем артериального давления с притоком крови к мозгу, позволяющее мгновенно принимать решение.
Кроме того, этот гормон придает румянец щекам, блеск глазам и улучшает питание кожи. За счет этого вещества мы становимся активнее, что помогает быстрее справиться с неприятностями, хорошо спать по ночам и идеально выглядеть днем. Но важно, чтобы норадреналин выделялся не в постоянном режиме, иначе ресурсы организма истощаются от хронического стресса.
Инсулин — моя сладость
Он выделяется поджелудочной железой, контролируя уровень глюкозы в крови, которой питаются все клетки, получая из нее энергию. Без инсулина сахар из крови просто не попадет клетки, и они будут страдать от голода, окруженные сахарным сиропом плазмы.
Если инсулина мало или он менее активный, чем в норме, на фоне избыточного поступления с пищей сладких и мучных блюд избыток глюкозы будет переходить в жир и негативно влиять на стенки сосудов, нервов, буквально засахаривая их. При стойком нарушении работы инсулина или его нехватке развивается сахарный диабет.
Соматотропин – стройность и сила
Это гормон гипофиза, который отвечает за метаболизм и рост мышц. Он помогает в наращивании мышечной массы с параллельным сжиганием жира, повышает эластичность связок, укрепляет кости.
В детстве он отвечает за рост тела, во взрослом возрасте — за процессы обновления тканей и контроль массы. При недостатке гормона на фоне стрессов и недосыпа мышцы дряхлеют, кожа провисает, накапливается лишний жирок.