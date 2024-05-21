Мнение врача: в каком случае не надо худеть, если есть лишний вес

Врач задается вопросом, стоит ли людям снижать вес до пресловутой «формулы», если они держат один и тот же вес, пусть даже немного избыточный, не набирают еще лишних килограммов и при этом не страдают от повышенного холестерина и уровня глюкозы, то есть считаются метаболически здоровыми. Может, не зря люди боятся мук такого похудения — плохого сна, обвисшего лица, раздражительности по пустякам?