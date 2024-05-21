Мнение врача: в каком случае не надо худеть, если есть лишний вес

Врачи не устают повторять, что лишний вес — это риски тяжелых болезней, диабета, инфарктов и онкологии. И проблема с каждым годом становится все острее, ведь набрать килограммы, особенно после сорока лет, проще простого, а вот сбросить их не так-то легко. Организм включает чуть ли не все свои ресурсы, чтобы не потерять «нажитое».
Но почему он так поступает? Возможно, есть смысл в этих лишних 5-8 кг? И не стоит геройствовать, упорно сбрасывая вес до «нормы». Ведь у каждого человека она может быть своя. «Мы рождаемся разными: пол, группа крови, рост, цвет кожи и глаз… Почему же формула идеального веса универсальна для всех?» — задает вопрос в своем
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Организм адаптируется под лишний вес
«Исследования показывают, что вклад генетики в индекс массы тела взрослых составляет от 40 до 70%, — рассказал Александр Мясников. — Если у молодого человека есть один родитель с ожирением, его риск ожирения увеличивается в три-четыре раза по сравнению с теми, у кого мать или отец без лишнего веса. Наличие у обоих родителей избыточного веса увеличивает риски набора лишнего веса в 10 раз».
По словам врача, когда мы поправляемся, наш организм и гормональная система адаптируются под привычный вес, даже если он чуть выше нормы.
«Вес воспринимается как нормальный, и система стремится удержать его на этом уровне, — отмечает Мясников. — Именно поэтому так трудно похудеть: гормоны сопротивляются — повышают аппетит, снижают энергетический обмен и т.д.». Кстати, именно поэтому и поправиться некоторым бывает так сложно.
Личный опыт похудения
Врач задается вопросом, стоит ли людям снижать вес до пресловутой «формулы», если они держат один и тот же вес, пусть даже немного избыточный, не набирают еще лишних килограммов и при этом не страдают от повышенного холестерина и уровня глюкозы, то есть считаются метаболически здоровыми. Может, не зря люди боятся мук такого похудения — плохого сна, обвисшего лица, раздражительности по пустякам?
Мясников рассказал, что периодически сбрасывает вес после восхождения в горы до 6-7 кг и пытается его удержать низкокалорийной диетой: ест не более 1200-1500 ккал в сутки. Но килограммы все равно возвращаются.
«Просто гормоны берут свое — каждую калорию уже берегут и складывают, — считает доктор. — Но что характерно, я намного лучше себя чувствую при 88 кг (уже 20 лет это мой вес), чем при 83 кг! Не говоря и о физической силе».
Вывод: не научный, а житейский
Если вы имеете избыточный вес и хорошо себя при этом чувствуете, комфортно, не набираете его при обычном и привычном вам режиме питания, то, наверное, и не надо геройствовать, рассуждает Мясников.
«Делайте разгрузочные дни, понимайте, что снижение веса вам поможет в качестве профилактики диабета и прочего, но не насилуйте организм и душу несбыточными стремлениями. Я понимаю, что с медицинской точки зрения этот постулат спорный, но мы же живые люди, не все укладываются в формальные рамки. Или не так?» — резюмирует врач.