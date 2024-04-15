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Проверено ветеринаром: опасные для кошек растения, которые есть на каждой клумбе

Начался дачный сезон. Если ваша кошка гуляет по участку, стоит знать, какие растения для нее смертельно опасны, какими симптомами проявляется отравление и как отучить животное есть вредные для него цветы.

15 апреля 2024
кошка растения ядовитые
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iStockphoto

Кошки — любопытные существа. Они нередко интересуются не только фауной, но и флорой — проявляют интерес к цветам, деревьям, листьям. Поэтому любой хозяин должен разбираться, какие растения в саду и на дачном участке крайне вредны для здоровья кошек. Причем ядовитыми могут быть как листья, так и луковицы, стебли или семена.

Ветеринары издания Catster назвали 10 популярных уличных растений, которые опасны для кошек.

10 распространенных уличных растений, токсичных для кошек

  1. Нарциссы. Любая часть этого растения, включая луковицы, потенциально может отравить вашу кошку.

  2. Грибы. Уровень токсичности для животного варьируется в зависимости от типа гриба.

  3. Глициния. Семена и семенные коробочки этого растения особенно токсичны и могут вызывать различные проблемы — от обезвоживания до сбоев в нервной системе кошки.

  4. Молочай. Его сок тоже опасен для животных, он вызывает нарушения сердечного ритма и частоты сердечных сокращений.

  5. Лимонная трава (лемонграсс, цитронелла, челнобородник). Это высокое многолетнее травянистое растение, запах которого отдаленно напоминает лимон. Если кошка съест много этой травы, то это может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

  6. Английский плющ (древесная лиана). Это растение ядовито для кошек из-за соединений хедерагенина и полиацетилена. Листва более токсична, чем ягоды.

  7. Пасленовые. Все разновидности этого растения чрезвычайно токсичны для кошек. Это помидоры, картофель, баклажаны, петуния, перец чили и другие. Даже употребление животным небольшого количества в пищу может привести к летальному исходу.

  8. Наперстянка. Содержит природные яды, поражающие сердце, и чрезвычайно ядовита для кошек. Из наперстянки выделяют сердечный гликозид дигоксин, который долгое время оставался единственным и незаменимым препаратом для лечения хронической сердечной недостаточности.

  9. Гладиолусы. Луковица растения — наиболее ядовитая его часть, при употреблении может вызвать раздражение желудка.

  10. Тюльпаны. Луковица — самый токсичный элемент, но вредными могут быть и листья, и цветки тюльпана. Они содержат аллергенные лактоны, которые могут вызвать рвоту и диарею.

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Признаки отравления у кошек

Если вы подозреваете, что ваша кошка съела, пожевала или облизала какое-либо из этих растений, наблюдаете у нее тревожные симптомы, стоит обратиться за помощью к ветеринару. Проблемы со здоровьем могут варьироваться от легких до тяжелых:

  • обильное слюнотечение;

  • трудности с дыханием;

  • слабость, вялость, заторможенность, несогласованность движений;

  • увеличение мочеиспускания;

  • рвота или диарея;

  • снижение аппетита;

  • судороги;

  • раздражение глаз, кожи, десен.

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Как отучить кошку есть цветы

«У животного должно быть много развлечений — от домиков и когтеточек до игрушек. Также убедитесь, что животное ест качественную пищу и не голодает, ест „кошачью“ траву, полезную ей зелень, — советует ветеринар. — Помогает и опрыскивание цветов слабым раствором уксуса и воды. Это не причинит вреда ни растению, ни кошке, но резкий запах отпугнет животное. Есть и готовые магазинные спреи для опрыскивания. Помогает и закапывание в почву кожуры цитрусовых. Эти запахи кошки просто ненавидят».

Автор текста:Анна Майская
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