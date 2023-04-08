8 типичных ошибок, из-за которых не получается похудеть после 50 лет

Чем старше мы становимся, тем сложнее избавляться от лишнего веса: диеты уже действуют совсем не так, постоянно ходить в спортзал как на работу многим не позволяет здоровье. Но это вовсе не значит, что похудеть в таком возрасте — нереальная задачка.
По словам диетологов, сбросить лишние килограммы можно и в 20, и в 50, и в 70 лет. Все дело в правильном подходе. Эксперты рассказали, какие ошибки чаще всего допускают худеющие. Ознакомьтесь с ними и запомните: так точно лучше не делать.
Вы пропускаете тренировки
Не важно, как часто вы можете заниматься: 2, 3 или 4 раза в неделю. Самое главное — это постоянство. Если вы будете регулярно пропускать тренировки, вы не добьетесь хороших результатов, которые остались бы с вами надолго.
Запомните: лучше заниматься 1-2 раза в неделю, но постоянно, чем по 3-4 раза, но потом возненавидеть спорт и все бросить.
У вас слишком строгая диета
Хотя в большинстве случаев полезно питаться здоровой пищей, но если вы полностью избегаете картофеля, сладостей, хлеба, то ничего хорошего из этого не выйдет. Диетологи давно твердят: чтобы похудеть, 85% ежедневного рациона должна составлять правильная пища, а вот остальные 15% — любимые шоколадки. Так вы точно избежите срывов.
Вы не высыпаетесь
Человек должен спать по 7-8 часов, причем ложиться надо в одних сутках, а просыпаться — в других. Как только вы начнете соблюдать режим, то вес начнет уходить гораздо быстрее.
Дело в том, что во сне мы худеем. Если, конечно, сон здоровый и по режиму. В противном случае от недосыпа вы будете есть больше, а это приведет только к набору веса.
У вас нет привычки себя радовать
Когда человек начинает заниматься своим похудением, то он в любом случае сталкивается с ограничениями. А это всегда стресс для организма. Чтобы быстрее и комфортнее войти в режим, пробуйте каждый день чем-то себя радовать: игрой с собакой, разговором с другом, просмотром любимого фильма, походом к косметологу или любым другим делом, которое поднимает вам настроение.
Вы не обращаетесь за помощью
Этот пункт важен для тех, кто уже давно борется с лишним весом, но все никак не может добиться результатов. Бывают случаи, когда без помощи профессионала не обойтись. Попробуйте записаться к эндокринологу. Если доктор скажет, что никаких проблем со здоровьем нет, то стоит поискать фитнес-тренера — профессионал составит программу, которая подойдет именно вам. И вы начнете худеть быстро, радуясь отражению в зеркале.
Кардиотренировки у вас в приоритете
Или вы вообще делаете только кардио: прыгаете и бегаете. Это полезно для здоровья, но в то же время очень важно добавить силовые тренировки в свою программу упражнений после 50 лет. Почему? Потому что силовые тренировки — это лучший способ укрепить суставы, кости и мышцы, а также увеличить выносливость. Чем больше мышечной ткани, тем активнее сжигается жир.
Вы перенагружаете организм
Ошибка, которую совершает большинство худеющих: начинают заниматься спортом каждый день. Но ведь это под силу только профессионалам!
Неподготовленный организм начинает вырабатывать гормон стресса — кортизол, из-за чего вес стоит на месте.
Вы не разминаетесь перед тренировками
По мере того как вы становитесь старше, ваша гибкость и подвижность постепенно снижаются. Поэтому перед любой тренировкой необходима хорошая разминка, это поможет избежать боли и травм», —
Поэтому перед занятием хорошенько разогрейтесь. Когда тренировка закончится, то уделите себе 10 минут — потяните мышцы. Хорошо, если первые разы вы будете это делать под присмотром тренера, особенно если у вас раньше не было подобного опыта.