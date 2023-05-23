Врач Уланкина назвала 7 гормонов, от которых зависит наша жизнь

Если у мужчины мало тестостерона, он полнеет и дряхлеет, теряет мышечную массу, у него появляются проблемы с сосудами и пищеварением. Избыток тестостерона у женщин делает их агрессивными, стимулирует жирность кожи и прыщи, рост волос на теле. Если же тестостерона не хватает, страдает половое влечение, пропадает страсть и искорка в интимной жизни.