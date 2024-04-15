Проверено ветеринаром: опасные для кошек растения, которые есть на каждой клумбе

Кошки — любопытные существа. Они нередко интересуются не только фауной, но и флорой — проявляют интерес к цветам, деревьям, листьям. Поэтому любой хозяин должен разбираться, какие растения в саду и на дачном участке крайне вредны для здоровья кошек. Причем ядовитыми могут быть как листья, так и луковицы, стебли или семена.
Ветеринары
10 распространенных уличных растений, токсичных для кошек
Нарциссы. Любая часть этого растения, включая луковицы, потенциально может отравить вашу кошку.
Грибы. Уровень токсичности для животного варьируется в зависимости от типа гриба.
Глициния. Семена и семенные коробочки этого растения особенно токсичны и могут вызывать различные проблемы — от обезвоживания до сбоев в нервной системе кошки.
Молочай. Его сок тоже опасен для животных, он вызывает нарушения сердечного ритма и частоты сердечных сокращений.
Лимонная трава (лемонграсс, цитронелла, челнобородник). Это высокое многолетнее травянистое растение, запах которого отдаленно напоминает лимон. Если кошка съест много этой травы, то это может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.
Английский плющ (древесная лиана). Это растение ядовито для кошек из-за соединений хедерагенина и полиацетилена. Листва более токсична, чем ягоды.
Пасленовые. Все разновидности этого растения чрезвычайно токсичны для кошек. Это помидоры, картофель, баклажаны, петуния, перец чили и другие. Даже употребление животным небольшого количества в пищу может привести к летальному исходу.
Наперстянка. Содержит природные яды, поражающие сердце, и чрезвычайно ядовита для кошек. Из наперстянки выделяют сердечный гликозид дигоксин, который долгое время оставался единственным и незаменимым препаратом для лечения хронической сердечной недостаточности.
Гладиолусы. Луковица растения — наиболее ядовитая его часть, при употреблении может вызвать раздражение желудка.
Тюльпаны. Луковица — самый токсичный элемент, но вредными могут быть и листья, и цветки тюльпана. Они содержат аллергенные лактоны, которые могут вызвать рвоту и диарею.
Признаки отравления у кошек
Если вы подозреваете, что ваша кошка съела, пожевала или облизала какое-либо из этих растений, наблюдаете у нее тревожные симптомы, стоит обратиться за помощью к ветеринару. Проблемы со здоровьем могут варьироваться от легких до тяжелых:
обильное слюнотечение;
трудности с дыханием;
слабость, вялость, заторможенность, несогласованность движений;
увеличение мочеиспускания;
рвота или диарея;
снижение аппетита;
судороги;
раздражение глаз, кожи, десен.
Как отучить кошку есть цветы
«У животного должно быть много развлечений — от домиков и когтеточек до игрушек. Также убедитесь, что животное ест качественную пищу и не голодает, ест „кошачью“ траву, полезную ей зелень, — советует ветеринар. — Помогает и опрыскивание цветов слабым раствором уксуса и воды. Это не причинит вреда ни растению, ни кошке, но резкий запах отпугнет животное. Есть и готовые магазинные спреи для опрыскивания. Помогает и закапывание в почву кожуры цитрусовых. Эти запахи кошки просто ненавидят».