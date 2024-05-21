Избавят от запахов и очистят воздух: 4 идеальных растения для вашей кухни

Именно кухню некоторые специалисты считают самым грязным местом в доме. Там мы постоянно что-то варим, приносим продукты из магазинов, разделываем сырое мясо и рыбу, храним пакеты с мусором. Более того, бактерии и микробы лучше всего выживают во влажных условиях, где есть чем питаться, а на кухне как раз сохраняются частички пищи, которые порой совсем не просто разглядеть.
Поэтому за этим местом в доме требуется особый уход. Бороться с различными запахами, которые остаются после той же жарки рыбы, можно не только с помощью бытовой химии: для этого прекрасно подойдут определенные комнатные растения. Просто разместите их на подоконнике или шкафах и наслаждайтесь результатом, говорят эксперты.
Английский плющ
Это одно из самых популярных растений по всему миру. Его можно встретить в квартирах, размещенным в подвесных, настенных и даже настольных горшках, в торговых центрах, на беседках в загородных домах. Плющ обвивает стены, любые стоящие рядом предметы или просто красиво сползает на землю.
У этого растения есть одно огромное преимущество: оно прекрасно очищает воздух.
«Плющ уменьшает количество загрязнителей воздуха в помещении, таких как формальдегид-бензол, который считается побочным продуктом табачного дыма, горящего газа и открытого огня, а также плесени и бактерий», —
Важно: плющ может навредить домашним животным. Поэтому, если у вас есть кошка или собака, растение должно располагаться как можно выше, чтобы питомец не смог до него добраться.
Алоэ
Это растение наверняка есть у ваших знакомых или же его выращивали бабушки и дедушки как средство от ран и ожогов.
Алоэ тоже стоит разместить на вашей кухне, уверены эксперты. Оно прекрасно очистит воздух, при этом поможет справиться с различными неприятными запахами.
Однако эксперты предупреждают: использовать алоэ в медицинских целях не всегда уместно. Одно дело — приложить листочек к порезу, а совсем другое — делать из него напитки для детокса печени, которые только разрушат орган.
Аспидистра
Довольно популярное растение со сложным названием. Его легко узнать по широким темно-зеленым листьям, которые словно смазаны воском. Аспидистра растет медленно, она прекрасно подойдет для новичков: ухаживать за ней просто, цветок не требует каких-то особых условий.
Это растение тоже лучше всего размещать на кухне. Чем большего размера оно будет, тем вы быстрее увидите эффект: воздух станет более приятным, а все ароматы после приготовления пищи станут словно испаряться.
Паучник
Это растение получило свое название, так как внешне немного напоминает паука: у него яркие зеленые листья, которые, словно лапки, свисают вокруг горшка. На них могут быть белые прожилки, которые добавляют паучнику яркости.
Это растение отлично подходит для очистки воздуха от крошечных частиц, загрязняющих воздух. Его даже выращивали в космических капсулах для этих целей. Оно довольно неприхотливо, некоторые садоводы выращивают паучник на улице.
Если решите обзавестись этим растением, то кошкам доступ к нему стоит ограничить: листья могут отравить животное.
Кстати, если у вас в квартире высокая влажность, то с этой проблемой тоже помогут справиться растения. Полный список можно найти ЗДЕСЬ.