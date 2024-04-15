Проверено ветеринаром: опасные для кошек растения, которые есть на каждой клумбе

Нарциссы. Любая часть этого растения, включая луковицы, потенциально может отравить вашу кошку.

Грибы. Уровень токсичности для животного варьируется в зависимости от типа гриба.

Глициния. Семена и семенные коробочки этого растения особенно токсичны и могут вызывать различные проблемы — от обезвоживания до сбоев в нервной системе кошки.

Молочай. Его сок тоже опасен для животных, он вызывает нарушения сердечного ритма и частоты сердечных сокращений.

Лимонная трава (лемонграсс, цитронелла, челнобородник). Это высокое многолетнее травянистое растение, запах которого отдаленно напоминает лимон. Если кошка съест много этой травы, то это может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Английский плющ (древесная лиана). Это растение ядовито для кошек из-за соединений хедерагенина и полиацетилена. Листва более токсична, чем ягоды.

Пасленовые. Все разновидности этого растения чрезвычайно токсичны для кошек. Это помидоры, картофель, баклажаны, петуния, перец чили и другие. Даже употребление животным небольшого количества в пищу может привести к летальному исходу.

Наперстянка. Содержит природные яды, поражающие сердце, и чрезвычайно ядовита для кошек. Из наперстянки выделяют сердечный гликозид дигоксин, который долгое время оставался единственным и незаменимым препаратом для лечения хронической сердечной недостаточности.

Гладиолусы. Луковица растения — наиболее ядовитая его часть, при употреблении может вызвать раздражение желудка.