Ягод будет море: что сажать рядом с клубникой, чтобы получить запредельный урожай

Эта ягода защищает от болезней сердца и замедляет старение благодаря содержанию в ней антиоксидантов. Она богата йодом, клетчаткой, витамином С (его в клубнике больше, чем в апельсине). А фолиевой кислоты (витамина В9) в клубнике больше, чем в винограде и малине. Единственное, ягода может плохо влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса, а если вы будете есть ее на голодный желудок — раздражать желудок. Лучше есть ягоды как десерт, после обеда, ужина или завтрака.