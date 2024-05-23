Ягод будет море: что сажать рядом с клубникой, чтобы получить запредельный урожай

Растения-компаньоны способствуют лучшей урожайности, обогащают почву, борются с вредителями, привлекают опылителей и даже создают эстетически более приятное пространство.
Вот что стоит сажать рядом с клубникой. Советы
Их можно сажать рядом с клубникой
Бораго или бурачник (огуречная трава)
Это однолетнее растение с синими цветками обогащает почву микроэлементами, которые способствуют росту клубники. Есть мнение, что рядом с таким компаньоном клубника даже становится на порядок вкуснее.
Кстати, второе название у бурачника — огуречник — из-за запаха свежего огурца. Он еще и съедобный и очень полезный: в листьях есть яблочная, янтарная и аскорбиновая кислота, а также эфирные масла, ретинол, танин и много микроэлементов: калий, магний, кальций.
Лук и бобовые
Другом клубники можно назвать обычный лук. Его запах отпугивает многих садовых вредителей — например, слизней и улиток.
Бобовые культуры — фасоль и горох — выращенные рядом с клубникой, улучшат почву, фиксируя азот и тем самым питая ягоду.
Бархатцы
Эти скромные цветы садоводы ценят за способность отлично защищать от насекомых и даже сорняков. Фитонциды растения отпугивают вредителей и угнетают деятельность болезнетворных почвенных грибков. Если вы думаете, где посадить бархатцы в огороде, выбирайте грядки с клубникой. Это классическое сочетание во многих смешанных схемах посадки сада.
Кстати, бархатцы — отличные компаньоны и для огурцов, и для помидоров. Также прекрасные компаньоны клубники — настурция, лаванда и белый клевер.
Базилик
Это отличный выбор для соседства с клубникой. Растения прекрасно обитают рядом друг с другом. Кстати, они отлично сочетаются и в фруктовом салате или холодном смузи. Попробуйте, этот необычный вкус вам понравится.
Неудачное соседство
Важно помнить, что есть растения, которые не следует сажать вместе с клубникой. К ним относятся цветная и кочанная капуста, брокколи, фенхель, картофель, дыня, перец и мята. Корни последней очень агрессивно распространяются по саду, что может мешать развитию и росту клубники. Но если посадить мяту в горшках и поставить их на грядке с клубникой, это даст пользу. Запах мяты отпугивает вредителей.
Добавим, что растения семейства капустных будут конкурировать с клубникой за питательные вещества из почвы. А пасленовые, включая помидоры, картофель, баклажаны, могут передавать грибковые заболевания.
Польза клубники для здоровья
Эта ягода защищает от болезней сердца и замедляет старение благодаря содержанию в ней антиоксидантов. Она богата йодом, клетчаткой, витамином С (его в клубнике больше, чем в апельсине). А фолиевой кислоты (витамина В9) в клубнике больше, чем в винограде и малине. Единственное, ягода может плохо влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса, а если вы будете есть ее на голодный желудок — раздражать желудок. Лучше есть ягоды как десерт, после обеда, ужина или завтрака.