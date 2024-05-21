Избавят от запахов и очистят воздух: 4 идеальных растения для вашей кухни

Именно кухню некоторые специалисты считают самым грязным местом в доме. Там мы постоянно что-то варим, приносим продукты из магазинов, разделываем сырое мясо и рыбу, храним пакеты с мусором. Более того, бактерии и микробы лучше всего выживают во влажных условиях, где есть чем питаться, а на кухне как раз сохраняются частички пищи, которые порой совсем не просто разглядеть.