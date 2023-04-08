8 типичных ошибок, из-за которых не получается похудеть после 50 лет

Чем старше мы становимся, тем сложнее избавляться от лишнего веса: диеты уже действуют совсем не так, постоянно ходить в спортзал как на работу многим не позволяет здоровье. Но это вовсе не значит, что похудеть в таком возрасте — нереальная задачка.

По словам диетологов, сбросить лишние килограммы можно и в 20, и в 50, и в 70 лет. Все дело в правильном подходе. Эксперты рассказали, какие ошибки чаще всего допускают худеющие. Ознакомьтесь с ними и запомните: так точно лучше не делать.